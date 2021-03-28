«Моя ошибка, зол на себя»: Мазепин разбил болид в первой гонке в «Ф-1»

Акция BLM все еще актуальна, но россияне ее игнорируют

Акция Black Lives Matter в рамках борьбы с проявлениями расизма и дискриминации на расовой почве обосновалась в профессиональном спорте. «Формула-1» исключением не стала — летом прошлого года ее активно продвигал лидер «Мерседеса» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Впрочем, поддерживали эту акцию в традиционном ее проявлении не все гонщики: некоторые отказывались вставать на колено, предпочитая просто демонстрировать форму с лозунгом «Остановить расизм», а кто-то и вовсе не являлся на подобные мероприятия перед стартом гонок.

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Среди тех, кто не вставал на колено, был российский пилот Даниил Квят, для которого прошлый сезон в «Альфа Таури» стал пока что последним в «Формуле-1». Его примеру последовал еще один россиянин, гонщик «Хааса» Никита Мазепина, который отказался встать на колено в рамках акции BLM, которая прошла перед началом гонки Гран-при Бахрейна в рамках нового сезона «Ф-1».

Также поступил еще целый ряд гонщиков, среди которых оказался и напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас, выступающий за «Альпин» двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, оба пилота «Феррари», дебютант «Ф-1» и гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода, а также Макс Ферстаппен, Кими Райкконен, Эстебан Окон и Антонио Джовинацци.

«Очень важно не только хорошо выступать на трассе, но и делать что-то хорошее для общества. Я только начинаю свой путь в «Формуле-1», и у нас есть опытные люди, которые полноценно занимаются подобными вопросами. Я буду поддерживать эти акции, но важно не то, чтобы 30 секунд показать какие-то публичные действия на трассе перед стартом, а жить этим, своим поведением менять мир в лучшую сторону. Что я ежедневно и пытаюсь делать», — цитировал Мазепина РБК.

Неудачный дебют Мазепина

Российский гонщик еще до своей первой гонки в «Формуле-1» успел прямо и косвенно стать персонажем нескольких новостных сюжетов. В их числе, например, видео, на котором Мазепин трогает за грудь знакомую девушку во время езды на автомобиле; новый болид «Хааса», выполненный в цветах российского триколора, который самому гонщику из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) использовать запрещено; и результаты квалификационной гонки в Бахрейне, где россиянин нарушил неписаное джентльменское соглашение и, потеряв управление на трассе, помешал другим пилотам проехать быстрые круги.

Дебют в «Формуле-1» у Мазепина также оказался ярким и заслуживающим особого внимания по ходу трансляции, но не таким, каким его хотел видеть сам россиянин.

В самом начале первого круга пилот «Хааса», пропустив нескольких гонщиков и никого не коснувшись, неожиданно вылетел с трассы. Для него гонка завершилась, болид россиянина был отправлен в боксы.

«Это моя ошибка. Шины были еще холодными, и я, заехав на поребрик, слишком сильно надавил на газ. Из-за этого меня развернуло. Мне очень жаль, я прошу прощения у своих партнеров по команде, они заслуживают лучшего. Очень зол на себя. Если же говорить о уик-энде в целом, то можно найти позитивные моменты. Я только начал карьеру в «Ф-1», провожу на трассе первые дни. Стараюсь учиться. Понятно, что учиться лучше, находясь на трассе, но бывают хорошие дни, а бывают плохие, взлеты и падения. Сегодня было одно из самых болезненных падений», — приводит слова Никиты Мазепина RaceFans.

Примечательно, что уже после рестарта едва не сошел с трассы и другой пилот «Хааса» — Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера. Болид немца также резко развернуло, но Шумахеру повезло, что он в этот момент набрал относительно небольшую скорость и гонку все же продолжить смог.

Сход Алонсо, яркий дебют Цуноды

Неудачным старт сезона получился и у Фернандо Алонсо, который за 1,5 месяца до гонки во время велотренировки попал в аварию — его сбил автомобиль. В результате столкновения прославленному гонщику диагностировали перелом челюсти, по сей день он соревнуется со специальными титановыми пластинами, от которых пилот новой команды «Ф-1» «Альпин» сможет избавиться лишь к концу сезона.

Саму гонку в Бахрейне испанец начал неплохо, но к середине дистанции совершил несколько странных маневров, пропустив несколько соперников, и в основном боролся за место в десятке. После 30-го круга Алонсо был вынужден уйти на пит-стоп, после чего и вовсе сошел с трассы.

LAP 34/56 - ALO OUT



Frustration for Fernando Alonso in his first Grand Prix back in F1



He's out of the race after reporting brake issues #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/wTUPrO8sZI — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

В «Альпин» заявили, что у болида гонщика произошли проблемы с тормозами, которые стали сильно перегреваться из-за наличия постороннего мусора в воздухозаборнике. Во время трансляции было видно, как тормозные диски машины Алонсо прямо горели.

Не смог финишировать и Пьер Гасли, напарником которого ранее был Даниил Квят. Пилот «Альфа Таури» в конце гонки резко потерял позицию в первой пятерке, свалившись практически в самый конец пелотона в результате собственной ошибки, которая обернулась для француза потерей антикрыла. После столкновения с одним из пилотов «Макларена» Гасли был вынужден отправиться в боксы, завершив выступление.

Куда успешнее выступил его новый партнер по «Альфа Таури» Юки Цунода. Японец еще в «Формуле-2» впечатлял своими результатами, сильным можно назвать и его дебют в «Формуле-1». 20-летний гонщик сначала обошел Себастьяна Феттеля, который впоследствии попал в глупую аварию с Эстебаном Оконом, а затем опередил и Кими Райкконена, зацепившись за место в первой десятке, ну а под самый финиш обогнал и Лэнса Стролла, показав девятый результат.

Ферстаппен мог отобрать победу у Хэмилтона, но допустил ошибку

Один из главных вопросов перед каждой гонкой в «Формуле-1» — «Обойдет ли кто-нибудь на этот раз Хэмилтона?»

В прошлом сезоне британский лидер «Мерседеса» повторил рекорд Михаэля Шумахера по количеству чемпионств, а также стал абсолютным рекордсменом по числу выигранных гонок. В Бахрейне Хэмилтон сделал первый шаг к восьмому титулу. Впрочем, в этом ему активно мешал Макс Ферстаппен.

Первый пилот «Ред Булла» на протяжении всей гонки следовал за Хэмилтоном, а после того, как пилот «Мерседеса» ушел на пит-стоп, некоторое время лидировал. Но самая борьба за первое место развернулась под конец дистанции, когда голландец резко набрал скорость и постепенно догнал лидера. Этому поспособствовал и сам Хэмилтон, допустивший тактическую ошибку на одном из поворотов на последних кругах. Ферстаппен, наконец, на 53-м круге атаковал Хэмилтона и, несмотря на сопротивление британца, обогнал его.

Но с нарушением правил: голландец выехал за пределы трассы и обошел своего соперника так, как этого было нельзя делать. За такой обгон Ферстаппен мог получить несколько секунд штрафа, потому пилот «Ред Булла» самовольно, едва обогнав Хэмилтона, пропустил того вперед.

Британец повторной ситуации, когда Ферстаппен смог бы навязать ему реальную борьбу за победу, уже не допустил и свой небольшой отрыв все же сохранил, финишировав первым и выиграв у соперника 0,7 секунды.

«Вау! Сложная гонка! Мы понимали, что придется тяжело, но нам пришлось реально защищаться от Макса. «Ред Булл» прекрасно выступал весь уик-энд, так что были необходимы особенные усилия. После последней остановки мы старались найти верный баланс: не атаковать слишком сильно и сохранить шины до конца гонки. Было сложно, и ближе к финишу Макс меня настиг, но мне удалось его удержать. Это одна из самых тяжелых гонок для меня за долгое время», — признался Льюис Хэмилтон.