Блеск Панарина: «Рейнджерс» все ближе к плей-офф

Восточный дивизион

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 8:4

Полной неудачей окончилось для «Вашингтона» противостояние с «Айлендерс» в Нью-Йорке, хотя до того в текущем сезоне «Кэпиталз» одержали над соперником, с которым ведут борьбу за лидерство в Восточном дивизионе, три победы подряд.

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Неудачи стали преследовать команду Питера Лавиолетта с самого начала, когда уже на 30-й секунде Ти Джей Оши столкнулся с Ильей Самсоновым, в результате чего российскому голкиперу пришлось покинуть лед для прохождения процедуры проверки на сотрясение мозга.

Пока его не было, а ворота защищал Витек Ванечек, Джон Карлсон успел вывести гостей вперед, однако затем Джордан Эберле и Мэтт Барзэл перевернули ситуацию.

Самсонов смог вернуться на лед в концовке первого периода, успешно пройдя медицинскую проверку, но войти в игру по-настоящему ему уже не удалось. Российский вратарь еще до первого перерыва успел пропустить дважды, а всего смог отразить лишь 18 из 24 бросков по своим воротам.

В итоге сверхкрупная победа «островитян» стала возможной благодаря третьему в энхаэловской карьере хет-трику и четвертому пятиочковому (3+2) матчу Мэтта Барзэла, а также 2+1 от Джордана Эберле и 1+2 от Джоша Бэйли.

У «Айлендерс» вообще шикарно сыграло звено Барзэл — Эберле — Лео Комаров, в котором первый заработал показатель полезности +5, а его партнеры ушли со льда с +4 каждый.

У «Вашингтона» в этом грустном матче вехи достиг оформивший дубль защитник Джон Карлсон, на счету которого теперь 114 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, благодаря чему он опередил разом Майка Грина и Калле Юханссона и вышел на чистое третье место по голам в клубной истории среди защитников. Первенство удерживает Кевин Хэтчер со 149 шайбами.

Не самый удачный матч провели и другие российские игроки «Кэпиталз». И Евгений Кузнецов, и Дмитрий Орлов, и Александр Овечкин заработали по -1 в полезность, но капитан хотя бы отметился голевой передачей.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов тоже не может похвастать шикарной статистикой, отразив лишь 18 из 22 бросков, но записал в свой послужной список главное — викторию.

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 ОТ

«Рейнджерс» Дэйва Куинна продолжают свою погоню за местом в плей-офф, которая казалась запоздалой, пока на лед после своего трехнедельного вынужденного отпуска не вернулся Артемий Панарин.

В первом из двух матчей против «Баффало» нью-йоркцы, конечно, считались фаворитами, но и к сопернику нужно было отнестись серьезно, поскольку «Сэйбрз» наконец-то прервали свою антирекордную после введения послематчевых буллитов серию из 18-ти поражений подряд.

Вот и в отчетном поединке вернувшийся после четырех пропущенных из-за повреждения матчей Расмус Асплунд открыл счет уже на третьей минуте, однако в целом «рейнджеры» смотрелись куда мощнее и обрушили на ворота Дастина Токарски град бросков.

Но лишь во втором периоде, когда Панарин вывел Колина Блэквелла на бросок, равновесие восстановилось, а уже в третьем отрезке Филип Хитил все-таки вывел гостей вперед в счете.

Тем не менее удержать победу в основное время подопечным Куинна не удалось. «Клинки» заменили Токарски шестым полевым игроком и смогли забросить один из самых поздних эквалайзеров в клубной истории — Тедж Томпсон перевел встречу в овертайм за четыре секунды до сирены.

Впрочем, в дополнительной пятиминутке все решилось очень быстро. Через 28 секунд Артемий Панарин сделал свою уже 25-ю голевую передачу в текущем сезоне, а Мика Зибанежад забросил шестой в карьере победный гол в овертайме в свитере «Рейнджерс». До повторения рекорда, принадлежащего сразу трем хоккеистам, ему остается один гол в дополнительное время.

Также принявший участие в решающей голевой комбинации защитник Адам Фокс продлил свою великолепную результативную серию (2+14) уже до девяти встреч и всерьез сенсационно претендует на приз лучшему защитнику сезона «Норрис Трофи».

Защищавший ворота «Рейнджерс» Игорь Шестеркин смотрелся уверенно и отразил 21 бросок по своим воротам (Токарски пришлось сделать 44 сейва), Панарин бросил в створ семь раз и закончил игру с +2, а вот Павел Бучневич провел редкий для себя в этом сезоне блеклый матч, ничем не запомнился и ушел со льда с показателем -1.

«Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз» — 1:4

Но далеко не все в борьбе за плей-офф зависит от самих отставших от заветной четверки на старте сезона «рейнджеров». Сдвинуть из кубковой зоны «Вашингтон», «Айлендерс» или «Питтсбург» будет очень трудно, а вот шанс зацепиться за «Бостон» все-таки имеется.

В этой связи для «синерубашечников» важным был поединок «Брюинз» и «Пингвинз» в Новой Англии. Команда Евгения Малкина, который по-прежнему травмирован и точно не выйдет на лед раньше 11 апреля, подошла к этой встречи, с одной стороны, в отличной форме, выиграв пять игр кряду.

С другой, в Бостоне «Питтсбург» не брал верх над «медведями» с 2014 года, уступив в десяти поединках подряд (0-8-2).

У «Пенс» получил перед матчем повреждение основной голкипер Тристан Джерри, из-за чего в створе ворот оказался Кейси ДеСмит, который не подвел, сделав 30 сейвов, а пропустив только от Брэда Маршанда в третьем периоде при счете 2:0.

Но и после этого партнеры ДеСмита помогли своему вратарю, максимально облегчив ему жизнь и к тому же еще раз заставив капитулировать Дэна Владара, а затем поразив и пустые ворота.

Важную роль в шестой подряд победе гостей вернулся пропустивший предыдущие шесть игр из-за повреждения форвард Брэндон Танев, на счету которого голевая передача и пять силовых приемов.

Центральный дивизион

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2

36 сейвов Андрея Василевского помогли его «Тампа-Бэй» одержать тяжелейшую победу над «Коламбусом» и прервать трехматчевую серию поражений. С одной стороны, этого можно было ожидать, ведь Василевский выиграл до того все 11 домашних поединков, в которых защищал ворота «Лайтнинг», с другой, игра вышла очень непростой.

Гол Брэйдена Пойнта в большинстве в первом периоде вывел «молнию» вперед, но затем «Блю Джекетс» к середине третьей 20-минутки удалось развернуть ситуацию на 180 градусов. Двумя голевыми передачами отметился перешедший с края в центр Макс Доми, который при этом проиграл все семь вбрасываний, но продолжит, по словам главного тренера «Коламбуса» Джона Тортореллы, играть на новой для себя позиции.

И все же команда Джона Купера добилась своего, выдав мощный 65-секундный отрезок за пять минут до конца игры с шайбами новичка Росса Колтона и того же Пойнта.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев нанес четыре броска по воротам и дважды заблокировал выстрелы соперников, а Василевский стал второй звездой встречи. Защитник «голубых мундиров» Владислав Гавриков один раз бросил по воротам, провел три силовых приема и сделал один блок-шот, но заработал отрицательную полезность (-1).

«Флорида Пантерз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:2 ОТ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе в матче своей команды против «Детройта», что не помешало «Пантерз» одержать четвертую победу подряд, хоть и лишь в овертайме.

Нападающие «Ред Уингз» Евгений Свечников и Владислав Наместников ушли со льда без набранных очков, но при этом первый заработал полезность -1, а второй закончил встречу с +1.

Дубль Уоррена Фогеле и решающий бросок Йеспера Фаста за 29 секунд до финальной сирены помогли «Каролине» одержать важную победу над «Чикаго» в основное время. Во многом решающую роль сыграл и Винсент Трочек, открывший счет в игре, а в победном голе нанесший бросок, после которого на добивании и сыграл Фаст. На счету восстановившегося после повреждения Трочека уже 11 (5+6) очков в последних восьми встречах.

А вот пятиматчевая результативная серия лидера «Блэкхоукс» Патрика Кейна в этой игре завершилась. Как, похоже, потихоньку завершается и погоня его команды за местом в плей-офф.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников и защитник «Чикаго» Никита Задоров не отметились в этом поединке результативными действиями, но каждый из них заработал минимальную плюсовую полезность.

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» — 1:4

21 сейв ставшего первой звездой встречи Антона Худобина и голевая передача Дениса Гурьянова помогли «Далласу» остановить не на шутку разошедшийся и выигравший шесть предыдущих матчей «Нэшвилл».

Победа особенно важна для «Старз», потому что именно «Предаторз» сейчас выглядят их главным конкурентом в борьбе за последнюю путевку в плей-офф от Центрального дивизиона, где в успехах «Тампы», «Каролины» и «Флориды» нет сомнений, а еще одна путевка в Кубок Стэнли остается вакантной.

У «хищников» теперь 39 очков после 38 игр, и именно они располагаются на четвертой стрчоке таблицы, опережая «звезд» на пять баллов. Но у команды Худобина, Гурьянова и травмированного Александра Радулова есть в запасе сразу четыре встречи.

Западный дивизион

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» — 2:3 Б

Продолжает в этом сезоне удивлять «Миннесота», главным действующим лицом в которой остается российский новичок Кирилл Капризов.

Вот и в матче против грозного лидера Западного дивизиона «Вегаса» он сначала сравнял счет своим 13-м точным броском в сезоне, а затем помог сравнять счет команде, 17-й в чемпионате голевой передачей найдя Джарежа Сперджена.

36 спасений совершил голкипер «Уайлд» Кэм Тэлбот, а затем «дикари» еще и выиграли буллитную серию, одержав свою четвертую победу в последних шести встречах.

Северный дивизион

«Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:4

Вторую подряд победу после недельной каратинной паузы из-за вспышки коронавируса в команде одержал ведущий борьбу за попадание в плей-офф «Монреаль».

На этот раз «Канадиенс» разбили аутсайдера Северного дивизиона «Оттаву», забросив в ее ворота четыре шайбы и только потом пропустив одну в свои.

На счету российского защитника «хабов» Александра Романова два броска, два силовых приема, один блок-шот и показатель полезности +2.

А вот три российских легионера «Сенаторз» Евгений Дадонов, Никита Зайцев и Артем Зуб собрали на всех -4, причем -2 на счету проводящего отвратительный сезон бывшего нападающего СКА и «Флориды», вновь ушедшего со льда без очков.

На счету Дадонова в нынешнем сезоне 12 (9+3) баллов в 37 матчах при показателе полезности -14.