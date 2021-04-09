«Уведомить — не проблема»: спортсменов обяжут сообщать об отъезде за рубеж

Законопроект, обязывающий российских спортсменов уведомлять свои федерации о тренировочном процессе и участии в соревнованиях за границей, не будет ограничивать спортсменов в правах. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил один из соавторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. По его словам, никто не запретит российским спортсменам уезжать за рубеж на сборы и в иностранные клубы.

Реклама

«Законопроект преследует только одну цель: упорядочить на сегодняшний день отъезд спортсменов за рубеж, — подчеркнул Пайкин. — Сейчас любой спортсмен, который заключает контракт с иностранными клубами, может совершенно спокойно уехать, не уведомляя федерации.

Благодаря закону можно будет составлять реестр уезжающих спортсменов, чтобы понять, что мешает нашим спортсменам развиваться внутри страны.

Чтобы федерации заранее знали, что такой-то спортсмен хочет уехать за границу, но это все никак не будет препятствовать самому отъезду. Никто не запретит спортсменам уезжать».

По словам депутата, спортивные федерации страны обратились в Думу с просьбой законодательно упорядочить отъезд спортсменов за рубеж.

«Сегодня у каждой федерации есть реестр спортсменов, которые входят в ту или иную федерацию. Но у них на сегодня не прописано, что спортсмены должны уведомлять об отъезде, если подписывают контракты с иностранными клубами. Федерации не могут прописать это сами. Они обратились к нам, чтобы вышел такой федеральный закон. И хоккейная, и футбольная, и баскетбольная и волейбольная», — добавил Пайкин.

Также парламентарий рассказал о последствиях для спортсменов, которые уедут из России, не уведомив свою организацию.

«А это уже <будет определяться> внутри федерации. У спортсменов есть обязательства перед федерацией. Если они нарушат — это будет внутреннее дело.

Но по трудовому кодексу им никто не сможет воспрепятствовать уехать. Однако многие спортсмены возвращаются обратно. Если они при этом, уезжая, здесь что-либо нарушат, хорошо им от этого <при возвращении> не будет. Но уведомить же — не проблема, правда?» — отметил Пайкин.

Законопроект, устанавливающий особенности перехода спортсменов в другие физкультурно-спортивные организации, Борис Пайкин и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк внесли в Госдуму 8 апреля. Как сообщает ИА REGNUM, в нем предлагается обязать российских спортсменов, подписывающих контракты для участия в профессиональных соревнованиях, в том числе на территории иностранных государств, уведомлять отечественные федерации о прохождении за рубежом спортивной подготовки или «заключении срочных договоров с физкультурно-спортивными организациями иностранных государств». То есть, в случае принятия этого закона российским спортсменам нужно будет заранее уведомлять соответствующие федерации о каждом своем тренировочном сборе за пределами России и о каждом контракте с иностранным клубом.

Также в пояснительной записке к документу отмечается, что

«принятие законопроекта позволит усилить контроль за деятельностью спортивных агентов, а следовательно, повысить качество предоставляемых ими услуг, обеспечив права и законные интересы спортсменов и тренеров».

Второй соавтор проекта Владислав Третьяк на момент публикации материала оказался недоступен для комментариев. Именно его федерация кажется одной из наиболее заинтересованных в контроле за отъезжающими за рубеж спортсменами. Если в футболе, волейболе и баскетболе проблема с отъездом российских спортсменов за границу стоит не слишком остро, то в хоккее многие талантливые россияне по-прежнему при возможности стараются переезжать в НХЛ. К примеру, в этом сезоне Национальной хоккейной лиги сыграли 37 российских полевых хоккеистов и 11 (исторический рекорд) голкиперов.

Также существует и Американская хоккейная лига, где выступают энхаэловские фарм-команды, и канадские и американские юниорские лиги, где задействованы еще десятки, если не сотни молодых российских хоккеистов.

В Федерации хоккея России не раз высказывали большую обеспокоенность тем, что слишком многие игроки уезжают пробовать свои силы за океан, причем выступление в юниорских лигах далеко не всегда идет им на пользу в карьерном плане. И если законопроект будет принят, именно на российский хоккей он окажет, по всей видимости, наиболее серьезное влияние.