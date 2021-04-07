Трансплантация печени, наркотики, COVID-19: что происходит с лидером «Авангарда»

Что произошло?

В настоящий момент в Балашихе омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» проводят третий матч финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, где «ястребы» уже имеют преимущество в две победы и гонятся за третьей, чтобы сделать очередной шаг в финал Кубка Гагарина. Однако куда больше внимания приковано не к игре, а к тому, что происходит за пределами ледовой арены в Балашихе.

Накануне был неожиданно госпитализирован защитник и капитан «Авангарда» Алексей Емелин. В первом матче серии (3:1) 34-летний лидер «ястребов» получил повреждение после силового приема от хоккеиста «Ак Барса», а уже вторую встречу пропустил. О причинах отсутствия Емелина в составе и его дальнейшего попадания в больницу изначально не сообщалось, однако позднее издание «Спорт Бизнес Online» распространило информацию о том, что спортсмен находится в тяжелом состоянии.

Первоначальный диагноз, который ему поставили врачи, по данным источника, был так называемый токсический шок печени. В результате чего у Емелина произошла такая реакция (и произошла ли вообще) — неизвестно. Однако продолжить лечение в Казани, где «Авангард» проводил первые два матча серии, хоккеист не смог.

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Для выяснения причин заболевания и последующего прохождения лечения капитана «ястребов» транспортировали в московский институт имени Склифосовского. По данным Telegram-канала «Мутко против»,

Емелина перевезли из Казани в Москву на реанимобиле, и дорога заняла более 11 часов. Сам спортсмен был переведен в палату интенсивной терапии в реанимации.

Подготовка к операции по трансплантации печени

После того, как Емелин был доставлен в Москву, в СМИ появилось гораздо больше информации о состоянии его здоровья. Например, телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что у хоккеиста диагностировали острую и подострую печеночную недостаточность.

Причем, как утверждается, врачи также готовили операцию по трансплантации печени.

Другие источники данные о трансплантации не подтвердили. В частности, журналист «СЭ» Алексей Шевченко отметил лишь о наличии предварительного диагноза с почечно-печеночной недостаточностью, а обозреватель «Матч ТВ» и известный инсайдер Павел Лысенков подчеркнул, что хоккеист может самостоятельно встать с больничной койки и речи о трансплантации печени не идет.

«Алексей Емелин сейчас в Склифе. К нему на консилиум приходили в том числе врачи из отделения трансплантации. Собрались лучшие специалисты клиники. Пока нет точного диагноза. Но о трансплантации печени даже не думают. Состояние Емелина сейчас среднее, стабильное. Ждут результаты всех анализов», — написал Лысенков в своем Telegram-канале.

Коронавирус и наркотики

Одним из симптомов, которые испытывал Емелин еще в Казани, СМИ называли высокую температуру. Как утверждает «Спорт Бизнес Online», подозрения о том, что спортсмен мог заразиться коронавирусом, не подтвердились: его тесты дали отрицательный результат на COVID-19. Однако позднее уже в «Мутко против» поделились иной информацией.

«Утренний тест на коронавирус показал у него большое количество антител IgG. Это говорит о том, что он совсем недавно перенес корону и сейчас болезнь подходит к концу. У него так же обнаружено «пограничное количество» антител IgM, наличие которых может говорить о наличии болезни в настоящий момент», — утверждает источник.

Куда примечательнее оказалась последующая информация о том, что анализы Емелина показались наличие в его организме следов наркотических средств. В частности, «Спорт Бизнес Online» сообщил, что речь идет о следах опиатов и каннабиноидов.

«Опиаты могли попасть в организм Емелина через сильные обезболивающие. Большинство препаратов сильного обезболивания на их основе. А каннабиноиды могут попасть в организм только через легкие», — объяснил в интервью «Чемпионату» вероятную ситуацию врач-нарколог Сергей Лебедев.

Позднее информацию о наркотиках подтвердили в МВД по Республике Татарстан, где на основе полученных данных медицинской экспертизы начали проверку.

В случае подтверждения факта употребления наркотиков Емелиным спортсмена могут привлечь к административной ответственности. Так, статья 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ») предполагает наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей штрафа и административного ареста до 15 суток. Вместе с этим в отношении хоккеиста могут возбудить дело по ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение, приобретение наркотических средств»), в результате чего ему может грозить от трех до 15 лет лишения свободы в зависимости от количества наркотических веществ.

Что говорят в «Авангарде»

На фоне большого количества новостей о Емелине от различных СМИ объема официальных данных непосредственно от «Авангарда» прямо пропорционально меньше. Весьма красноречив тот факт, что даже у агента хоккеиста Владимира Зоркина информации от клуба о состоянии его клиента практически нет, а на связь с Емелиным он выйти не может.

«Ястребы» же официально по данной ситуации высказались лишь несколько раз. Сначала в клубе сообщили, что у капитана команды «травма нижней части тела», а затем только подтвердили факт транспортировки хоккеиста из Казани в Москву, при этом отметив, что тот находится в стабильном состоянии. Позднее же «Авангард» в медиапространстве замолчал, не делясь никакими подробностями о своем игроке. Выступить с официальным заявлением «ястребов» буквально вынудили сообщения о следах наркотиков, обнаруженных в организме Емелина.

«Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина.

На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ. Точно так же с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой»,

— говорится в сообщении клубной пресс-службы.