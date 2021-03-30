Лидерство утрачено: сборная России провалилась в Словакии

По сравнению с провальными матчами в ноябре прошлого года мартовские сборы национальной команды России можно назвать удовлетворительными. Если не по игре, то хотя бы по результату, что в рамках отбора на чемпионат мира — 2022, пожалуй, даже важнее. Сначала подопечные Станислава Черчесова не без проблем взяли важные и обязательные три очка на Мальте, а затем в Сочи обыграли команду Словении. Словенцы, кстати, за мартовский этап сумели удивить не раз, сначала обыграв действующих вице-чемпионов мира хорватов, а затем неожиданно проиграв скромным киприотам. Так или иначе, россиян результат в Никосии только устроил. Закрепить успех и, соответственно, лидерство в группе H подопечные Черчесова должны были в Трнаве.

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Россияне здесь еще не выступали, несмотря на богатую историю встреч со Словакией. До сегодняшней игры Словакия имела преимущество в очном противостоянии (две победы в пяти официальных матчах при двух ничьих и одном поражении). У стран есть много футбольных пересечений. За словаков много лет выступают Томаш Губочан и Роберт Мак, ранее игравшие за петербургский «Зенит» и уже побеждавшие россиян на Евро-2016. Их главный тренер Штефан Таркович выпустил в стартовом составе, равно как и Ондрея Дуду, который в свое время выступал в «Легии» под руководством Черчесова.

«Несмотря на то, что это было достаточно давно, я его запомнил хорошо. Мы тогда стали чемпионами, выиграли Кубок, потому у меня остались хорошие воспоминания. Когда я приехал в Польшу, то меня запугали, что Черчесов очень требователен. Действительно, на тренировках было тяжело, но зато мы достигли целей», — сказал Дуда на предматчевой пресс-конференции.

Сам же Черчесов в Словакии изобретать на этот раз ничего не стал. В Сочи он уже удивил несколько странным подбором игроков на матч против словенцев, но результат показал, что акцент был сделан правильный. Традиционная футбольная истина гласит, что победный состав не меняют, так Черчесов поступил и в Трнаве. Однако толку от этого оказалось мало.

Уже на первых минутах команды обменялись острыми моментами. Сначала Александр Головин хлестко пробил со штрафного метров с 28-ми, но мяч после его выстрела пролетел рядом со штангой, и Душан Куцяк просто проводил снаряд взглядом. Буквально в следующей атаке словаки в несколько передач «разрезали» всю оборону российской команды и едва не довели дело до опасного момента: повезло, что неприятный прострел с фланга не удалось замкнуть Ивану Шранцу. Впрочем, этим активность обеих команд в стартовый отрезок встречи ограничилась: впоследствии и те, и другие владели мячом преимущественно на своей половине поля и в атаку уходили в основном с помощью дальних забросов, которые не приносили пользы.

Счет был открыт лишь к концу тайма, и добились этого словаки.

После затяжной атаки подопечные Тарковича заработали право на угловой, и Роберт Мак благодаря точной подаче записал на свой счет результативный пас: Милан Шкриньяр воспользовался грубой ошибкой Марио Фернандеса, который по сути опекал не соперника, а Георгия Джикию, и мощно пробил головой в дальний угол.

Специально для Марио и Георгия сообщаем, что дерби почти через месяц pic.twitter.com/8TRzlJqayF — ВГИК (@vgikofficial) March 30, 2021

Впервые на этом отборе сборной России пришлось отыгрываться. Сам же Фернандес мог искупить свою ошибку. Пока россияне в каждой атаке постоянными забросами искали в чужой штрафной площади Артема Дзюбу, натурализованный бразилец неожиданно прибежал во вратарскую и, отцепившись от опеки, замкнул навес от Головина. Удар Фернандеса получился точным и опасным, но пришелся в голкипера.

Во втором тайме нападение освежил Андрей Мостовой, однако на поле он не провел и 20-ти минут: Черчесов неожиданно произвел обратную замену, выпустив вместо вингера «Зенита» Александра Соболева в пару к Дзюбе. Также усилил атаку Алексей Миранчук. И это дало свои плоды.

Оккупировав штрафную площадь словаков, Миранчук обыгрался с Дзюбой, который подключил к атаке Далера Кузяева. Тот выстрелил с линии штрафной, но Куцяк этот удар парировал. Правда, отбил мяч перед собой, чем воспользовался подкравшийся Фернандес, отправив снаряд в сетку.

ГООООЛ!!! Ну наконец-то!!!!

Марио Фернандес сравнивает счёт! pic.twitter.com/YWAIFwDliv — Сборная России (@TeamRussia) March 30, 2021

Впрочем, все эти старания моментально были обесценены.

Получивший пас от Томаша Губочана Роберт Мак оставил в дураках всю оборону сборной России, накрутив в штрафной сразу нескольких защитников и отправив мяч точно в ближний нижний угол. Антон Шунин не выручил.

Под занавес встречи россияне могли избежать поражения: Фернандес выполнил классную подачу на свободного Дзюбу, тот то ли пробил, то ли сделал скидку на дальнюю штангу, куда ворвался Головин, и хавбек «Монако» едва не переправил мяч в уже пустые ворота. На большее россиян уже не хватило.

1:2 — сборная России потерпела первое поражение в отборочном раунде чемпионата мира — 2022 и утратила единоличное лидерство в группе H. В параллельной встрече хорваты разгромили Мальту (3:0) и благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей заняли первую строчку в таблице. Следующие сборы в рамках отбора на мировой форум в Катаре пройдут в сентябре, и Россию ждет очная встреча с Хорватией.