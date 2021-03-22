«Идет игра на выживание, как на войне»: Игнашевич покинул «Торпедо»

Московское «Торпедо» расторгло контракт с главным тренером Сергеем Игнашевичем. Примечательно, что всего неделю назад генеральный директор «автозаводцев» Денис Маслов отрицал все слухи об увольнении специалиста.

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«Нет предпосылок для отставки. Мы идем на пятом месте из 22 команд. Вы о чем вообще говорите?» — возмущался функционер в комментарии «СЭ».

Однако после того, как «Торпедо» проиграло четвертый матч подряд, разгромно уступив «Нижнему Новгороду» со счетом 1:4, и опустилось на шестую строчку в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), обеим сторонам пришлось признать, что сотрудничество зашло в тупик.

«ФК «Торпедо Москва» официально сообщает, что наш клуб и главный тренер команды Сергей Игнашевич приняли решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Сергей Николаевич сегодня попрощался с командой и поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу перед утренней тренировкой в Лужниках», — говорится на официальном сайте клуба.

Кто заменит Игнашевича, пока неизвестно. Пресс-служба «автозаводцев» обещала сообщить о кадровых перестановках в ближайшее время. 41-летний наставник продержался во главе команды полтора года.

В семи последних матчах «Торпедо» потерпело пять поражений и дважды сыграло вничью. Побед «автозаводцы» не знают уже с ноября прошлого года, когда минимально обыграли «СКА-Хабаровск» (2:1).

В данный момент команда набрала 54 очка и на три балла отстает от «Алании», которая занимает четвертое место в таблице, позволяющее принять участие в стыковых матчах за право подняться в Российскую премьер-лигу.

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А вот от двух первых строчек, которые дают право напрямую выйти в РПЛ, «Торпедо» отстает уже очень сильно — более чем на десять баллов, — хотя перед началом весенней части сезона команда вполне претендовала на эти места. Осенью клуб даже выдал серию из семи побед подряд, прерванную одним поражением, а затем — еще четыре последовательных виктории.

В зимнее трансферное окно «Торпедо» усилилось, подписав шестерых неплохих футболистов, включая опытного вратаря Александра Довбню, атакующего хавбека Жигу Шкофлека из «Оренбурга» и защитника Александра Каплиенко из «Тамбова».

Однако вместо ожидаемого взлета весной команда вдруг потерпела четыре поражения, отпустила конкурентов и изрядно отдалилась от достижения главной цели на сезон, поставленной владельцем «Торпедо» Романом Авдеевым, — пробиться в Премьер-лигу.

Судя по всему, команда не очень грамотно провела зимние сборы, а затем навалились еще и проблемы с психологией: собственные болельщики активно критикуют клуб и давно требуют отставки Игнашевича.

«Я слышу оскорбления с трибун, но они никак на меня не влияют. На самом деле на поле есть вещи и важнее. С болельщиками говорить не хочу», — недовольно признавался специалист в комментарии «Рейтингу Букмекеров».

«Второй год подряд провальное межсезонье, и это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера! Игнашевич! Вон из «Торпедо»!

Маслов, если ты президент, прими решение!» — требовали болельщики «автозаводцев» из известного фанатского объединения «Запад-5» в своих соцсетях.

Сам Игнашевич объяснял трудности команды невероятно загруженным расписанием ФНЛ (в этой лиге играют 22 клуба).

«Расширение ФНЛ, конечно, принесло больше минусов. Календарь стал очень плотным. Недельных циклов практически нет. Очень много перелетов.

Как следствие игроки массово вылетали, команды пропускали матчи и получали технические поражения. Экстремальные, практически военные условия.

Идет игра на выживание. Как на войне. Какой тут тренировочный процесс? С такими расстояниями и перелетами (а летаем мы не чартерами — рейсовыми самолетами) мы очень много времени тратим на восстановление», — рассказывал Игнашевич «Чемпионату».

Также специалист прямо утверждал, что его подопечные не способны бороться за победу в ФНЛ.

«Есть более сильные команды во всех смыслах. Более устойчивые, крепкие клубы в финансовом плане с более мастеровитыми футболистами, которые не один год поиграли в РПЛ, даже являются сборниками своих стран. Имею в виду в первую очередь «Крылья Советов» и «Оренбург». Поэтому я и считаю, что за первое место «Торпедо» будет тяжело побороться», — признавал Игнашевич.

В итоге печальные прогнозы сбылись: побороться за первое место теперь действительно не получится, а сам наставник вынужден уйти.

«У тренера, который не уважает наши традиции и принципы, который не идет на диалог с трибуной, никогда не будет будущего в нашем клубе! Не будем сейчас изливать злость, просто скажем, что скучать не будем! Игнашевич — OUT», — так проводили тренера болельщики из фанатского объединения «Запад-5».

Напомним, легенда ЦСКА и сборной России де-факто возглавил «Торпедо» в июне 2019 года. Тогда он вообще не имел опыта самостоятельной тренерской работы и лишь один год проработал одним из наставников молодежной команды ЦСКА.

Однако руководство «автозаводцев» решило довериться Игнашевичу. При этом формально он значился лишь старшим тренером, поскольку не имел лицензии категории Pro, а официально рулевым команды тогда был заявлен Николай Савичев.

Поначалу контракт с Игнашевичем был заключен по схеме 1+1, однако в декабре 2019 года руководство «автозаводцев» приняло решение подписать с начинающим тренером новый договор — до лета 2023-го. К тому моменту команда провела 25 матчей в ФНЛ, одержав 16 побед, потерпев шесть поражений и трижды сыграв вничью. Такие результаты устроили боссов «Торпедо» и укрепили их веру в Игнашевича.

Однако весной 2020-го «автозаводцы» успели сыграть лишь два матча (оба — вничью), а затем сезон ФНЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

В итоге «Торпедо» финишировало на четвертом месте, которое обычно позволяло сыграть в стыковых матчах за право подняться в РПЛ. Однако из-за пандемии «стыки» в тот сезон решили вообще не проводить.

По этой причине команда так и осталась в ФНЛ, хотя, если бы чемпионат не закончили досрочно, она могла бы набрать больше очков и добиться прямого выхода в Премьер-лигу, либо хотя бы сыграть в «стыках». В общем, не повезло.

Уже тогда болельщики обрушили шквал критики на Игнашевича, и эта обструкция не прекращалась до его прощального дня в клубе. Ну, а последние неудачи в нынешнем сезоне, которые вновь поставили под угрозу выход в РПЛ, стали последней точкой в отношениях легенды ЦСКА и «Торпедо».