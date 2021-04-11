«Думал, что выигрываю»: боксер Власов упустил титул чемпиона мира

Российский боксер Максим Власов уступил в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Его соперником стал американский спортсмен Джо Смит-младший, а бой продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой представителя США. Двое рефери присудили победу американцу, еще один зафиксировал ничью.

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Титул чемпиона мира в этой весовой категории оставался вакантным после того, как мексиканский боксер Сауль Альварес, владеющий поясом, перешел в другую весовую категорию. Примечательно, что титул Альварес отобрал в поединке у российского боксера Сергея Ковалева.

Изначально бой между Власовым и Смитом-младшим должен был состояться 11 февраля, однако был перенесен из-за того, что россиянин заразился коронавирусной инфекцией.

34-летний Власов в своей карьере выиграл 45 раз, а уступил соперникам всего лишь четырежды. После боя в команде боксера заявили, что недовольны исходом поединка и решением судей, однако из-за того, что поединок проходил в США, ждать благосклонности рефери к российскому спортсмену не приходилось.

«Мы недовольны решением судей. Власов доминировал и выиграл этот бой. Хотя понятно, что поединок проходил в США и ждать благосклонности от судей не приходилось. Посмотрим, что будет дальше»,

— цитирует ТАСС члена команды Власова.

Сам боксер сообщил, что по ходу поединка в нем была уверенность, что бой он выигрывает. По его признанию, противостояние было очень ровным, и он ожидал, что выигрывает раунды и лидирует по очкам.

«Это был очень упорный и конкурентный бой. Я думал, что выигрываю раунды и сильно лидирую по очкам. Был уверен, что побеждаю, я не чувствовал, что уступаю, ни в одном раунде. Это была моя возможность показать миру, что я чемпион мира, и я сделал это, и Джо Смит знает, что я это сделал», — заявил Власов.

Для россиянина поединок за титул чемпиона мира стал первым в карьере. До этого Власов в 2018 году стал участником Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), однако выбыл на стадии четвертьфинала турнира – в поединке, на кону которого стоял титул временного чемпиона мира по версии WBO в весе до 90,71 кг, боксер уступил представителю Польши Кшиштофу Гловацкому. Примечательно, что после этого поражения Власов принял решение сменить весовую категорию и вернулся в полутяжелый вес (до 79,38 кг), где выступал раньше.

20 июля он провел бой-реванш против малавийца Айзека Чилембы и одержал победу единогласным решением судей. Первый бой Власова с этим соперником состоялся еще в 2011 году. Тогда россиянин получил первое поражение в своей карьере.

После победы над Власовым Смит может провести поединок против другого россиянина – Артура Бетербиева. Об этом ТАСС сообщили в команде американского боксера, отметив, что рассматривают вероятность такого боя. Бетербиев является обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Он провел 16 поединков, в которых не проиграл ни разу, а все победы россиянин одерживал нокаутом.

В активе Смита, который провел 30 поединков, три поражения при 27-ми победах, 21 бой закончился нокаутом. Интересно, что для американца бой против Власова стал вторым поединком за титул чемпиона мира. В первый раз он в 2019 году провел бой против еще одного россиянина – Дмитрия Бивола – и проиграл судейским решением.

Интересно то, что многие фанаты оказались возмущены таким исходом боя. Некоторые пользователи Twitter посчитали, что Власова «обокрали», лишив победы над Смитом. К примеру, один из болельщиков в социальной сети под подборкой фотографий с боя указал, что они составляют ложное представление о ходе противостояния.

«Эти фотографии создают ложное представление о ходе боя. Судя по ним, можно подумать, что Джо Смит доминировал в поединке, хотя в реальности он добыл победу благодаря противоречивому решению судей. Максим Власов выиграл этот бой», – заявил Makuti Lee.

This is a false narrative judging by these pics one would assume Joe Smith dominated the fight when in reality he was awarded a bad decision victory Maxim Vlasov won that fight #VlasovSmith https://t.co/dgOilTqSnT — Makuti Lee (@MakutiLee) April 11, 2021

«Власова ограбили. Это бесит. Никакой целостности в боксе. Другие «законные» чемпионы отправят Смита в нокаут», – добавил Tuklaw.

Vlasov got robbed. This is embarrassing. No integrity in boxing. The fcuk it is. pffft. Smith's gonna get KOd by other legitimate Champs. — tuklaw (@thetuks) April 11, 2021

«Россиянин явно победил. Хотя Смит наносил самые тяжелые удары, Власов совершил больше ударов в большем числе раундов», – отметил KO-1773.