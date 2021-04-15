Подарок Ковальчуку: «Авангард» сразится с ЦСКА за Кубок Гагарина

ЦСКА и «Авангард» — финалисты Кубка Гагарина

Не разыгранный в прошлом сезоне Кубок Гагарина все-таки дождется своего хозяина, и поспорят за него недавние финалисты турнира московский ЦСКА и омский «Авангард», которые разыграли пока что последний титул. Та встреча в апреле 2019 года стала по-настоящему особенной, ведь, во-первых, армейцы с третьей попытки все-таки завоевали свой первый Кубок Гагарина, а во-вторых, впервые за всю историю КХЛ финальная серия ограничилась четырьмя матчами.

В том, что «ястребы» будут настроены взять реванш у красно-синих за то обидное поражение, сомневаться не приходится. Особую роль в этом определенно должен сыграть Илья Ковальчук, не понаслышке знающий, что такое победа — все-таки два Кубка Гагарина за спиной Кови говорят обо многом.

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Первые два матча — 18 и 20 апреля — пройдут на арене ЦСКА, следующие два — 22 и 24 апреля — в Балашихе. При необходимости 26 числа пятый матч примет столица России, 28 апреля шестая встреча состоится в Балашихе, а еще через два дня последняя возможная игра вновь пройдет в Москве.

ЦСКА не заметил потери бойцов

Еще по окончании прошлого сезона, который по известным причинам был завершен досрочно, вокруг ЦСКА шло много неприятных разговоров. Команда лишилась сразу нескольких ключевых игроков, решивших попрощаться с Россией и отправиться за океан покорять НХЛ. Армейские болельщики опасались, что новый сезон для команды станет по сути переходным, и на успехи особо не настраивались. Но тут за ЦСКА, как ни странно, сыграл коронавирус. Причем пандемия по факту не принесла никакой пользы красно-синим, в стане которых возникали вспышки заражения COVID-19, но при этом нанесла такой удар по соперникам ЦСКА, что шансы команды Игоря Никитина на положительный результат в какой-то степени возросли.

В итоге со всеми коронавирусными и кадровыми трудностями армейцы справились уверенно и прошли регулярный чемпионат без особых потерь, выиграв Кубок Континента в шестой раз в истории КХЛ. В плей-офф армейцы тоже проблем практически не возымели. Так, с трудом завершивший сезон и попрощавшийся с Олегом Знарком «Спартак» в первом раунде был разгромлен без вариантов, к победе в серии со счетом 4-0 ЦСКА был близок и в финале Западной конференции, где при счете 0-3 все же проявили характер хоккеисты СКА, но совершить камбэк так и не смогли.

Откровенно попотеть команде Никитина пришлось только во втором раунде, где в упорной борьбе в семи матчах все-таки был переигран «Локомотив» из Ярославля. Не последнюю роль в этом успехе сыграли лидеры армейцев Константин Окулов, Максим Мамин и Максим Шалунов.

«Ак Барс» и «Авангард» выдали лучшую серию сезона

Но если с Западом в принципе все было ясно в самом начале плей-офф, то на Востоке конкуренция за выход в финал Кубка Гагарина сложилась чуть более основательная. «Салават Юлаев» и «Металлург» сдались достаточно быстро, а вот «Ак Барс» и «Авангард» доказали, что не просто так являются лучшими командами своей конференции.

Серия казанцев с омичами — лучшее, что случилось в нынешнем сезоне КХЛ, и далеко не факт, что финал Кубка Гагарина впечатлил хоть немного так же. В этом противостоянии было все, что могло привлечь максимальное внимание: и неоднозначная работа судей, которой справедливо были недовольны подопечные Боба Хартли, и неожиданная госпитализация капитана «ястребов» Алексея Емелина, которого даже заподозрили в применении наркотических веществ (в дело включились даже сотрудники МВД Республики Татарстан, но причиной всех проблем, видимо, стала халатность клубных врачей, переборщивших с дозой обезболивающих препаратов), и яркий камбэк «Ак Барса», который, уступая 0:2 и 2:3 сумел свести дело к решающей, седьмой битве.

Именно битве, ведь команды с самого стартового вбрасывания просто выжгли каток «Татнефть-Арены» в Казани и по скоростям выдали ни много ни мало матч уровня НХЛ, создавая моменты буквально в каждой атаке.

Дважды «ястребы» выходили вперед, и дважды хозяева льда с помощью своих юных звезд Дмитрия Воронкова и Ильи Сафонова отыгрывались, сумев перед третьим периодом и вовсе выйти вперед. Как это часто бывает, на первый план выходят лица, которые ранее не светились: Вилле Покка забросил свою первую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф и восстановил статус-кво, который сохранился вплоть до овертайма.

Победителем в итоге вышли «ястребы», которые продолжили традицию этой серии, где выигрывали только хозяева. Сергей Толчинский разогнал атаку, отпасовал налево на Александра Хохлачева, который заметил подключение Оливера Каски. Финн уверенно расстрелял ворота выдавшего феноменальный матч Тимура Билялова и отправил «Авангард» в финал.