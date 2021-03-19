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Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы. LIVE

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. ОНЛАЙН

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В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Своих соперников в ЛЧ узнают «Реал», «Челси», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ», дортмундская «Боруссия» и «Порту». В Лиге Европы же остались «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Рома», «Вильярреал», «Славия», «Аякс», «Гранада» и загребское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
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Трансляция
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13:58

Расписание оставшихся матчей Лиги Европы:

Четвертьфиналы

Первые матчи: 8 апреля Вторые: 15 апреля

Полуфиналы

Первые матчи: 29 апреля Ответные: 6 мая

Финал

26 мая («Арена Гданьск», Польша)

13:55

В жеребьевке Лиги Европы примут участие «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Рома», «Вильярреал», «Славия», «Аякс», «Гранада» и загребское «Динамо».

13:50

Расписание оставшихся матчей Лиги чемпионов:

13:45

В жеребьевке четвертьфиналов Лиги чемпионов нет никаких ограничений по национальному признаку: команды из одной страны могут встретиться друг с другом.

Затем пройдет жеребьевка полуфиналов — пары, образованные в 1/4, будут пронумерованы от 1 до 4, и будет определено, на кого выходит победитель каждого противостояния.

Жеребьевка финала определит номинальных хозяев решающего матча.

Точно такая же схема жеребьевок будет применена для 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

13:40

В жеребьевке Лиги чемпионов участвуют мадридский «Реал», «Челси», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ», дортмундская «Боруссия» и «Порту».

13:35

Мероприятие начнется в 14.00 мск.

13:30

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА проходит жеребьевка решающих стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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