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«Обязать всех»: УЕФА собирается потребовать вакцинировать участников Евро

Футболистов могут обязать привиться от коронавируса для участия в Евро-2020

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Участников чемпионата Европы по футболу могут обязать сделать прививку от коронавируса. УЕФА рассматривает возможность подписания соответствующего протокола, однако окончательного решения по данному вопросу пока не принято.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится к организации многострадального чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса, как и ряд других спортивных соревнований, был перенесен с лета 2020 года на год вперед. Планируется, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, и так как до начала континентального первенства остается все меньше времени, УЕФА нуждается в определенности, которой организаторам за два месяца до чемпионата очень не хватает.

В первую очередь это относится к месту проведения Евро. По задумке, соревнования должны принять 12 городов 12 стран континента, однако коронавирус неизбежно вносит в свои коррективы. Это касается, например, присутствия зрителей на трибунах. Так, Будапешт готов организовать полную посадку на «Пушкаш Арене», а в Санкт-Петербурге и Баку разрешена заполняемость на 50% от вместимости трибун с учетом социальной дистанции.

В других же городах — Лондоне, Глазго, Копенгагене, Бухаресте и Амстердаме — пока могут допустить на трибуны лишь четверть зрителей от всей вместимости стадионов. Хуже на этом фоне выглядят Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим, которые все еще не могут гарантировать возможность проведения матчей со зрителями, что для УЕФА является одной из приоритетных задач, если говорить о финансовой составляющей.

Более подробную информацию от последних четырех городов по сложившейся ситуации Союз ожидает получить до 19 апреля, а пока же в организации рассматривают другие варианты для безопасного проведения чемпионата. Одной из таких мер является вакцинация.

Известный врач-иммунолог, профессор ревматологии биомедицинских наук в римском Университете Ла Сапиенца Франческо Ле Фош выразил мнение, что ситуацию с допуском болельщиков на трибуны можно упростить, если зрители сделают прививки от коронавируса. Это, по его мнению, позволит Риму, где должно пройти четыре встречи Евро (в том числе и матч открытия турнира), допустить на Олимпийский стадион хотя бы до 25% человек от всей вместимости арены.

«Еще один месяц борьбы с коронавирусом дал нам больше данных для оценки инфекции. С научной точки зрения мы точно знаем, что вакцины работают и снижают количество новых случаев заражения. Такими темпами инфекционная кривая в июне должна снизиться на 45-50%. Это значит, что до 20 тысяч болельщиков в теории могут быть допущены на трибуны. Но нужно время, чтобы приток вакцин был регулярным», — отметил специалист.

Итальянское издание Corriere dello Sport, подчеркивая данные высказывания иммунолога, также отметило, что

УЕФА рассматривает вариант с введением обязательного требования ко всем участникам грядущего Евро принять участие в вакцинации.

По данным источника, в Союзе планируют обязать всех 600 футболистов — по 25 игроков, заявленных за 24 национальные сборные на чемпионате, — а также представителей тренерских штабов и иного персонала команд сделать прививки от коронавируса для допуска на турнир. В Corriere dello Sport уточняют, что подобные меры могут быть приняты на фоне увеличившегося количества новых случаев заражений COVID-19 по итогам мартовских матчей сборных.

«Вакцинация — единственный способ провести турнир в безопасных условиях без вирусных ловушек, которые все еще остаются актуальными», — говорится в заметке.

Однако на данный момент подобные меры еще далеки от того, чтобы быть принятыми: УЕФА пока что лишь рассматривает создание соответствующего регламента.

«УЕФА разработал протокол с момента возобновления своих соревнований летом 2020 года и в настоящее время работает над детальной операционной концепцией Евро-2020. Однако на данном этапе никакого решения на этот счет принято не было», — приводит сообщение пресс-службы УЕФА РИА «Новости».

Как минимум один участник грядущего чемпионата Европы к возможным новым мерам от УЕФА уже готовится: еще зимой весь тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вместе с представителями медицинского персонала и рядом делегации РФС сделали прививку от коронавируса. Тогда же в России активно шли разговоры, чтобы провести вакцинацию и среди футболистов: как играющих за мужскую национальную сборную, так и за женскую и молодежные команды страны. При этом отмечалось, что участие в вакцинации будет организовано на добровольной основе, и на данный момент еще никто из «сборников» к прививке не прибегнул.

То же касается и отечественных спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио. Японские организаторы совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) данную инициативу только поддерживают и также рассматривают возможность с вакцинацией для каждого участника соревнований.

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