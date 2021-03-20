Гончаренко шансом не воспользовался: поможет ли ЦСКА Олич

Неизбежная отставка Гончаренко

Поражение от санкт-петербургского «Зенита» приговорило Виктора Гончаренко к отставке. Де-юре она еще не объявлена, но де-факто уже случилась. Только ленивый не написал, что специалист будет уволен. Более того, накануне прошла информация, что этой зимой председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин не заступился за тренера, а наоборот, был за его отставку, но послушал Евгения Гинера и решил дать Гончаренко шанс.

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Надо сказать, что шансом тренер не воспользовался. Красно-синие барахлили еще зимой, а на весеннем отрезке, к которому подходили главным преследователем «Зенита», обыграли только «СКА-Хабаровск» (2:0) из Олимп-ФНЛ в национальном Кубке да грозненский «Ахмат» (2:0) в РПЛ.

А вот поражения от «Локомотива» (0:2), тульского «Арсенала» (1:2) и «Зенита» (2:3) отбросили команду со второго уже на пятое место, и снизу продолжают стучать.

В последних девяти турах на стыках 2020 и 2021 годов армейцы одержали только две победы и от «Спартака» отстают уже на четыре балла, а питерцы выглядят для них и вовсе недосягаемыми. И теперь тренер уже не может сослаться на скромные финансовые возможности клуба последних лет. С приходом денег ВЭБа ЦСКА провел масштабную трансферную кампанию, потратив на усиление больше €30 млн.

И на этом фоне проблемы у команды не только в РПЛ. Под руководством Гончаренко команда провалилась в Лиге Европы, не сумев одержать ни одной победы в группе с хорватским «Динамо» из Загреба, голландским «Фейенордом» и австрийским «Вольфсбергом».

А был еще прошлогодний демарш тренера с отъездом в Минск после 0:4 от «Зенита» и последующим покаянным возвращением. В общем, было ясно, что история Гончаренко, так и не выигравшего чемпионат, в клубе подходит к концу. Не случись фиаско в игре с «Зенитом», вероятнее всего, его приговорила бы следующая неудача. А в том, что она произошла бы, особых сомнений нет.

Армеец по духу

В то же время, когда появились слухи о грядущей отставке Гончаренко, распространилась информация, что Орешкин хочет видеть во главе клуба иностранного специалиста, причем эта кандидатура рассматривалась еще в декабре, когда было решено отказаться от немедленных изменений в тренерском штабе.

Теперь очевидно, что речь идет об Ивице Оличе. Хорват является личной креатурой председателя совета директоров.

За начинающего тренера говорит его армейское прошлое. Олич выступал за ЦСКА не так уж долго — с 2003 по 2006 годы, — отправившись затем покорять немецкую Бундеслигу. Но форвард действительно оставил очень яркий след в Премьер-лиге. Придя в команду по ходу сезона, он в десяти матчах отличился семь раз. Впоследствии он проигрывал конкуренцию волшебнику Вагнеру Лаву, но все равно играл важную роль и ни разу не забивал в своих полноценных сезонах в чемпионате меньше десяти мячей.

В Россию он приехал уже автором гола в ворота сборной Италии на чемпионате мира в сенсационной волевой победе хорватов (2:1), а потом блистал в «Гамбурге» так, что обратил на себя внимание «Баварии», перешел туда, провел в Мюнхене три сезона, в первый из которых положил десять мячей в Бундеслиге и еще семь в Лиге чемпионов.

В общем, футболистом нападающий был действительно шикарным, знаковым больше даже не для ЦСКА, а для своей страны.

Но сам Олич сохранил красно-синие сердце и неоднократно говорил, что мечтает вернуться в Москву для того, чтобы стать главным тренером армейского клуба. Что ж, мечта близка к тому, чтобы сбыться.

Почему не Березуцкий

В предстоящем назначении смущают несколько моментов. Когда прошла информация о приглашении иностранного специалиста, подумалось, что речь идет о фигуре с именем именно в мировом тренерском цехе.

Такие специалисты периодически оказывались в нашем чемпионате. Сейчас прямо иностранных звезд нет, но есть перспективные и уже проявившие себя до РПЛ немцы Доменико Тедеско и Сандро Шварц, которые подтверждают класс в «Спартаке» и «Динамо» соответственно, вдохнув в свои команды новые жизнь и идеи.

Но в случае с Оличем история другая. Тренерский опыт он уже имеет на протяжении нескольких лет, но это работа в тренерском штабе Златко Далича в национальной сборной Хорватии.

Он был частью сборной, дошедшей до финала российского чемпионата мира — 2018, однако как со стороны оценить степень вклада бывшего армейского форварда, который никогда не был самостоятельным главным тренером.

И тут возникает вопрос, чем же Олич лучше Василия Березуцкого, который начал свой тренерский путь в штабе Леонида Слуцкого в голландском «Витессе», а потом работал в штабе Виктора Гончаренко, куда попал по инициативе клуба, а не самого белоруса? Именно Березуцкого называли главным кандидатом на должность как минимум исполняющего обязанности наставника команды, если не удастся договориться с иностранцем.

По тренерскому бэкграунду бывшие защитник и нападающий сопоставимы, они играли за команду вместе во время периода Олича в России, но при этом Березуцкий, в отличие от коллеги и бывшего партнера, является настоящей клубной легендой.

Если хорват выходил в красно-синей армейской футболке на поле 78 раз, то на счету Березуцкого, вдумайтесь, 376 игр в составе ЦСКА! Он имеет опыт победы в Кубке УЕФА, выступления в плей-офф Лиги чемпионов, он завоевал в составе сборной бронзу Евро-2008, а всего провел за российскую национальную команду больше ста встреч, как и Олич за хорватскую.

Кажется, если бы решающее слово и на этот раз оставалось за Гинером, то он выбрал бы именно Березуцкого, но, похоже, многолетний президент клуба в каком-то смысле исчерпал кредит безграничного доверия после истории с продолжением работы Гончаренко. Орешкин выбрал Олича, и теперь это уже данность.

Что будет с ЦСКА

Неизвестно, останется ли теперь Василий Березуцкий в тренерском штабе армейцев. Хотя бы потому, что Олич, по инсайдерским данным, уже выставил свои условия по формированию штаба.

В качестве его ассистента в клуб вернется другой бывший балканский футболист красно-синих Элвер Рахимич. И вот боснийца, выступавшего за ЦСКА с 2001 по 2014 годы клубной легендой назвать вполне можно и стоит.

А еще вместе с Оличем, видимо, придет и серб Милош Красич, проведший за армейцев несколько ярких сезонов и потом отправившийся в туринский «Ювентус».

Но кадровый вопрос сейчас не главной. Куда интереснее понять, что ждет ЦСКА уже в этом сезоне.

С какими бы интересными идеями ни пришел в команду Олич, на их внедрение все равно потребуется время и пары недель паузы на игры сборных тут явно не хватит, тем более большинство ведущих футболистов команды ее расположение на это время покинут.

У ЦСКА заметно ухудшилось положение в чемпионате и очень непростой календарь оставшихся матчей. Правда, если и можно было выбрать удачный момент для такой рокировки, то он как раз прямо сейчас. После паузы армейцы встретятся с бедствующим «Тамбовом», который обязаны обыгрывать и вообще без тренера, а дальше будет кубковая встреча с тульским «Арсеналом», в которой новый наставник будет иметь возможность зарядить своих подопечных эмоционально. Да и следующая игра в РПЛ против волгоградского «Ротора», тоже меняющего сейчас тренера, тем более на своем поле, вряд ли относится к повышенной категории сложности.

А вот дальше будут «Сочи», «Спартак», «Уфа», «Краснодар» и «Динамо» — отрезок далеко не подарочный.

Понятно, что Олича назначают не для того, чтобы уволить его в случае неудачного завершения текущего сезона, но ведь и спортивных задач никто не отменял. А решить их хорвату, кто бы ни вошел в его штаб, будет очень и очень непросто.