«Слабо сработал тренер»: почему Россия проиграла Франции на Евро

Молодежная сборная России потерпела обидное поражение от сверстников из Франции во втором туре группового этапа чемпионата Европы — 2021. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французов, а оба гола были забиты с пенальти. Поражение достаточно серьезно усложнило для России выход из группы.

В данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на третьем месте в группе из четырех.

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Российской команде недостаточно победы в последнем матче группового этапа с мощной Данией, чтобы попасть в топ-2 и пробиться в 1/4 финала Евро. Необходимо, чтобы совпал ряд других условий.

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1) Россия обыграет Данию, а Франция сыграет вничью или проиграет Исландии.

2) Россия сыграет вничью с Данией, а Франция проиграет Исландии.

3) Россия уступит Дании, а Исландия одержит победу над Францией с разницей в два или три мяча.

4) Если Франция победит Исландию (что весьма вероятно), то Россия должна побеждать Данию с разницей в два и более мяча. Тогда у трех команд — России, Дании и Франции — окажется по шесть очков, и будет подсчитываться разность мячей в очных встречах между ними. Благодаря хорошей разнице мячей российская команда сможет рассчитывать на превосходство над Данией и проход в четвертьфинал.

Несмотря на такую тяжелую ситуацию, наставник молодежной сборной Михаил Галактионов после матча с Францией отметил, что ему не в чем упрекнуть своих футболистов. Также он рассказал о главных проблемах национальной команды, которые заключались в нехватке точности и креатива у линии нападения.

«Были подходы, но не хватило остроты в завершающей стадии, не получилось забить. Мы выпустили много игроков группы атаки, чтобы создать остроту, но, к сожалению, ее не хватило. Было неплохое качество игры, темп мы приняли и выдержали, старались играть активно, не от обороны. Безусловно, результат неудовлетворительный, но упрекнуть ребят нельзя», — заявил Галактионов.

Специалист не обошел стороной тему двух назначенных пенальти. Примечательно то, что оба 11-метровых удара судья поставил после того, как правила нарушил защитник московского «Спартака» Павел Маслов. Тренер отметил, что самым простым было бы обвинить в поражении именно его, однако впоследствии это бы сильно могло сказаться на психике молодого футболиста.

«Маслов очень расстроен, я и команда его поддержали. Сейчас самое простое — бросить все на молодого игрока, но таким образом мы можем закопать игрока и убить психологически — это неправильно. Ошибки, к сожалению, для нас оказались результативными»,

— отметил специалист.

В свою очередь известный российский комментатор Дмитрий Губерниев достаточно критично отозвался об игре Маслова, отметив, что такие пенальти он «привозит» не только в сборной, но еще и в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Маслов уверенно штампует такие пенали в свои ворота в РПЛ! У него там это на поток поставлено. И руки, и ноги. Ну кто-то не объяснил в свое время, что не надо пытаться в штрафной выбить каждый мяч к тому же на широких ногах. Или что руки прятать надо. Тренер обязан знать о такой особенности игрока», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Известный в прошлом спортивный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин при этом отметил, что по большей части в поражении виноват именно тренерский штаб, принявший неверные решения по ходу встречи, а не два назначенных пенальти. По мнению Уткина, Галактионов должен был начать делать замены уже после второго пропущенного мяча, а не ждать перерыва.

«На мой взгляд, у нас слабо сработал тренер. Замены надо было делать после второго пенальти. Потому что было очевидно, что план, с которым вышли на игру, уже отменен. Самим ходом игры.

Наша сборная первый тайм просто доиграла. Потерянные 12-15 минут (не помню, сколько добавили к перерыву). Но я, конечно, наблюдатель. Не более.

Первый пенальти — ошибка, второй — несчастье. Бывает. Но меня удивило, что тренерский штаб бездейственно ждал перерыва. Было же видно, что команда в состоянии грогги. Что нормально для молодежи, но в эту ситуацию надо врываться, ее иначе не изменить. Она ж эмоциональная…» — поделился Уткин в своем Telegram-канале.

Бывшего президента московского «Спартака» Андрея Червиченко удивило судейство. По мнению функционера, главный арбитр иногда «посвистывал» в пользу французской команды. Также Червиченко был поражен тем, что на турнире такого уровня не используется система видеопомощи арбитрам (VAR), которая могла бы облегчить положение и помочь разобраться в спорных эпизодах.

«Меня удивляет, что турниры такого ранга проходят без VAR. Понимаю, если бы в какой-нибудь деревне или колхозе играли… Или когда нет денег оборудовать стадионы такими вещами — это еще можно допустить. Но молодежный Евро без VAR — это беда. Как показала игра, не такие уж и великие эти французы. Два раза фартануло, да и судьишка в их пользу посвистывал», — цитирует Червиченко «Чемпионат.com».

Капитан молодежной сборной России Иван Обляков заявил, что ничего сверхъестественного в поражении от Франции нет. Команде не удался десятиминутный отрезок, за который французские футболисты и наказали российских сверстников.

При этом, по мнению Облякова, Франция изначально была фаворитом их группы, несмотря на проигрыш Дании в первом туре (0:1).

«Я считаю, мы ни в чем не уступили такой команде, как Франция, если не считать тот отрезок. Они физически были мощнее, конечно. Но мы и до игры знали, что французы — сильная команда, футболисты мощные и техничные, с ними сложно бороться. Но с мячом играли хорошо как они, так и мы. Я бы не сказал, что в центре они нас переиграли», — приводит слова Облякова РИА «Новости».

Матч России против Дании состоится 31 марта в 19.00 по московскому времени.