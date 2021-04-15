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Образцовый старт: Россия стала лидером командного чемпионата мира

Россия опережает США на два балла на Командном ЧМ по фигурному катанию

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Сборная России по фигурному катанию уверенно стартовала на Командном чемпионате мира в японской Осаке, набрав в первый день 49 очков за три вида программы. Команда США отстает на два балла, Япония — на семь. «Газета.Ru» рассказывает о событиях первого дня турнира.
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Предтурнирные расклады

Сборная России еще никогда не выигрывала Командный чемпионат мира, но на этот раз прилетела в Осаку в ранге главного фаворита, желающего разбавить гегемонию японцев (два титула) и американцев (четыре победы, в том числе на последнем КЧМ в 2019 году).

Российская команда привезла в Осаку максимально сильный состав, отобранный по итогам выступлений спортсменов на недавнем чемпионате мира в Стокгольме. В Страну восходящего солнца прилетели все российские чемпионы мира (Анна Щербакова, Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Анастасия Мишина / Александр Галлямов), ставшая вице-чемпионкой Елизавета Туктамышева, а также два лучших в мужском катании (Михаил Коляда и юный Евгений Семененко).

Ни один из соперников не может похвастать ничем подобным. Пожалуй, оптимальным составом фигуристов обладает еще сборная Японии, но у нее традиционно провисают парные дисциплины, и в сложившихся обстоятельствах выехать к золоту на одних одиночниках вряд ли получится.

Италия еще до старта соревнований оказалась в сложном положении, так как и Маттео Риццо и выбранный в качестве запасного фигурист не смогли попасть на турнир из-за положительных тестов на коронавирус. В итоге в мужском катании остался один Даниэль Грассль, и итальянская команда точно не досчитается очков от второго участника.

Впрочем, Скуадру Адзурра никто и не воспринимал в качестве реального претендента на победу. Все-таки основная борьба должна была пойти между сборными России, США и Японии. Первый день показал, что ожидания были более чем обоснованными.

Танцевальный блеск

В первый день турнира должны были состояться соревнования в трех дисциплинах, а открывали их танцевальные пары со своим ритм-танцем.

Тут ситуация не предполагала иного исхода, кроме как победы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, выступавших последними.

Их главными соперниками были занявшие шестое место на чемпионате мира итальянцы Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри и третья по силе американская пара Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бейкер, ставшая на последнем ЧМ девятой.

В итоге никаких сюрпризов танцы не преподнесли. Американский дуэт легко обыграл соперников из первой разминки, набрав 76,79, но следом итальянцы преодолели рубеж в 80 баллов (82,93), однако Синицина с Кацалаповым были намного лучше и завершили свое выступление с результатом 86,66, принеся в копилку сборной 12 очков.

Внимания заслуживает тот факт, что японский дуэт Мисато Комацубара / Тим Колето расположился на пятой строчке, опередив канадскую пару. На последнем КЧМ японские тандемы, что в танцах, что у спортивных пар и в коротких и в произвольных программах и танцах были неизменно последними, что не помешало сборной занять итоговое второе место. В нынешнем сезоне в танцах результат уже превзойден.

Триумф Щербаковой и Туткамышевой

Куда более интригующей была ситуация в женском турнире. В короткой программе чемпионка мира Анна Щербакова и ставшая в Стокгольме второй Елизавета Туктамышева, получившая звание капитана команды на этом турнире, считались фаворитами. Однако уж как минимум от японок можно было ожидать серьезной борьбы, да и Брэди Теннелл с Карен Чен из США могли рассчитывать на серьезные результаты.

Вся шестерка лидеров выступала во второй разминке и превзошла представительниц первой группы, но Чен это, например, не принесло особой радости, потому что она наделала ошибок, и в итоге ее опередили все остальные, включая проигравших ей на чемпионате мира Теннелл и Каори Сакамото.

Сакамото вообще выдала очень красивый и фактически безошибочный прокат, возглавив таблицу перед выступлениями финальной тройки участниц. Но дальнейшие события показали разницу в уровне.

Выступавшая следующей Туктамышева сразу начала с шикарного тройного акселя и выдала блестящее выступление, оставив японку позади почти на три очка.

В арсенале Щербаковой есть только аксель в два с половиной оборота, но зато ученица Этери Тутберидзе прыгнула сложнейший каскад из тройных лутца и флипа и тоже не допустила ошибок, в итоге снова на чуть-чуть опередив соотечественницу и так и оставшись непобежденной на данный момент в текущем сезоне.

Правда, закрывавшая соревнования Рика Кихира также владеет тройным акселем и хотела навязать борьбу россиянкам. Только не смогла — с акселя она сразу же упала и наошибалась затем так, что осталась лишь четвертой, уступив Сакамото почти восемь очков.

Битва Ханю и Чена

Перед заключительным видом дня Россия имела стопроцентный результат в максимально возможные 35 очков, Япония отставала на восемь баллов, а США на десять. Но в мужских соревнованиях именно эти две сборные были главными фаворитами, и они тоже подтвердили ожидания.

Надо отметить, что оба российских фигуриста показали достаточно сложные и безошибочные прокаты. 17-летний Евгений Семененко, открывавший соревнования, прыгнул четверной тулуп в каскаде с тройным, а затем скрутил еще и чистый четверной сальхов.

Правда, по мнению арбитров, выступавший следом канадец Роман Садовский, тоже исполнивший два четверных, но не обошедшийся без ошибок, оказался выше.

Зато Михаил Коляда даже с одним четверным тулупом (в каскаде с тройным) опередил обоих. Да и всех остальных, кроме четырех человек. И это оказались не только японцы и американцы.

Сильнее Коляды выступил еще обладатель прекрасной короткой программы француз Кевин Аймо, а вот Шома Уно со своим сверхсложным контентом снова не справился, и в итоге оказался аж на девятом месте из одиннадцати участников!

Ярчайший прокат показал в очередной раз мастер конька Джейсон Браун, даже без четверных прыжков сумевший опередить всех, кроме двух лучших фигуристов планеты.

Ну а в борьбе двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и трехкратного чемпиона мира Нэйтана Чена, выдавших просто невероятные по сложности и чистоте исполнения выступления, судьи все же отдали первенство представителю США.

В итоге благодаря пятому и седьмому местам Коляды и Семененко сборная России набрала за первый день 49 очков, опередив подтянувшихся США на два балла. Япония из-за провала Уно отстала от лидеров на семь и пять очков соответственно.

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