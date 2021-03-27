Осталось подтвердить: россияне получили шанс на максимальную квоту на Играх

Для того чтобы получить максимальную квоту на Олимпиаду, сумма мест на мировом первенстве должна быть меньше или равняться 13. На чемпионате мира — 2021 в Стокгольме россияне выполнили это требование: Михаил Коляда занял пятую строчку, а Евгений Семененко оказался восьмым.

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Однако получение максимальной квоты еще необходимо подтвердить на турнире Nebelhorn Trophy, который пройдет в Германии. Для этого кто-то из российских фигуристов (не Коляда и не Семененко) должен попасть в шестерку лучших. При этом фигурист подтверждает эту квоту не лично для себя, а для страны, то есть нет гарантии, что спортсмен, удачно выступивший в Германии, отправится на Олимпиаду в Пекин.

Неоднократный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун, комментируя итоги мужского одиночного катания на чемпионате мира, отметил, что завоевание третьей квоты на Олимпийские игры стало для российских спортсменов первостепенной задачей на турнире.

«Браво, ребята! Привезли три квоты на следующий Олимпийский сезон. Это самая важная задача, которая стояла перед ними», — цитирует Ковтуна «Чемпионат.com».

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина также подчеркнула важность завоевания третьей квоты и добавила, что Коляда и Семененко вместе со своим тренером Алексеем Мишиным выполнили поставленную задачу и справились с сумасшедшей конкуренцией, которая была создана их соперниками.

«Надо всех поздравить с завоеванием третьей квоты. Главное, чтобы нам было кем заполнить эту квоту теперь. Год до Олимпиады будет еще более тяжелый, чем этот, и работы будет очень много.

Алексей Николаевич молодец, ребята выполнили поставленную задачу. Не знаю, правда, какие личные задачи перед ними ставились, но конкуренция сумасшедшая. Уже невозможно подсчитывать эти четверные», — заявила Роднина РИА «Новости».

На Олимпиаде в 2018 году Россию представили только два спортсмена — Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, которые заняли седьмое и восьмое места соответственно.

Чемпионат мира в Стокгольме третий раз подряд выиграл американский фигурист Нейтан Чен. В произвольной программе он показал фантастический результат – 222,03 балла, что дало ему в сумме 320,88 балла. Отрыв от второго места составил почти 32 очка. Серебро взял японский спортсмен Юма Кагияма (291,77) балла, а замкнул тройку лидеров еще один представитель Японии – Юдзуру Ханю, за обе программы он получил 289,18 балла.