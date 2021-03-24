«Бедная, бедная Трусова»: почему ученица Плющенко перегорела на ЧМ

Александра Трусова шокировала публику неудачным выступлением в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию.

Безостановочно штампуя на тренировках в Стокгольме тройной аксель и четверные лутц, флип, тулуп и сальхов, Русская Ракета уничтожила психологически не соперниц, а сама себя.

Взвалив на плечи огромные ожидания и давление собственных амбиций, девушка начала перегорать уже на утренней тренировке перед короткой программой.

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В ходе всего занятия, а также в прогоне под музыку она падала с тройного акселя, который изначально намеревалась исполнять в официальном прокате, чтобы не сильно отстать от Елизаветы Туктамышевой и Рики Кихиры, давно владеющих этим элементом, а также от Анны Щербаковой, которая делает в короткой программе очень дорогой каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

Однако триксель никак не шел — нервы шалили. В итоге Трусова с сопровождающим ее тренером Евгением Плющенко решили не рисковать и выступить с двойным акселем. Но и это не помогло Русской Ракете успокоиться, а может, сделало только хуже. Почему?

Во-первых, отказ от дорогостоящего элемента и согласие на фактически гарантированный проигрыш пяти баллов основным конкуренткам после короткой программы — это не та стартовая позиция, которая улучшает психологический настрой. Тем более если речь идет о такой спортсменке, как Трусова, — прирожденной атлетке, которая обожает прыжки и все, связанное с технической частью фигурного катания.

Для Русской Ракеты этот отказ от трикселя был сродни маленькому ментальному поражению уже на старте первого чемпионата мира в ее карьере.

Во-вторых, резкое изменение в планах после утренней тренировки сбивает с настроя в любом случае, даже если бы Трусова не питала такой любви к элементам ультра-си и для нее не было бы так важно включать их в программы. Скорее всего, сомнения терзали девушку вплоть до выхода на лед, что губительно сказалось на концентрации во время проката.

В-третьих, в последние дни Русская Ракета делала такой большой упор на отработку четверных прыжков, что не смогла избавиться от мыслей о них даже во время проката короткой программы, где четверные у женщин запрещены.

В итоге фигуристка перекрутила тройной лутц и не смогла качественно приземлиться — пришлось опереться о лед рукой, чтобы сохранить равновесие. Это стоило спортсменке каскада: после такого плохого выезда она не смогла прицепить к лутцу тройной тулуп и потеряла очень много баллов.

Тем не менее судьи благосклонно отнеслись к талантливой фигуристке, уже не раз попадавшей к Книгу рекордов Гиннесса, и поставили ей за прокат 64,82 балла. Невероятно низко для ее привычного уровня (в идеале должно быть баллов на десять больше), но все-таки не катастрофа.

Сейчас Трусову отделяют от третьего места, которое занимает Туктамышева, 14,04 балла, от второй строчки Рики Кихиры — 14,26, а от лидирующей Анны Щербаковой — 16,18.

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Попасть в тройку призеров для ученицы Плющенко все еще реально, поскольку она владеет пятью разными четверными прыжками и явно будет включать их в свою произвольную программу.

«Отставание Трусовой от первого места — один сложный каскад, — отметила тренер Инна Гончаренко в комментарии РИА «Новости». — Нет ничего невозможного. Может быть, для нее даже лучше, что она будет выступать до лидеров короткой программы. Я думаю, ей и трех четверных может хватить завтра при условии чистого исполнения всего остального».

Действительно один из фирменных каскадов Трусовой четверной лутц + тройной тулуп по стоимости может доходить почти до 20 баллов при отличном исполнении. Если Русская Ракета сделает в произвольной несколько четверных прыжков и этот каскад, то она может замахнуться не только на попадание в топ-3, но и на победу.

Однако проблема в том, что девушка еще ни разу не исполняла чисто на официальных соревнованиях пять четверных прыжков. Однажды она сделала четыре, но это было на полутоварищеском командном турнире в Японии перед началом сезона-2019/20. На серьезных стартах нервы всегда подводили Русскую Ракету. И сейчас психологические проблемы явно остаются главным и единственным препятствием для мировой рекордсменки.

«Я не справилась со своим волнением, — признала Трусова после проката. — В последнее время я очень сильно нервничаю на соревнованиях. Не знаю почему. Буду размышлять над этим и стараться в дальнейшем кататься чисто.

Каким будет контент в произвольной? Все посмотрите в день прокатов, пока ничего говорить не буду».

Супруга Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, которая является совладелицей его академии фигурного катания и серьезно погружена в дела его учеников, заверила, что Трусова подошла к чемпионату мира в идеальной форме.

«Трусова была готова на все 100 процентов. То, как она была готова, Саша показала на всех тренировках. Это была суперподготовленность, — подчеркнула Рудковская в интервью «СЭ». — Саша лутц и каскад прыгает просто с закрытыми глазами. Евгений и команда тренеров подвели ее в суперформе. Саша и тройной аксель делала, и пять квадов. Чтобы Трусова не сделала каскад 3+3 — это для меня что-то на уровне невероятного, потому что для нее это как орешки.

Перегорела, возможно, или переволновалась. Я уверена, что она теперь попытается сделать свой максимум в произвольной программе. Саша всегда мечтала сделать пять четверных, чтобы ее никто не отговаривал... Возможно, этот момент сейчас настал».

Известный тренер Александр Жулин верит в то, что Русская Ракета способна на такой подвиг, и призывает не хоронить заранее ее шансы на пьедестал:

«Трусова в принципе хорошо ехала, но эта дурацкая ошибка стоила ей каскада. Если в произвольной программе нормально сделает свой набор, то, думаю, может очень сильно подняться.

Трусову сбрасывать со счетов не надо. Я вас умоляю, делать выводы нужно, когда соревнования заканчиваются.

А тут стоит собраться и сделать свою работу. Думаю, сейчас ума у всех хватит закрыть рот и просто готовиться».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подчеркнула, что не стоит винить в ошибке Трусовой ее тренера:

«Плющенко не справился с ролью психолога? Срывают программы все спортсмены, это надо понимать.

Та же японка Сатоко Мияхара сегодня прилично улетела (опытная 22-летняя фигуристка упала с тройного лутца и сделала каскад 3+1 вместо 3+3. — «Газета.Ru»). Так что не надо вешать все на тренеров. Плющенко — не мальчик для битья, это двукратный олимпийский чемпион. Хватит уже».

В таком же стиле высказалась и чемпионка мира Мария Бутырская:

«Вспомните Алину Загитову, когда она после Олимпийских игр падала и падала. Вот такое случается. Очень хочется Сашу поддержать. Я не думаю, что Трусова плохо тренируется.

Не надо на Плющенко все валить! Нужно забыть это все как страшный сон. Скоро произвольная, сейчас можно отыграться. Но нужно настроиться и забыть про короткую. Только не надо поливать человека».

Заслуженный тренер СССР и известный комментатор Татьяна Тарасова в своем фирменном ярком стиле высказала поддержку Русской Ракете.

«Саша Трусова расстроила. Да и сама расстроилась! И чего ей бояться? И мы ее любим, и никто нам не запретит этого делать! Нужно выйти и сделать то, что она умеет», — цитирует Тарасову ТАСС.

Лаконичнее всех по ситуации высказался известный журналист Василий Уткин.

«Бедная, бедная Трусова. Прям жалко девчонку»,

— написал Уткин в своем Twitter-аккаунте.

Произвольная программа женщин состоится в пятницу, 26 марта, и начнется в 20.00 по московскому времени. В этот день Трусова может снова вписать свое имя в историю фигурного катания, став первой девушкой, которая исполнила пять четверных прыжков на официальном турнире, и совершить наконец переворот в борьбе с собственными нервами.

Но в такой же мере Русская Ракета может в очередной раз не справиться с волнением, и тогда сверхсложная программа закончится грандиозным провалом, а психологическое состояние фигуристки опустится ниже некуда.

Хочется верить, что все нервы и переживания Трусовой остались на льду в первый день соревнований.