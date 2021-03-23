«Ради этого играешь в футбол»: сборная стартует в отборе ЧМ-2022

Мальта — Россия (24 марта, 22.45 мск)

Сборная России в марте стартует в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022. Подопечные Станислава Черчесова проведут в течение недели три матча и сыграют сразу с двумя из трех своих главных соперников на пути в Катар.

Но перед поединками со Словенией в Сочи и Словакией на выезде предстоит экстравагантный вояж на Мальту, где и начнется турнир для национальной команды.

Единственный раз в истории эти соперники встречались между собой 7 февраля 1996 года в товарищеском поединке в Та-Кали, где состоится и нынешняя встреча. Подопечные Олега Романцева тогда забили в ворота хозяев два безответных мяча усилиями Валерия Карпина и Сергея Кирьякова, а нынешний наставник главной команды страны Станислав Черчесов отыграл на ноль.

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У сборной России богатая история встреч с футбольными европейскими «карликами» в разных отборочных циклах, но вот с Мальтой до сих пор судьба и жребий не сводили ни разу.

Статус соперников понятен. Мальта является безоговорочным аутсайдером группы Н, а находящийся ближе всего к ней по уровню Кипр скорее будет цеплять лидеров и пытаться навязать им турнирную борьбу.

Россия находится в числе соискателей попадания на мундиаль вместе со Словенией и Словакией, а также с финалистом последнего ЧМ Хорватией, несколько выделяющейся в этой компании.

Все понимают, что осечка на Мальте просто недопустима и может привести к катастрофическим последствиям, а потому российские футболисты в один голос говорят, что будут предельно мотивированы.

При этом в преддверии старта отбора из штаба сборной России приходит очень много новостей. Одна из них касается новой выездной формы, в которой команда будет выступать на летнем Евро-2020. На белых футболках есть синяя и красная полосы на груди, образующие вместе с основным цветом российский флаг. То же самое и на рукавах.

Но куда больше новостей касаются непосредственно кадрового вопроса, неожиданно ставшего особенно острым в эпоху борьбы с коронавирусом.

Изначально прошла информация, что выступающие в европейских чемпионатах российские сборники не смогут принять участие в домашнем поединке против Словении, так как по строгим правилам не будут иметь возможности покинуть пределы Евросоюза.

Однако в итоге ситуация уже точно разрешилась в отношении полузащитника французского «Монако» Александра Головина, который уже точно сыграет в домашнем матче в Сочи. Это отлично для сборной, ведь хавбек набрал в этом сезоне отменную форму. Ну а Алексей Миранчук из итальянской «Аталанты», Федор Кудряшов из «Антальяспора» и Александр Жиров из немецкого «Зандхаузена», выступающего во второй Бундеслиге, уже прилетели на Мальту и готовы выйти на поле. Первые двое это наверняка сделают, причем, весьма вероятно, в стартовом составе.

А вот полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Магомед Оздоев в первой отборочной встрече участия не примет уже абсолютно точно.

«Часть тренировки он провел на футбольном поле, часть – в тренажерном зале. По решению тренерского и медицинского штаба сборной Оздоев не полетит на Мальту и будет работать несколько дней с физиотерапевтом в Сочи», — рассказал пару дней назад физиотерапевт главной команды страны Эдуард Безуглов.

Тестирование на коронавирус дало отличные результаты: ни одного зараженного не выявлено, так что все вызванные, включая 19-летнего опорного полузащитника московского «Локомотива» Максима Мухина, могут сыграть в этой мини-серии.

«Результаты вчерашнего ПЦР-тестирования не выявили среди игроков и тренерского штаба сборной инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Сегодня национальная команда вылетит из Сочи на Мальту, где 24 марта проведет отборочный матч ЧМ-2022», — сказано в опубликованном накануне пресс-релизе национальной команды.

Если говорить о сопернике, то сборная Мальты занимает 179-е место в мировом рейтинге ФИФА, но подопечные итальянца Дениса Манджи представляют собой отнюдь не мальчиков для битья.

За весь 2020 год они потерпели лишь одно поражение — в самом первом матче четвертого дивизиона Лиги наций УЕФА от Фарерских островов (2:3). После этого было по ничьей и победе в поединках с Латвией (1:1, 1:0) и Андоррой (0:0, 3:1), а также ничья с теми же Фарерами (1:1).

В итоге мальтийцы заняли уверенное второе место в подгруппе, а в следующем розыгрыше постараются все-таки подняться в третий дивизион.

А еще у команды Манджи были успешные противостояния в товарищеских поединках с Лихтенштейном (3:0) и Гибралтаром (2:0), так что недооценивать эту команду действительно не стоит — может укусить, тем более на своем поле.

Хотя состав наших соперников ничем не примечателен. Самым статусным игроком является защитник Зак Мускат, выступающий во втором португальском дивизионе. А еще есть форвард Люк Гэмбин, играющий в четвертом по значимости дивизионе Англии. Все остальные выступают во внутреннем чемпионате Мальты.

У сборной России 2020-й, кстати, получился противоположным по результатам и настроению. Начав его с побед над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) в Лиге наций, подопечные Черчесова затем уступили в товарищеской, простите, контрольной игре шведам (1:2), сыграли вничью в ЛН с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0), в товарищеском поединке не смогли забить скромной Молдавии (0:0), а затем уступили туркам (2:3) и сербам (0:5) и не вышли в элитный дивизион Лиги наций.

В общем, сейчас нашей национальной команде очень нужны положительные эмоции, а также необходимо прервать серию неудач. Мальта для достижения этих целей является вполне удачным вариантом.

Наверняка мотивированней всех будет возвращенный Черчесовым в состав форвард «Зенита» Артем Дзюба, пропустивший последний цикл матчей из-за скандала со слитым в сеть интимным видео. Сейчас же лидер бомбардирской гонки РПЛ не просто в команде, но и снова получит капитанскую повязку.

«Ты не можешь забыть это ощущение, всегда хочется надевать футболку сборной России. Когда надеваю футболку сборной России, выхожу на футбольное поле и слышу гимн — по всему телу идут мурашки, и эти ощущения я не забуду никогда. Ради этого ты играешь в футбол», — приводит слова форварда «Матч ТВ».

Что ж, настрой не может не радовать.