«Ни стиля, ни рисунка»: что говорят после победы России над Мальтой

Сборная России с победы начала квалификационный раунд чемпионата мира — 2022. 24 марта в гостевом матче подопечные Станислава Черчесова одолели национальную команду Мальты, однако по ходу встречи у футболистов возникли серьезные трудности на поле, а во втором тайме команда и вовсе пропустила.

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В итоге матч закончился победой России (3:1) над сборной маленького островного государства, которая занимает лишь 176-е место в рейтинге ФИФА, при этом окончательно гарантировать такой результат удалось только на 89-й минуте, когда Александр Соболев забил третий мяч и убил надежды Мальты на сенсацию.

После встречи Черчесов заявил, что в игре команды возникли «шероховатости». По мнению специалиста, это произошло из-за того, что футболисты достаточно давно не играли друг с другом.

«Мы взяли три очка, которые планировали взять. Первый тайм понравился больше. Во втором тайме мы не так начали, пропустили мяч, но в конце сумели забить третий и довести матч до победы. Были шероховатости, мы долго не играли вместе. Теперь готовимся к игре со Словенией дома», — отметил главный тренер сборной.

24 числа также состоялись и другие поединки группы H, в которой выступает Россия. Словения, с которой подопечным Черчесова предстоит играть следующий матч 27 марта, оказалась сильнее вице-чемпионов мира — команды Хорватии (1:0), а вот Кипр и Словакия разошлись миром — 0:0. По поводу этих результатов наставник российских футболистов подчеркнул, что группа сложилась весьма ровная, и отметил, что игрой с Мальтой все же остался недоволен, несмотря на победу.

«Когда была жеребьевка, мы сказали, что у нас ровная группа. Убежден, что на Мальте у многих команд будут проблемы. Сегодня мы убедились, что к каждой сборной надо правильно готовиться, что добиваться результата. Сегодня есть победа, но игра нам не удалась и не понравилась. Главное — три очка», — заключил специалист.

Игрой остались недовольны и сами футболисты. Об этом после матча рассказал полузащитник Ильзат Ахметов. Он отметил, что команда сыграла не лучшим образом, допускала много невынужденных ошибок, из-за чего порой становилось весьма тревожно за результат. Хавбек отметил, что потеря концентрации приводила к тому, что мальтийским игрокам удавалось создавать опасные моменты, один из которых и привел к голу.

«Сейчас каждая команда может дать бой, поэтому нужно выходить на игру с полной концентрацией и самоотдачей. Мы все понимаем, что самую главную задачу выполнили — набрали три очка, но игрой каждый недоволен»,

— рассказал Ахметов.

О том, что матч выдался неудачным для России, заявил и известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он даже призвал никак не оценивать ни саму игру, ни результат. По его мнению, футболисты национальной команды достаточно вяло проявили себя на поле.

«Этот матч вообще не нужно оценивать. Просто потому, что не нужно! Выиграли и хорошо. Тренировки же как-то проходят мимо нас. Ну и вот это была даже не тренировка. Что-то, конечно, отработали. Полупешком походили. А смотреть будем дальше. С победой!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой, заявил, что не сомневался в исходе матча, однако, как и Губерниев, призвал не оценивать этот результат. При этом он также поблагодарил вратаря сборной Мальты.

«Я не сомневался в победе нашей сборной. Будь она крупной или средней, она бы была в любом случае. Расценивать игру по сопернику не имеет смысла. Спасибо вратарю сборной Мальты, что подарил нам два мяча»,

— цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Блогер Василий Уткин в матче не увидел ни стиля, ни рисунка игры, хотя подчеркнул, что победа — это победа, а матч с Мальтой стал разгоном перед двумя другими мартовскими играми, которые играют более ключевую роль. России в следующие пять дней предстоит сыграть со Словенией (27 марта) дома в Сочи и со Словакией (30 марта) на выезде.

«Победа есть победа. И игра с Мальтой — по-любому разгонная, следующие две гораздо важнее, и они состоятся в ближайшие пять дней. Но сегодня у сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь. Лучший игрок матча с отрывом — мальтиец Мбонг. Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны», — поделился Уткин в своем Telegram-канале.

После первого тура квалификации сборная России возглавила турнирную таблицу своей группы. Команда Черчесова опережает Словению за счет большего количества забитых мячей.