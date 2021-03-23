Невероятная интрига на ЧМ: Трусова упала на 12-е место, Щербакова — первая

На этом чемпионате мира будет интересно следить не только за российскими фигуристками, но и за нашими бывшими соотечественницами.

В России очень много талантливых спортсменок, а мест на главные международные старты всего три, так что многие меняют спортивное гражданство, чтобы увеличить свои шансы на участие в ЧМ и Олимпиадах.

В Стокгольме будет интересно посмотреть на бывших россиянок Екатерину Куракову (выступает за Польшу), Екатерину Рябову (Азербайджан) и Алину Урушадзе (Грузия). Нелли Иоффе (Израиль) уже откатала, но, к сожалению, набрала 52,43 балла.

Что касается других спортсменок, то Куракова выступит лишь в пятой разминке — у нее довольно высокий рейтинг. Она тренировалась долгое время у одного из лучших тренеров мира — канадца Брайана Орсера, но из-за пандемии не смогла прилететь в Северную Америку и сменила тренера на знаменитого итальянца Лоренцо Магри.

Программы для этого сезона Кураковой ставил французский хореограф Бенуа Ришо. Состав специалистов, работающих с бывшей россиянкой, выглядит очень круто. Уже не терпится увидеть результат всех этих трудов.

Рябова пару лет тренировалась в академии Евгения Плющенко, но в этом сезоне решила заниматься у собственных родителей. Фигуристка определенно обладает талантом, и будет интересно посмотреть, в какой форме она подошла к этому ЧМ. Выступит в шестой разминке.

Урушадзе тренируется в Москве в ЦСКА у авторитетного тренера Светланы Соколовской. Выступит в четвертой группе.