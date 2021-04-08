Вторая победа Олича: ЦСКА избежал конфуза в Кубке

Второй игровой день четвертьфинала Кубка России подарил если не сенсацию, то удивительный результат уж точно: в Самаре местные «Крылья Советов», которые являются единственными представителями Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в кубковом турнире, не оставили никаких шансов московскому «Динамо». Хвалебных отзывов в отношении Сандро Шварца за те полгода, что он работает в России, было сделано немало и, в принципе, заслуженно: его команда в Премьер-лиге показывает симпатичный футбол и реально претендует на медали. Однако в Самаре бело-голубые не сдюжили и по всем статьям «Крыльям» проиграли, бесславно вылетев из Кубка.

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«Хочу поздравить «Крылья Советов» с заслуженной победой. Самара очень хорошо себя проявила. Мы пропустили мяч на первых минутах встречи. Далее игра складывалась не так, как мы планировали, не так интенсивно, поэтому сегодня хозяева победили заслуженно. Ранний гол, который забили «Крылья Советов», придали ей силу и уверенность. Команда начинает играть по счету. Мы должны были во многих моментах играть попроще, но сделали очень много технических ошибок — было много брака. Самарцы хорошо переходили из обороны в атаку, это была их сильная сторона, а у нас не получилось играть так интенсивно, как мы планировали», — приводит слова Шварца после матча «Советский спорт».

На фоне этого интерес вызвал и матч тульского «Арсенала» с другим столичным клубом — ЦСКА. Чуть менее месяца назад команды уже встречались на стадионе в Туле в рамках 22-го тура РПЛ, и тогда победу праздновали «оружейники», приблизившие отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера красно-синих. Теперь же наставником армейцев является Ивица Олич, который в своем дебютном матче на новой должности обыграл многострадальный «Тамбов».

В отличие от мартовского матча на этот раз ЦСКА выглядел гораздо убедительнее и действовал первым номером. В частности, возможность отличиться была у Федора Чалова, в начале встречи не сумевшего переиграть голкипера хозяев с близкого расстояния, не реализовал Федор вместе с Николой Влашичем и потенциально голевой выход два в одного, а также классный удар с правого края штрафной в дальний угол получился у Чидеры Эджуке. «Арсенал» же только отбивался и действовал на контратаках с расчетом на ошибку в обороне у армейцев или на стандартные положения. Из последнего туляки в итоге пользу и извлекли.

Евгений Луценко после подачи Игоря Коновалова оторвался от опеки, которую ему почему-то составили не защитники ЦСКА, а Никола Влашич, и вколотил мяч в сетку ворот. Отмечающий свое 35-летие Игорь Акинфеев просто развел руки от досады.

Отыграться армейцы смогли только во втором тайме, причем сделали они это тоже со «стандарта». Арнор Сигурдссон исполнил длинную передачу со штрафного в направлении дальней штанги, куда набегал Вадим Карпов, пробивший головой в ближний угол. Голкипер «Арсенала» Егор Шамов, не решившийся сыграть на выходе, хоть и сработал по удару, но мяч от него все же влетел в ворота.

На этом красно-синие не стали сбавлять и лишь нарастили давление, с которым не справился прежде всего Луценко. 48-й номер «Арсенала» отметился не только голом, но и двумя желтыми карточками: сначала форвард туляков грубо сфолил на Игоре Дивееве, а затем ему же во втором тайме ударил локтем в лицо. К слову, весьма примечательно, что мартовский матч РПЛ «Арсенал» также завершил в меньшинстве — тогда по красной карточке получили Валерий Громыко и Александр Довбня.

Несмотря на это, туляки смогли несколько перевернуть ход матча и начать действовать первым номером, создав у ворот Акинфеева несколько опасных моментов. ЦСКА, глядя на это, вновь перехватил инициативу и устроил штурм владений Шамова, заставив голкипера «Арсенала» их откровенно спасать. Эджуке и Влашич поочередно нанесли разящие удары из пределов штрафной, и с обоими выстрелами Шамов справился, отбив мяч после удара хорвата перед собой, — сыгравший первым на добивании Саломон Рондон уже в пустые ворота не попал.

«Арсенал» держался до последнего, и все шло к тому, что исход встречи будет определен в серии пенальти (овертайма в нынешнем формате Кубка России нет), но Марио Фернандес все-таки вырвал для своей команды победу в основное время: вышедший на замену Алан Дзагоев одной передачей разрезал все две оборонительные линии туляков, и натурализованный бразилец ее замкнул, отправив мяч в дальний верхний угол.

2:1 — ЦСКА взял реванш у «Арсенала» и стал последним полуфиналистом Кубка России. Своего соперника армейцы узнают завтра вечером, 9 апреля.