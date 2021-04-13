«На таких людях держатся профессии»: скончался спортивный врач Александр Ярдошвили

Александр Ярдошвили ушел из жизни утром 13 апреля, неделю назад ему исполнилось 66 лет. О смерти знаменитого врача сообщил журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

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«Не стало Александра Ярдошвили. Наш прославленный спортивный доктор, который поработал в ЦСКА и «Локо», а сейчас трудился в столичном «Динамо», умер сегодня утром», — написал он.

В московском «Динамо» позднее подтвердили информацию о кончине 66-летнего специалиста.

В заявлении бело-голубых не уточняется, что стало причиной смерти Ярдошвили, о дате и месте прощания с ним будет объявлено дополнительно.

«Динамо» выражает соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним», — сказано в сообщении клуба.

Ярдошвили в молодости планировал связать свою жизнь с автогонками, но из-за травмы ноги от карьеры профессионального спортсмена пришлось отказаться. Во время лечения он впервые познакомился с врачебной деятельностью, а после окончил медицинский институт. Ярдошвили работал в отечественном футболе с 1980 года, после приглашения в одесский «Черноморец» Никитой Симоняном став самым молодым врачом в футбольных командах мастеров Советского Союза в возрасте 25-ти лет — до этого он был сотрудником скорой помощи. Спустя два года он перебрался в столичное «Динамо», где шесть лет трудился в футбольной команде, еще два года — в ватерпольной. С 1992 по 2012 год Ярдошвили занимал пост главного врача в другом московском коллективе — «Локомотиве». В 1998-м медик состоял в штабе Анатолия Бышовца в сборной России.

«У него были удивительные взаимоотношения с игроками, человеческие и профессиональные качества, отзывчивость. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Самые добрые слова в память о нем, как о человеке. Это потеря как высокого профессионала, так и человека», — отреагировал на смерть врача Бышовец.

После ухода из «Локо» Ярдошвили пригласили в ЦСКА, где он трудился три года, а в 2015-м покинул команду и устроился в один из реабилитационных центров, признаваясь, что без футбола свою жизнь не видит. На следующий год Ярдошвили вернулся в «Динамо», где работал до самой смерти.

Ярдошвили удостоен звания заслуженного врача Российской Федерации и был членом медицинского совета Российского футбольного союза, возглавляя профсоюз врачей РФС.

«На таких людях держатся профессии. Тот случай, когда эпитет «легенда» не является преувеличением. Невосполнимая потеря для нашей спортивной медицины, футбола, спорта с целом. И большая человеческая трагедия... Я искренне восхищался тем, как он работает с людьми, с командой. По сути, многим продлил, а кому-то просто спас футбольные карьеры, вкладывая все свое сердце и силы. Он был и коллегой, и учителем, и другом. Без Ярдошвили сейчас невозможно представить «Динамо», — заявил председатель совета директоров бело-голубых Юрий Соловьев.

Соловьев добавил, что «Динамо» обратится в Российскую премьер-лигу и Российский футбольный союз с просьбой почтить память Александра Ярдошвили минутой молчания на матчах чемпионата.

«Абсолютно у всех в клубе просто шоковое состояние. Трудно говорить. Человек был замечательный и специалист уникальный», — отметил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Ярдошвили был знаковой личностью не только для «Динамо», но и для «Локомотива». В книге, изданной к юбилею клуба в 2006-м, его имя входит в список 80 «почетных «железнодорожников».

«Это большая утрата для всех нас. Наш товарищ, который был настоящим человеком, другом и в высшей степени профессионалом. Везде, где ни был, становился чемпионом со своими командами. Александра всегда любили игроки, тренеры. Большая утрата для всех нас и для футбола», — приводит слова бывшего главного тренера «Локо» Юрия Семина «Чемпионат.com».

Свои соболезнования также выразили футболисты Александр Самедов, Денис Глушаков, Андрей Воронин и другие.