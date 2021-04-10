«Клубу не нужен»: «Аталанта» может продать Миранчука

Итальянская «Аталанта» в скором времени может расстаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком, который пополнил состав команды 30 августа 2020 года. Об этом рассказал футбольный агент Деннис Лахтер, по его мнению, россиянин не нужен команде.

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«Я общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год — был бы спрос, что называется», — приводит слова Лахтера «Матч ТВ».

Он также заявил, что знаком с историей Миранчуков – Алексея и его брата-близнеца Антона – с самого начала и знает их первого тренера Александра Воронкова. Агент, сославшись на слова специалиста, отметил, что Антон сильнее своего брата по характеру и талантливее. Однако оба футболиста долгое время играли «в тепличных условиях», что негативно сказалось на их развитии как игроков, поэтому в других командах и чемпионатах им оказывается тяжело.

Агент подчеркнул, что «Аталанта» не является командой топ-уровня в Италии, хоть и пытается закрепиться хотя бы в пятерке лучших клубов в Серии А. Лахтер выделил словенского полузащитника Йосипа Иличича и заявил, что его тренерский штаб предпочитает Миранчуку и больше ему доверяет, хоть тот на восемь лет старше российского игрока и уже перенес достаточно много травм и операций.

«Или реакция Черчесова: в сборную разные футболисты попадают и разными путями, но Алексей у него тоже не играет. Плюс посмотрите, что «Локо» без Миранчука выглядит предпочтительнее, чем с ним. Странная история, да?» — заключил Лахтер.

Однако на это заявление ответил другой агент – Вадим Шпинев, представляющий интересы российского полузащитника. Он поздравил всех с наступлением весны и заявил, что у некоторых личностей «обострились проблемы с головой». Он отметил, что не намерен вступать в полемику с человеком, у которого нет положительной репутации в российском футболе, однако счел нужным ответить, потому что дело касается его клиента.

«Руководство «Аталанты» никогда не высказывало сомнений в трансфере Леши. Все относятся к нему позитивно и видят положительную динамику. После каждой игры я переписываюсь с сыном президента клуба — Лукой (который, по сути, управляет клубом). Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой», — приводит слова Шпинева «Чемпионат.com».

Агент добавил и то, что объективности в высказываниях Лахтера никогда не будет, потому что однажды Миранчуки отказались от его услуг. По мнению Шпинева, он очень сильно пытался навязаться футболистам, но у него ничего не получилось, поэтому любые высказывания в адрес братьев будут носить негативный характер. Также он добавил, что у него вызывают сомнения якобы заявления Воронкова.

«Лучше спросить у самого Александра Воронкова — говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов», — заявил агент.

Миранчук провел в итальянской команде почти целый сезон, однако закрепиться в стартовом составе не смог. Из последних трех матчей полузащитник вышел на поле с первых минут только в одной игре – в поединке с «Вероной», который завершился победой «Аталанты» со счетом 2:0. Хавбек отыграл 64 минуты и результативными действиями не отличился. В матче Лиги чемпионов против «Реала» Миранчук вышел на замену на 84-й минуте, а в поединке «Удинезе» появился на поле за четыре минуты до конца основного времени.

Трансфер футболиста обошелся «Аталанте» в €14,5 млн, контракт с российским игроком был подписан по схеме «4+1».