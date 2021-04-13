Шанс Гусева и подкрепление для Овечкина: итоги дедлайна НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошел последний день обменов. В сокращенном из-за коронавируса сезоне он изначально выглядел изначально странным и вроде бы не должен был получиться громким из-за сразу нескольких факторов: во-первых, вопреки допандемическим прогнозам потолок зарплат не вырос и был заморожен на прежнем уровне в $81,5 млн, в то время как уже вступили в силу контракты, рассчитанные на его увеличение, и у большинства команд осталось категорически мало места для маневра; во-вторых, хоккеистам при переходе в канадские команды из американских необходимо отсидеть семидневный карантин. Впрочем, тут по ходу сезона ситуация еще улучшилась, так как изначально карантин, введенный канадским правительством, был 14-дневным.

В итоге же главным оказалось желание клубов укрепить свои ряды перед плей-офф в борьбе за Кубок Стэнли, и дедлайн прошел вполне пристойно, подарив немало интересных сделок, переходы звездных игроков и даже один супергромкий обмен.

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Второй шанс Гусева

За два дня до закрытия в сильнейшей лиге мира переходов «Нью-Джерси» и Никита Гусев расторгли договор по обоюдному согласию. Ранее российский нападающий и олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 окончательно потерял место в составе и прошел процедуру драфта отказов, когда его мог совершенно бесплатно забрать любой клуб НХЛ.

Естественно, этого никто не сделал, так как вингер имел тяжелый 4,5-миллионный контракт. Безусловно, игрока знают как способного добавить креатива атаке любой команды, но для этого и самому Гусеву нужно создать условия и принять за данность его слабую игру в обороне.

Суровый наставник «Дэвилз» Линди Рафф, назначенный перед этим сезоном, ожидаемо этого не сделал. И в итоге воспитанник московских «Белых Медведей» из нападающего, набравшего в прошлом сезоне 44(13+31) очка за 66 матчей, превратился в опцию фактически только для игры в большинстве и послематчевых серий буллитов. За проведенные в нынешней кампании 20 матчей он набрал всего лишь 5(2+3) баллов за результативность при показателе полезности -12.

В итоге за трое суток до дедлайна клуб договорился с игроком о расторжении контракта по обоюдному согласию, после чего россиянин еще раз прошел обязательную процедуру драфта отказов и стал свободен.

Это было выгодное для обеих сторон решение. «Дьяволы» избавились от хоккеиста с большой зарплатой, на которого совершенно точно уже не рассчитывали, а сам нападающий получил возможность подписать контракт с кем угодно. Но уложиться нужно было до закрытия переходов.

Агент игрока сразу же опроверг слухи о возвращении в Россию, а главным фаворитом на приобретение Гусева пресса быстро назвала «Флориду», и вскоре сделка действительно была подтверждена.

«Пантерз» заключили с россиянином контракт до конца сезона с кэпхитом в $1 млн, но по факту выплатит ему только четверть этой суммы, так как зарплата в НХЛ равномерно распределяется на число игр в регулярном чемпионате, а их «пантерам» осталось провести 14 из 56 — как раз одну четвертую часть.

«Никита – очень мастеровитый и креативный форвард, играющий в хоккей на высокой скорости и обладающий плеймейкерскими способностями. За время своей карьеры он показывал невероятно высокий уровень таланта в атаке. Мы очень рады приходу Никиты в «Пантерс» и с нетерпением ждем его вклада в игру нашей команды», — прокомментировал приобретение Гусева генеральный менеджер его новой команды Билл Зито.

Действительно, уверенно попадающей в плей-офф «Флориде» Гусев может дать новые возможности в атаке, особенно если попадет в одно из двух первых звеньев и получит свободу творить. Наличие в коллективе россиянина Сергея Бобровского наверняка тоже пойдет на пользу.

Кроме того, «Пантерз» решили и проблему потери получившего неприятную травму ведущего защитника команды Аарона Экблада, за выбор в третьем раунде драфта забрав из тонущего «Баффало» крепкого игрока обороны Брэндона Монтура. «Флорида» действительно выглядит очень мощно и интересно в преддверии борьбы за Кубок Стэнли, которая, кажется, ей по силам.

Обмены россиян

Гусев стал не единственным российским участником событий дедлайна. Более того, участником одной из сделок оказался его теперь уже бывший одноклубник Дмитрий Куликов.

Опытный защитник после не самых удачных лет в «Виннипеге» подписал контракт всего на $1,15 млн с «Нью-Джерси» и на дедлайне стал с таким соглашением выгодной опцией для будущих участников плей-офф для усиления глубины обороны.

«Эдмонтон», славный своей атакой, в защите, по большому счету, может рассчитывать только на пару Тайсон Бэрри — Дарнелл Нерс. Для борьбы за Кубок, о которой в клубе мечтают со времен Уэйна Гретцки, этого, конечно, недостаточно. «Ойлерз» пропускают на уровне не попадающих в плей-офф «Калгари» и «Ванкувера», уступая в надежности основным соперникам по Северному дивизиону: «Торонто», «Виннипегу» и «Монреалю».

В общем, Куликов должен добавить именно той самой надежности, а заплатили за него «нефтяники» всего лишь драфт-пик 2022 года в четвертом раунде. Правда, если «Эдмонтон» выиграет хотя бы одну серию плей-офф, он поднимется до третьего.

Сменил команду и форвард Александр Барабанов, пустившийся в авантюру поиска своего счастья в мощном атакующем «Торонто» и ожидаемо проигравший конкуренцию. Воспитанник санкт-петербургского СКА провел 13 матчей, в которых сделал одну голевую передачу, выходя в четвертом звене на небольших минутах.

Обмен на Антти Суомелу в «Сан-Хосе» — настоящий шанс для россиянина. «Шаркс» не имеет такой линейки фланговых форвардов, и Барабанов там, при удачном раскладе, может попасть даже в топ-6, а уж не ниже третьей тройки закрепиться просто обязан.

Холл доехал до «Бостона»

Если не главным, то уж точно самым звездным лотом дедлайна был Тэйлор Холл, в обмене которого не было вообще никаких сомнений. MVP лиги 2018 года летом подписал контракт с «Баффало» на один год, так и не решив найти для себя вариант «в долгую».

В «Сэйбрз» дела у нападающего, как и у всей команды, не пошли, и он отметился только двумя голами (при 17-ти результативных передачах) за 37 встреч.

Еще перед сезоном «Бостон» был одним из претендентов на игрока, но тогда не смог с ним договориться. Сейчас же «Брюинз» взяли не только Холла, но и весьма неплохого форварда-универсала Кертиса Лазара, отдав за них шведского проспекта Андерса Бьорка и выбор во втором раунде ближайшего драфта.

Более того, «клинки» удержат максимально разрешенную половину зарплаты Холла, благодаря чему «Бостон» и смог уместить контракт суперзвезды под потолок.

Закупка «Торонто»

Давно о Кубке Стэнли мечтают не только в Эдмонтоне. «Торонто» — является одной из двух самых популярных команд Канады и 13-кратным обладателем Кубка Стэнли. Правда, последний был выигран в далеком 1967 году.

Сейчас в «Мэйпл Лифс» собрана отличная команда, основной силой которой остается атака. «Торонто» лидирует в Северном дивизионе и рассчитывает пробиться из него как минимум в полуфинал. Ну а дальше до чемпионства будет рукой подать.

Под это дело генеральный менеджер «кленовых листьев» Кайл Дубас провел масштабную кампанию на усиление рядов.

Во-первых, «Торонто» выменял у уже расставшегося с реальными надеждами на постсезон «Калгари» голкипера Дэвида Риттиха, который добавит в отсутствие травмированного Фредерика Андерсена глубины на последнем рубеже.

Также для укрепления обоймы из «Сан-Хосе» был выменян не только Суомела, но и форвард Стефан Носен, а из «Анахайма» защитник Бен Хаттон.

Но главной сделкой Дубаса стал, конечно же, трейд Ника Фолиньо. Один из лидеров не попадающего в плей-офф «Коламбуса» стоил выборов в первом и четвертом раундах драфта этого и следующего года соответственно. Атака «Лифс» стала еще более угрожающей.

Хитрость «Тампы»

Стив Айзерман, заложивший фундамент и в основном выстроивший ставшую в итоге в прошлом году чемпионом «Тампа-Бэй», уже перебрался на пост генерального менеджера в родной для него «Детройт».

Но именно «Лайтнинг» остается самой хитрой и изворотливой командой лиги, постоянно переигрывающей правила и выкручивающейся в ситуации, когда у нее уже давно нет места под потолком зарплат не только для трейдов, но и для продления в межсезонье важных игроков.

Все это неудивительно, потому что на посту генменеджера теперь работает Жюльен Брисбуа, который был у Айзермана много лет ассистентом и знает все приемы бывшего босса.

Удивляет то, как «молнии» удается выходить из сложнейших ситуаций. Причем клубу приходят на помощь даже обстоятельства. Осенью казалось, что неизбежны потери, но тут тяжелую травму получил Никита Кучеров, который был переведен со своим 9,5-миллионным контрактом в долгосрочный список травмированных и не учитывается в нынешнем сезоне под потолком.

Россиянин уже, похоже, почти восстановился, но вернется только в плей-офф, потому что там в принципе не работает правило потолка зарплат. В регулярном чемпионате его не получится использовать из-за забитой платежки.

Но даже в такой ситуации Брисбуа смог провернуть классный обмен, серьезно укрепив оборону. Он выменял у «Коламбуса» защитника Дэвида Савара с контрактом на $4,25 млн!

Как это удалось? Брисбуа задействовал старые связи, подключив к сделке «Детройт» Айзермана» в качестве третьей стороны для удержания разрешенных 50% зарплаты.

То есть сначала «Блю Джекетс» отдали игрока «красным крыльям», оставив на себе обязательства по выплате половины оклада, затем уже «Детройт» обменял Савара в «Тампу» и тоже удержал 50%.

В итоге кэпхит защитника для «Лайтнинг» составил всего $1,062 млн, из которых под потолок пойдут только $250 тыс., так как осталась лишь четверть сезона! Кажется, «Тампа» остается главным фаворитом перед плей-офф.

Блокбастер на флажке

Айзерман и «Детройт» поучаствовал и в главном обмене последнего дня. В данном случае даже уместно будет сказать — последнего часа.

Перед самым закрытием рынка громыхнула сделка между «Вашингтон Кэпиталз» и «Ред Уингз». Клуб Александра Овечкина забрал одного из самых талантливых и уже состоявшегося игрока системы «красных крыльев» Энтони Манту.

Но цена за него была поистине королевской: Якуб Врана, Рихард Паник и пики первого раунда драфта-2021 и второго раунда драфта-2022!

Эксперты сходятся во мнении, что «столичные» переплатили, тем более Манта в Детройте в последнее время откровенно заскучал и набрал всего 21 (11+10) очко в 42 матчах нынешнего сезона. Впрочем, форвард способен идти и по графику балл за матч, что он демонстрировал ранее, и в столице ждут именно такого прогресса.

Кроме того, к Вране с его 25 (11+14) очками в 39 матчах нынешнего сезона вопросов было не меньше. Паник же и вовсе отметился только 9 (3+6) баллами, несколько раз даже оказавшись в запасе.

Получают новички «Детройта» на двоих столько же, сколько Манта, так что проблем с потолком «Вашингтон» не получил, а продление становящегося ограниченным свободным агентом после сезона Враны будет уже головной болью Айзермана.

«Кэпиталз» же, похоже, получил усиление прямо сейчас, да и в перспективе Манта — отличный форвард. Для и так проводящей сильный сезон команды Питера Лавиолетта этот трейд должен стать подспорьем в походе Овечкина и Ко за вторым Кубком.