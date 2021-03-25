Имя не называют: на ЧМ по фигурному катанию — второе заражение коронавирусом

На чемпионате мира по фигурному катанию уже прошел первый соревновательный день: свои короткие программы показали женщины и спортивные пары, состоялись пресс-конференции обладателей малых медалей (их вручают первой тройке по итогам коротких выступлений), а некоторые фигуристы даже раздали дополнительные интервью японскому телевидению, включая Анну Щербакову и Александру Трусову.
От того стало вдвойне тревожно, когда после окончания этого насыщенного событиями дня на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ИСУ) появилось сообщение о втором случае заражения коронавирусом на ЧМ.
«В ходе строгих процедур тестирования был выявлен второй случай заражения COVID-19.
Международный союз конькобежцев и организационный комитет чемпионата мира уважают конфиденциальность этого лица и сообщат другим участникам чемпионата мира внутреннюю информацию о ситуации», — говорится в пресс-релизе ИСУ.
Таким образом, раскрывать имя заразившегося человека или хотя бы национальную сборную, в составе которой он прибыл на ЧМ, Международный союз конькобежцев не собирается. В такой ситуации болельщики любой страны могли бы запаниковать: вдруг коронавирус подхватил кто-нибудь из их команды? Общение между представителями одной сборной происходит постоянно — как во время отдыха в отеле, так и на тренировках. Массовая изоляция из-за контакта с зараженным вполне могла бы поставить крест на выступлениях целой команды.
Однако ИСУ поспешил развеять подобные подозрения и сразу уточнил, что положительный тест был сдан человеком до получения аккредитации на чемпионат мира, хотя и уже после прибытия в Стокгольм.
Судя по всему, эта ситуация идентична той, что произошла с бывшей россиянкой Викторией Сафоновой, которая в 2019 году сменила спортивное гражданство и на текущем мировом первенстве должна была представлять Белоруссию.
Уроженка Москвы сдала отрицательный тест перед вылетом в Стокгольм, однако по прибытии на чемпионат мира ее анализы дважды показали положительный результат на коронавирус. Собственно, этот случай заражения и стал первым на ЧМ.
В итоге Сафонову не допустили до общих тренировок и сразу же изолировали вместе с теми, кто с ней контактировал, включая ее тренера Оксану Матвееву, у которой результат теста оказался отрицательным.
Судя по сообщению ИСУ, второй заразившийся человек был выявлен так же оперативно и даже не успел получить аккредитацию, а значит, не мог выйти в общую зону отеля к остальным фигуристам и тем более принимать участие в тренировках.
Это полностью исключает вероятность наличия зараженного в составе сборной России, а также убирает из числа «подозреваемых» всех спортсменов, кто уже успел засветиться на официальных тренировках.
Единственное, что настораживает: почему ИСУ так поздно объявил об этом случае, если о заражении Сафоновой сообщил вечером 22 марта, то есть примерно тогда, когда ее тест показал положительный результат?
Действительно ли зараженный не успел получить аккредитацию, если о выявлении у него инфекции ИСУ уведомил после завершения целого соревновательного дня?
Впрочем, возможно, этот человек прибыл на соревнования одним из последних (танцы на льду, например, стартуют только в пятницу, 26 марта) и потому сдал тест позже. Либо ИСУ не желал врываться с такой новостью в разгар первого соревновательного дня и потому подождал до глубокого вечера.
Таким образом, беспокоиться сильно не стоит. Сборная России в полном порядке, и уже сегодня в борьбу вступят мужчины-одиночники — Михаил Коляда и Евгений Семененко покажут короткие программы, — а спортивные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Евгения Тарасова / Владимир Морозов сразятся за медали в произвольной программе. ^^^^^^