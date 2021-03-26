«Они до финала дойдут»: что говорят о старте молодежки на Евро

Молодежная сборная России начала с победы чемпионат Европы по футболу, обыграв сверстников из Исландии. Россияне разгромили исландцев со счетом 4:1: точные удары на свой счет записали Федор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. Чалов также записал на свой счет три результативные передачи.

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Сразу после матча главный тренер молодежки Михаил Галактионов заявил, что победа не была легкой, выделив полузащитника московского «Динамо» Захаряна, который в возрасте 17 лет и 9 месяцев стал самым молодым автором забитого мяча в финальных частях Евро.

«Эту победу однозначно нельзя назвать легкой. Это стартовая игра на турнире, было легкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле. Нацелили команду на быстрый мяч. Еще в начале матча были моменты, надо было их реализовывать.

Выход Захаряна? Я уже не раз отмечал в СМИ, что Арсен — очень талантливый, он заслужил место в основе, и сегодня доказал это.

Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии. Сейчас надо быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией»,

— сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Автор первого гола российской команды армеец Чалов отметил, что теперь нужно готовиться к следующему матчу, в котором Россия встретится с грозной командой Франции.

«Понимали, что это игра до первого гола. Получилось забить быстрый гол, после чего стало гораздо легче. Думаю, мы неплохо реализовали план на игру в первом тайме. Что значит эта крупная победа для сборной? Не хочется вдаваться в такие подробности. Главное, что победили. Теперь готовимся к Франции», — заявил нападающий московского ЦСКА.

Команда Франции — один из самых мощных коллективов на Евро. Французы привезли на турнир таких игроков, как Жюль Кунде, Уэсли Фофана, Эдуардо Камавинга, Бубакар Камара, Амин Гури. Трансферная стоимость команды «трехцветных» оценивается в €462,3 млн.

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в свою очередь уверен, что команда Галактионова может навязать борьбу французам.

«Смогут ли побороться с Францией? Почему бы и нет? Что здесь такого? Это же молодежный футбол, еще не до конца сформировавшиеся игроки. Тут любая ошибка может привести к неудаче. Англичане приехали в хорошем составе, а их обыграл кто? Швейцарцы. У которых и нет никого. Молодежный уровень. А у нас тем более многие ребята — уже основные футболисты своих клубов», — передает слова Мостового «Чемпионат.com».

Журналист Василий Уткин, комментируя стартовый успех молодежки, не смог обойти стороной матч главной российской сборной против Мальты (3:1) в отборе к чемпионату мира — 2022.

«Молодежка — отлично! Понравилась гораздо больше, чем «стасики». Кстати, играли тоже со слабейшей командой группы (как это представляется сейчас), но совершенно же другое дело. От частных комплиментов воздержусь, у меня не было возможности посмотреть игру, не отвлекаясь (успеется)», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Уткин не оставил без внимания и момент, который произошел перед началом встречи. Российская команда вышла на разминку под игравшую на стадионе песню «Дорожная» группы «Ленинград». В ней присутствует ненормативная лексика, которая прозвучала без купюр, а лирический герой посылает свою бывшую возлюбленную по известному адресу.

«Ленинград» очень популярен в Венгрии, больше любого, думаю, российского исполнителя. Они имели огромный успех на Sziget (крупнейший музыкальный фестиваль, ежегодно проходящий в Будапеште. — «Газета.Ru»). Их там знают. А в слова не вникают. Как и мы смотрим на венгерский язык в лучшем случае глазами, а слушаем ушами бравого солдата Швейка. Вышло задорно с «Ленинградом», считаю. И у молодежки — что важнее — тоже. «Стасики», догоняйте! Удачи всем нам», — добавил он.

Коллега Василия Уткина Дмитрий Губерниев же выразил уверенность в том, что Россия может дойти до финала турнира.

«Очень верю в эту команду. И имена солидны, и игра, надеюсь, будет. Верю, что они вообще до финала дойдут. Надеюсь, что мы не потеряем это поколение. Это же и проверка на профессионализм. Захарян вот является звездочкой. За ним скауты следят. Главное, чтобы продолжал работать. Давно такого поколения не было. Многие могут усилить основную сборную. Многие точно могут играть в основе. Другой вопрос, зачем сейчас их было бы дергать. Очень жду игры с Францией, у них состав-то сумасшедший», — сказал он.

Следующий матч сборная России на Евро проведет 28 марта против Франции. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.