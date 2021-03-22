Конкурент для «Зенита»: как преобразился «Спартак» весной

Зимний бэкграунд

Московский «Спартак» откровенно страдал зимой — в концовке первой части сезона-2020/21. Пятидневный отрезок в декабре оказался максимально спрессованным на события с негативным окрасом.

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Сначала 12 декабря красно-белые уступили в Сочи одноименному клубу (0:1) в скандальном противостоянии. Там было много вопросов к работе арбитров, но главным инфоповодом стал конфликт Доменико Тедеско с членом тренерского штаба «Сочи» Дмитрием Бородиным (экс-голкипером «Зенита»), которого немецкий специалист даже обвинил в расизме, после чего клуб официально заменил характеристику претензий на ксенофобию.

В результате всей этой ситуации Тедеско был дисквалифицирован на три матча Комитетом по этике РФС, но из-за апелляции клуба ему было разрешено руководить своими подопечными со скамейки в ближайшей игре с «Зенитом».

Перед матчем в Санкт-Петербурге наставник огорошил журналистов, а также клубное руководство и своих футболистов заявлением, что не станет продлевать истекающий в конце сезона контракт.

На этом фоне матч в Северной столице красно-белым совсем не удался. Вместо битвы претендентов на чемпионский титул все увидели буквально избиение чемпионом робкого претендента. И счет 1:3 для спартаковцев выглядел еще не таким уж и страшным, учитывая характер самого матча.

В тот момент казалось, что у команды и ее наставника энергия на нуле. Да и в руководстве происходили очередные изменения (отставка нанятого полгода назад генерального директора Шамиля Газизова).

Красно-белые пропустили вперед ЦСКА, шли наравне с «Сочи» и уже не выглядели реальным претендентом не только на титул, но даже на путевку в квалификацию Лиги чемпионов, которую дает второе место. Не математически, но эмоционально.

Вовсю раздавались призывы отправить Тедеско в Германию досрочно, найдя специалиста, с которым клуб будет в очередной раз выстраивать светлое будущее. И тогда это выглядело вполне логично.

Сминающий прессинг

Тедеско говорил, что готов продолжить работу с командой до конца сезона и благодарен руководству, которое приняло решение дать ему такую возможность, не форсируя поиск нового главного тренера. Однако веривших в правильность такого подхода со стороны было немного. Куда чаще звучали разговоры о слабой мотивации игроков, знающих о грядущей смене рулевого. Да и желание самого тренера ставилось под сомнение.

Однако сейчас, как бы ни развивались события дальше, уже очевидно: решение сохранить пост наставника за Тедеско оказалось верным.

Тренерский штаб немца планомерно работал всю зиму с командой, наигрывая на сборах новую расстановку с двумя центральными защитниками вместо трех. Весной «Спартак» попробовал сыграть по этой расстановке, но плохие результаты в кубковом поединке с «Динамо» (0:2) и в игре чемпионата с «Рубином» (0:2) заставили вернуться к стандартной схеме.

Замени Леонид Федун наставника зимой, новому тренеру пришлось бы заново выстраивать игру под себя, но, если бы его схема не заработала, другого готового варианта у него просто не оставалось бы. К тому же, хотя Тедеско почти во всех контрольных поединках на сборах наигрывал новую расстановку, на самом деле работа над доведением привычной игры тоже продолжалась, что показали следующие официальные игры.

В чемпионате спартаковцы выдали серию из трех победных встреч подряд, и во всех они уничтожали оппонентов просто сумасшедшим высоким прессингом.

Да, этот элемент игры вообще имеет важное место в тренерской философии Тедеско (а у кого из современных передовых тренеров нет?), но до нынешнего отрезка он так не работал.

Конечно, можно говорить, что «Краснодар» сейчас разобранный (проиграл красно-белым со счетом 1:6), а «Урал» просто не соответствует «Спартаку» по классу (1:5), но уж по «Динамо»-то подобного не скажешь (1:2). А ведь бело-голубых спартаковцы тоже переигрывали по всем статьям до 70-й минуты, когда они наконец вышли вперед, перевернув матч после нелепого автогола Павла Маслова.

И в любом случае, какие бы проблемы ни испытывал «Краснодар», кто способен в РПЛ обыграть «быков» — единственную российскую команду, вышедшую в евровесну — со счетом 6:1? Вопрос риторический.

Ну а «Урал» и вовсе для десятикратных чемпионов страны в последние годы являлся очень неудобным соперником и в текущем сезоне в первом круге смог отобрать у них очки на своем поле (2:2). А на «Открытие Арене» получил 1:5, хотя Тедеско не досчитался в этой встрече важных Виктора Мозеса и Эсекьеля Понсе, получивших повреждения.

Важные персоналии

Командно «Спартак» сейчас выглядит цельно и здорово, но его успехи были бы невозможны без ярких индивидуальных выступлений. И здесь у Тедеско все в порядке — в его распоряжении несколько настоящих лидеров.

Если плясать «от печки», то невозможно не выделить Александра Максименко, который, если бы не финальная часть молодежного Евро и не консерватизм Станислава Черчесова, вполне мог начать отбор к чемпионату мира — 2022 в качестве основного голкипера взрослой сборной страны.

Роман Зобнин выглядит сейчас, пожалуй, даже сильнее, нежели при Массимо Каррере в чемпионском сезоне-2016/17. Причем это касается игры на любой позиции — что в центре полузащиты, что на месте правого бровочника.

Вообще одним из главных качеств Тедеско является его умение развивать игроков. Пример всем известного своими талантом и работоспособностью Зобнина еще не так показателен, как работа немца с Павлом Масловым.

Специалист поверил в молодого клубного воспитанника, поставил его в состав и наигрывал, несмотря на критику. Сейчас Маслов превратился в игрока, который в центральной тройке является главным по части начала атак и совершает больше всех перехватов, то есть лучше всех читает игру (и это рядом с такими партнерами, как Георгий Джикия и Самюэль Жиго).

А как прогрессирует Джордан Ларссон! Сейчас очевидно, что в лице шведа «Спартак» получил неограненный алмаз. Но в том-то и дело, что на момент покупки это было не так очевидно.

У сына легендарного Хенрика Ларссона дела в шведском чемпионате складывались не так радужно. За хорошими отрезками он выдавал откровенно провальные и длительные, и многие говорили о протекционизме отца, который являлся главным тренером сына большую часть его карьеры.

В России швед поначалу тоже выглядел максимально неэффективно, но приход Тедеско показал, что Олег Кононов просто неправильно использовал футболиста.

Немец поставил шведа в атаку, а также стал периодически наигрывать его в роли «десятки», и в обеих ипостасях Ларссон постепенно превратился в ключевого игрока клуба и вообще лидера.

Сейчас на его счету уже 12 голов и пять результативных передач, и именно Ларссон является главным преследователем в бомбардирской гонке Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, отличившихся по 13 раз.

Ну а на счету Александра Соболева уже десять мячей в РПЛ-2020/21, пять из которых он забил в трех последних победных играх. И пусть фактурный форвард трижды реализовывал пенальти, его вклад в успехи команды очень велик.

Восстановившийся после травмы колена нападающий выгрыз свое место в стартовом составе тяжелым трудом, а на поле является целью большинства передач вперед, выигрывая подавляющее число единоборств, что заметно упрощает партнерам игру на подступах и внутри чужой штрафной.

Вернувшийся Промес

Еще одним важным фактором преображения «Спартака» весной стало возвращение Квинси Промеса, которое многие до сих пор недооценивают.

Формулировка, что голландский форвард в свои 29 лет приехал в Россию доигрывать, изначально несет в себе негативный и в корне неверный посыл.

Карьера Промеса после ухода из «Спартака» сложилась далеко не так блестяще, как ожидалось, но в «Севилье» он просто попал к наставнику, которому, по сути, был не нужен. Пабло Мачин пытался использовать Промеса по всей левой бровке, что для того не является подходящим амплуа. Неудивительно, что из этого ничего не вышло.

А вот в «Аяксе» форвард выглядел уже куда лучше и внес немалый вклад в игру команды в коронавирусный год. В новом сезоне на выступления футболиста сильно повлияла история с уголовным делом из-за конфликта с двоюродным братом, где Квинси, по утверждению обвинения, якобы ударил родственника ножом в ногу.

Но с точки зрения перехода в «Спартак» та история сыграла российскому клубу только на руку. Во-первых, она сделала трансфер возможным в принципе, а во-вторых, Тедеско получил в свое распоряжение желающего абстрагироваться от проблем и предельно мотивированного игрока.

А еще Промес — один из самых мастеровитых атакующих футболистов Премьер-лиги. Любому тренеру при подготовке к матчам с красно-белыми приходится уделять ему много внимания, что дает чуть больше свободы, например, тем же Ларссону с Соболевым. А еще Айртону и Мозесу или Зобнину, кто бы ни вышел справа.

Что бывает, когда лидеры «Спартака» получают свободное пространство, наглядно показали игры с «Краснодаром» и «Уралом».

Кроме того, сам Промес уже доказал, что для него практически идеально подходит роль игрока под нападающими в схеме с тремя центральными защитниками, хотя раньше в «Спартаке» он в таком амплуа никогда не выступал. Ситуация, когда голландца окружают также находящиеся в огне партнеры по атаке и от него не требуется тащить за собой коллектив в одиночку, только усиливает угрозу соперникам с его стороны.

Чемпионская гонка

За семь туров до финиша «Спартак» отстает от «Зенита» на четыре очка и сам на такое же количество баллов опережает ЦСКА, оставшись единственным конкурентом команды Сергея Семака в борьбе за чемпионский титул.

Бывшие игроки сине-бело-голубых, выступающие сейчас в качестве экспертов, — такие, как Алексей Игонин, говорят, что «Зенит» может включить спартаковцев в чемпионскую гонку только сам, если начнет допускать осечки. Но это не совсем верно.

Отрыв питерцев действительно достаточно солиден, а их календарь вполне рабочий. И все же пройти дистанцию в семь матчей без двух осечек команде Семака будет проблематично.

«Зениту» предстоит как минимум три сложнейших поединка: домашний матч с «Химками», выезд к «Краснодару» и домашний поединок с «Локомотивом». И это даже если не считать за сложный матч выезд к друзьям из «Сочи», которые вообще-то сами находится наверху таблицы и — кто знает — могут оказаться неожиданно мотивированными взять очки.

Но в РПЛ неправильно будет сбрасывать со счетов и остальных соперников. Наш чемпионат не раз доказывал, что отобрать очки может любой у любого. За «Зенит» говорит его умение собираться на решающие игры, но и давление на команду Семака будет серьезным.

А вот от «Спартака» чемпионства, по большому счету, никто не ждет. И уж точно никто не требует. Отрыв велик, календарь сложен (тут и выезды к «Ростову», «Локомотиву» и «Ахмату» в Грозный, и домашние встречи с ЦСКА и «Химками»), а конкурент выглядит более сильной командой.

Но если подопечным Тедеско удастся оседлать победную волну, то все станет возможным. Сразу после матчей сборных будут игры как раз с «Ростовом» и «Локо», которые многое прояснят.

Наберет «Спартак» в них шесть очков, особенно при осечке-другой от «Зенита», — и расклад изменится кардинально. Нет — можно будет сосредоточиться на борьбе за второе место, дающее путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Ну а дальше для клуба и самого Тедеско настанет время определиться с планами. Может быть, продление сотрудничества будет обоюдовыгодным решением?