Ушкину включили в состав сборной России. Она получила румынский паспорт в ноябре

Союз биатлонистов России (СБР) объявил составы национальных сборных на следующий сезон. В список включена 24-летняя Наталья Ушкина, которая объявила об уходе в сборную Румынии. По словам спортсменки, ее решение связано с желанием попасть на Олимпийские игры-2022 в Китае. Более того, биатлонистка заявила, что менять свое решение не намерена.

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В состав сборной России также попали Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова, ушедшие перед началом минувшего сезона в декретный отпуск, а также чемпион мира 2017 года в эстафете Максим Цветков, не выступавший за сборную два года.

Наталья Ушкина удачно выступила на завершившемся 1 апреля чемпионате России. В пяти стартах она взяла четыре медали и один раз остановилась в шаге от пьедестала, на четвертом месте.

В составе команды Мордовии биатлонистка взяла бронзу в эстафете, затем бронзу в масс-старте, после чего были серебро в спринте и золото к гонке преследования.

После финиша в победной гонке Ушкина заявила, что со следующего сезона намерена выступать за сборную Румынии, где больше шансов отобраться на Олимпиаду-2022 в Китае.

Биатлонистка сказала, что уже все решено, что она половину сезона готовилась за свой счет и ждала гражданство Румынии. При этом Наталья Ушкина отметила, что в России никто и не пытался удержать ее от смены спортивного гражданства.

Румынское гражданство Ушкина получила еще в ноябре, но из-за проблем с документами, по сути, пропустила целый сезон и тренировалась самостоятельно. В мае спортсменка намерена обсудить с румынской стороной контрактные вопросы. За эту сборную уже выступают экс-россияне Елена Чиркова и Анатолий Оськин.

«Одна «румынка» обыграла всю сборную России», — такой примерно посыл многочисленных заявлений как экспертов, так и болельщиков. СБР критикуют за то, что снова упустили талантливую спортсменку, припоминая давнюю историю с Анастасией Кузьминой, которая ушла в сборную Словакии и стала олимпийской чемпионкой.

Таких разговоров было бы меньше, если бы не провальное выступление женской биатлонной команды в минувшем сезоне. Вот несколько фактов:

— лучшей в общем зачете Кубка мира стала Светлана Миронова, занявшая 18-е место;

— в женском зачете Кубка Наций Россия заняла восьмое место;

— на чемпионате мира россиянки не взяли ни одной медали.

Всего в Кубке мира Россия выиграла семь наград, из которых только две личные. Хуже было только в сезоне-2017/2018, когда у России было пять индивидуальных медалей.

При этом СБР назвал выступление сборных в сезоне «удовлетворительным».

Член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Кузьмичев сказал, что уход Ушкиной будет серьезной потерей для национальной команды. Но отметил, что спортсменка не попадала даже в резервный состав сборной России, а в Румынии она, скорее всего, будет первым номером. Поэтому в СБР дали добро на переход.

Отметим, что Ушкина ни разу не выступала за сборную России, даже на Кубке IBU.

«Мое дело — включить Наталью в состав сборной, а дальше в СБР пускай решают сами: брать ее или не брать, оставаться ей в России или за Румынию бегать», — сказал старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов Metaratings.

Пока эти списки кандидатов в сборную — предварительные, в них вошли по 24 биатлониста у женщин и мужчин. И эти списки еще не утверждены СБР.

«Фамилия Ушкиной звучала на тренерском совете, но состав будет утверждаться правлением СБР. Суть такая: она по рейтингу, по критериям отбора проходит в сборную России, и на тренерском совете озвучивались именно списки спортсменов, которые соответствуют критериям. А окончательно будет утверждать их правление, а затем министерство спорта. Это чисто технический момент», - сказал председатель совета СБР Александр Еслев в интервью РИА «Новости».

Так что включение Ушкиной в расширенный состав сборной России на самом деле ничего не значит. Спортсменка, как и собиралась, будет выступать за сборную Румынии.