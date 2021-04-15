«Выставить атлетов в дурном свете»: Швеция обвинила Россию во взломе данных

Правоохранительные органы Швеции обвинили российских хакеров во взломе базы данных национальной спортивной конфедерации. Официальные лица заявили, что целью была медицинская информация об атлетах.

Интересно, что событие, о котором шведская сторона рассказала только сейчас, якобы произошел в период между 2017 и 2018 годом. Прокуратура считает, что это было сделано во время предполагаемого взлома Россией баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), Американского антидопингового агентства (USADA) и Международной федерации футбола (ФИФА).

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«Мы пришли к выводу, что серьезную утечку данных в Шведской спортивной конфедерации совершила именно российская военная разведка. Цель состояла в том, чтобы найти информацию о медицинских записях шведских спортсменов, чтобы выставить спортсменов в дурном свете. Также целью было распространение информации, чтобы журналисты освещали информацию в соответствии с позицией ГРУ», — сказал в интервью Expressen прокурор скандинавской страны Матс Юнгквист.

Заявление по этому поводу также сделал начальник контрразведовательного подразделения шведской полиции Даниель Стенлинг.

«Нам помогли службы безопасности других стран, чтобы получить доказательства, которые ясно указывают на то, что за этими утечками данных стоит российская военная разведка», — заявил он.

При этом уголовное дело по инциденту уже закрыто, так как, по мнению Юнгквиста, подозреваемых никаким образом не удастся привлечь к ответственности, поскольку все они имеют иностранное гражданство.

В причастности к взлому подозревается хакерская группировка из России Fancy Bear, которая действовала в интересах ГРУ — российской военной разведки. По крайней мере, так утверждает шведская сторона.

Российские официальные лица пока никак не прокомментировали выдвинутые обвинения.

Россия не впервые замешана в скандалах со взломом баз данных, принадлежащих спортивным организациям.

В 2016 Fancy Bear году выложила в свободный доступ имена атлетов, принимавших запрещенные препараты и не дисквалифицированных WADA с Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года. Среди таких спортсменов оказались представители Великобритании, Дании, Австралии, Испании и Германии.

В том же году хакеры раскрыли информацию о том, что только в 2015 году атлеты из ряда стран получили 583 разрешения на прием запрещенных препаратов в терапевтических целях (TUE). Больше всего их было выдано в велоспорте, легкой атлетике, триатлоне, плавании и лыжных видах спорта. Легально использовали допинг члены паралимпийской сборной США по баскетболу, которые в 2016 году выиграли в соревнованиях среди инвалидов-колясочников.

В 2018 хакеры из Fancy Bears выпустили заявление, что руководитель независимой комиссии WADA Ричард Макларен был лишь прикрытием для агентов спецслужб, а ряд сотрудников комиссии WADA имеют связи с ФБР и американским Министерством юстиции. На основании анализа переписки директора по правовым вопросам Международного олимпийского комитета (МОК) Говарда Ступпа с гендиректором МОК Кристофом Де Кеппером и научным директором организации Ричардом Бюджеттом Fancy Bears сделали вывод, что истинной целью организаторов российского антидопингового расследования являлось изгнание сборной России с Олимпийских игр и дискредитация комитета и олимпийского движения в целом.

В распоряжении Fancy Bear оказалась переписка чиновников МОК с Маклареном, который после публикации очередной части своего расследования об употреблении допинга российскими спортсменами стал уклоняться от сотрудничества с МОК.

В сообщении Fancy Bear особо отмечается, что целый ряд членов комиссии Макларена связаны со спецслужбами США либо являются их бывшими сотрудниками.