Разбил лицо Сергачеву и поставил рекорд: день Василевского в НХЛ

В центральном противостоянии дня «Даллас» на своем льду принимал «Тампу».

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На пятой минуте техасцы реализовали большинство усилиями Роопе Хинца и вышли вперед. Впрочем, второй период остался полностью за «молниями»: сначала Стивен Стэмкос сравнял счет на табло, воспользовавшись теперь уже большинством «Лайтнинг», после чего Янни Гурд поставил точку в игре — 2:1 в пользу «Тампы». Третий период остался без голов.

Но главным событием встречи стал не столько результат, сколько новый рекорд Андрей Василевского, подтверждающего раз за разом статус лучшего вратаря мира.

Голкипер «Лайтнинг» установил рекорд клуба по победной серии в одном сезоне: у россиянина таких матчей теперь 12. Василевский обновил как свой личный рекорд, так и обогнал бывшего вратаря «Тампы» Луи Доминга, у которого на счету 11 побед. У абсолютных рекордсменов лиги — Тини Томпсона, Тома Баррассо, Йонаса Хиллера и Сергея Бобровского — по 14 побед подряд.

«Он просто продолжает удивлять. Я рад, что сегодня ему не пришлось стоять на голове ради этого, потому что по ходу нынешнего сезона ему уже приходилось несколько раз делать это. Для него эта победная серия не является чем-то поразительным. Это не из разряда: «Ух ты, как все удачно для него сложилось». Нет, он делал это и раньше. На мой взгляд, он по праву должен быть тем парнем, которому принадлежит данный рекорд «Тампы», поскольку он оказал огромное влияние на всю организацию за то время, пока он здесь», – уверен главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

Backstopping his @TBLightning to a 2-1 defeat of the Stars earlier tonight, Andrei Vasilevskiy has now been victorious in 12 consecutive decisions. With it, he has tied 2 goalies & sits behind only 6 others when it comes to lengthy winning streaks in NHL (regular season) history pic.twitter.com/Cl4oB1CkcQ — StatsCentre (@StatsCentre) March 24, 2021

«Поздравляю с рекордом. В следующий раз бросай мимо моего лица», — написал в Instagram после матча Сергачев, прикрепив фото с разбитой губой. Во втором периоде Василевский неудачно вбросил шайбу по борту, в результате чего снаряд попал в Сергачева, после чего тому пришлось покинуть лед для оказания медицинской помощи. Но, кажется, он не в обиде на соотечественника.

«Просто пытался выбросить шайбу по борту, но лицо Сергачева оказалось на ее пути. Я уже извинился перед Михаилом. То, что произошло, плохо и для команды, и для его лица, но подобное случается», — цитирует Василевского журналист Джо Смит.

«Несколько ребят говорили мне после предыдущей моей игры и перед этим матчем, что сегодня может случиться рекорд. Я же просто не думаю об этом. Я просто стараюсь делать свою работу, работать усердно и выполнять свой план перед матчем, чтобы показывать свою лучшую игру каждый вечер», — добавил он.

Василевский, кстати, в матче с «Далласом» отразил 16 бросков по своим воротам и был признан лучшим игроком встречи, а впоследствии — третьей звездой игрового дня. Его одноклубник защитник Михаил Сергачев, а также нападающий «Старз» Денис Гурьянов результативными действиями не отметились. Вратарь «Далласа» Антон Худобин сделал 24 сейва — что касается его, то незадолго до начала игры Мэтт Ларкин из The Hockey News предположил, что «шерифы» могут обменять россиянина, так и не нашедшего свой ритм в нынешнем сезоне, а ставку сделать на многообещающего 22-летнего Джейка Эттингера, выглядящего увереннее Худобина.

Big save by Anton Khudobin to keep this game even#GoStars / @FOXSportsSW pic.twitter.com/hY605pRKYR — DailyDallasHockey (@DallasStarsDDH) March 24, 2021

«Нью-Джерси» одержал тяжелую победу над «Филадельфией» (4:3) на выезде, нанеся «Флайерз» третье поражение кряду. А тащить «Дэвилз» продолжает дебютант сезона Егор Шарангович. 22-летний форвард в этой игре отметился голом и результативной передачей и стал первой звездой матча. Белорусский хоккеист увеличил количество очков в сезоне до 12 (7+5).

This STK line is *chefs kiss*



: Sharangovich

: Zajac

: Kuokkanen pic.twitter.com/iWcbchRYOU — New Jersey Devils (@NJDevils) March 24, 2021

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев остался вне заявки на матч. В регулярке на счету россиянина всего 5 (2+3) результативных балла. Защитник «Флайерз» Иван Проворов по итогам встречи заработал коэффициент полезности +2, форвард «Дэвилз» Михаил Мальцев тоже остался без очков и за 14:45 игрового времени получил -1.

«Аризона» обыграла «Колорадо» по буллитам — 5:4 — и прервала семиматчевую победную серию «Эвеланш». Вратарь «Койотс» Иван Просветов весь матч провел на скамейке, а защитник Илья Любушкин завершил игру с показателем полезности -1. В составе проигравших же голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, увеличивший свою результативную серию до трех встреч. Начало сезона у россиянина не задалось, но за последний месяц форвард явно нашел свою игру.

Val Nichushkin doubles the Avalanche lead to start the 3rd!#GoAvsGo pic.twitter.com/IEcWq03Am1 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 24, 2021

«Нэшвилл» с передачей Якова Тренина всухую переиграл «Детройт» со счетом 2:0. А по ходу матча произошел серьезный скандал: на 25-й минуте арбитры Келли Сазерлэнд и Тим Пил, обслуживающие игры, зафиксировали нарушение со стороны форварда «Предаторз» Виктора Арвидссона и отправили того в бокс для штрафников. Вскоре в телевизионную трансляцию встречи попал монолог одного из судей, произнесшего: «Там особо ничего не было, но я хотел пораньше дать «Нэшвиллу» это гребаное удаление».

«Судьи — это сотрудники лиги, и я думаю, что это проблема, с которой нужно разбираться НХЛ, а не мне», — заявил на послематчевой пресс-конференции рулевой «горчичных котов» Джон Хайнс.

Так оно и будет. Директор НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл уже подтвердил, что лига проведет расследование и даст свою оценку эпизоду.

Maybe if you're a mic'd up ref, you shouldn't express how you wanted to call a penalty against a team earlier in the game, changing how you ref the rest of the game.



"It wasn't much but I wanted to get a fuckin' penalty against Nashville early in the..."#Preds #LGRW pic.twitter.com/6fZImkdqLr — Matt Best (@bestofmatt) March 24, 2021

Наконец, «Чикаго» прервал четырехматчевую серию из поражений, дома одержав победу над «Флоридой» со счетом 3:2. Сильное выступление показал защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров, отметившийся результативной передачей и получивший +2 по итогам встречи. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский после проигрыша «Тампе» в прошлом матче остался на скамейке.