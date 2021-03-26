«Судья-рабовладелец»: Левникова раскритиковали за преклонение колена

Матч 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино неожиданно стал темой для обсуждения в России.

Англичане буднично разгромили соперника со счетом 5:0 на «Уэмбли», а вот основное внимание к себе привлек главный арбитр встречи Кирилл Левников. Российский судья вместе с футболистами перед стартовым свистком преклонил колено в знак солидности с набравшим за последний год популярность движением Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

close

В карьере 37-летнего арбитра из Санкт-Петербурга этот матч стал первым на таком уровне. Ранее Левников на европейских турнирах в качестве главного судьи работал лишь во встречах Лиги Европы и Лиги наций, судьей Международной федерации футбола (ФИФА) является с 2016-го. В нынешнем сезоне он также обслужил 14 матчей чемпионата России.

Жест с преклонением колена вызвал неоднозначную реакцию у российской публики.

Реклама

Дело в том, что неделей ранее произошел похожий инцидент с другим футбольным арбитром из России. Сергей Карасев обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» (2:0) из Менхенгладбаха, проходивший на стадионе «Этихад» в Манчестере, и тогда судья был единственным из присутствующих на поле, кто не стал преклонять колено. Впоследствии Карасева серьезно раскритиковали в английской прессе, однако в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ясно дали понять, что никаких санкций к российскому арбитру применять не будут, обосновав это тем, что «участники матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет, и за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено». В России в свою очередь позитивно оценили поступок Карасева: его поддержали политики Владимир Жириновский, Дмитрий Свищев, Виталий Милонов и другие. А вот с Левниковым получилось немного иначе.

«Вернемся к тому, что это дело каждого гражданина. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Даже в США не все поддерживают это движение и далеко не все афроамериканские спортсмены преклоняют колено. Это не для осуждения и не для восхищения. Мы должны уважать позицию человека, который готов ее публично выражать», — цитирует депутата Госдумы Игоря Лебедева «СЭ».

«Я не вижу здесь ничего такого. Важно, что происходит у человека внутри. Я понимаю людей, которые поддерживают данную акцию. Тут важно, что человек чувствует, как относится к расизму, сталкивался ли он с ним. Превращать это каждый раз в какое-то представление — странно. Левников — взрослый дяденька и судья. Пусть что хочет, то и делает. Карасев и Левников — молодцы. Нужно смотреть на их судейскую работу, а не на эти посторонние вещи», — согласился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Хочешь — встаешь, не хочешь — не надо. В регламенте этого нигде нет. Было ли это позором? Это другой вопрос! Вопрос к данному судье. Но в регламенте никаких спортивных мероприятий данная процедура не прописана», — объяснила депутат Госдумы Ирина Роднина.

А вот все тот же Милонов от своей позиции по поводу преклонения колена судьями не отступился. Политик считает, что в сложившейся ситуации Левников показал себя «политическим активистом», а, по его мнению, рефери должен быть непредвзятым и аполитичным.

«У меня к нему вопрос. То, что он там на коленках ползает направо и налево, это непонятно. Если он судья Российской Федерации, то, конечно, он должен вести себя более достойно, а не участвовать в дешевых перфомансах в поддержку ЛГБТ и чернокожих обиженок. Сегодня он перед ними ползает, завтра он еще перед кем-то ползает. Тогда не надо называть себя российским судьей, пускай будет судьей из Румынии, они там только на коленках ползают. Он пошел на поводу у англичан, показав свою слабость, показав свою предвзятость», — цитирует Милонова Sport24.

Жест Левникова в штыки восприняли и многие российские болельщики. В социальных сетях арбитра не перестают критиковать:

«А рабов-то все больше и больше. Разве вы этого не видите? Вон и Левников стал рабом. Сам себя записал в рабы. А людей здравомыслящих все меньше и меньше...» — пишет @tank8087.

«Левников просто преклонил колени перед всеми чернокожими игроками, которых он угнетал в РПЛ», — с иронией отметил @par811.

«Левников встал на колено и покаялся за работорговлю, за индейцев, за расизм. Это как надо расценивать: как мужество или как тварь дрожащую?» — задается вопросом @netolstyth.

«Я не расист, любых уважаю, но считаю, что эта акция унижает белых. Вот в чем Левников провинился, чтоб так делать?» — отметил @seal_rv.

«Левников либо сглупил, либо прогнулся — чтобы звали судить и дальше... Не знаю, что хуже», — допустил @amicableru.

Достаточно комментариев и с более грубым слогом в адрес арбитра. Многие Левникова в шутку уже прозвали «судьей-рабовладельцем».

Со стороны иностранных болельщиков Левников же нашел понимание и одобрение. Поступок российского арбитра за рубежом видят положительным и не понимают, за что его критикуют в России.

«Это все так смешно, что творится в России! Российские СМИ совсем не в восторге от Левникова и теперь задумываются, какими могут быть возможные последствия», — написал @iggygustavo, прикрепив ссылку на материал одного отечественного спортивного издания.

«Русский рефери был великолепен», — считает @Blades60Martyn.

«Можно нам этого русского лайнсмена в АПЛ?» — говорит @PoorEPLreferees, указывая на то, что все члены бригады Левникова в действительности матч отсудили очень достойно.