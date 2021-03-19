Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы. LIVE

В жеребьевке четвертьфиналов Лиги чемпионов нет никаких ограничений по национальному признаку: команды из одной страны могут встретиться друг с другом.

Затем пройдет жеребьевка полуфиналов — пары, образованные в 1/4, будут пронумерованы от 1 до 4, и будет определено, на кого выходит победитель каждого противостояния.

Жеребьевка финала определит номинальных хозяев решающего матча.

Точно такая же схема жеребьевок будет применена для 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.