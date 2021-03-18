Грандиозная битва: Йоханнес Бё и Легрейд продолжают сражаться за Кубок мира

А мы на этом нашу трансляцию заканчиваем. Хорошего вечера!
Халили и Стрельцов не попали в топ-60, так что мимо гонки преследования.
Первая десятка плюс Гараничев.
1. Лукас Хофер — 15:49.5 — 0 (0+0) 2. Себастиан Самуэльссон — +4.0 — 0 (0+0) 3. Тарьей Бё — +14.7 — 0 (0+0) 4. Симон Детьё — +22.4 — 0 (0+0) 5. Кентен Фийон Майе — +28.6 — 1 (0+1) 6. Стурла Легрейд — +15.1 — 0 (0+0) 7. Йоханнес Бё — +41.5 — 2 (2+0) 8. Йоханнес Дале — +50.7 — 2 (1+1) 9. Владимир Илиев — +55.1 — 1 (1+0) 10. Роман Рес — +57.6 — 0 (0+0) 11. Евгений Гараничев — +1:01.8 — 0 (0+0)
Если ничего не случится, то Легрейд отыграет у Йоханнеса два очка и отрыв сократится до пяти очков.
Гараничев пока 11-й, остальные за первой двадцаткой.
Похоже, глобальный изменений уже не будет в верхней части финишного листа.
На стрельбище гуляет сильный ветер, так что сейчас практически все оставшиеся на дистанции биатлониста мажут со страшной силой.
Нет, Гараничев не будет даже в десятке. Больше 20 секунд ногами проигрывает на последнем круге. 11-й результат
Евгений Гараничев седьмой после двух огневых рубежей с нулем промахов. Неожиданно!
И Майе двигает лидеров Кубка мира. Но Бё и Легрейд по-прежнему рядом и Йоханнес сохраняет лидерство в общем зачете!
1. Лукас Хофер — 15:49.5 — 0 (0+0) 2. Себастиан Самуэльссон — +4.0 — 0 (0+0) 3. Тарьей Бё — +14.7 — 0 (0+0) 4. Симон Детьё — +22.4 — 0 (0+0) 5. Кентен Фийон Майе — +28.6 — 1 (0+1) 6. Стурла Легрейд — +15.1 — 0 (0+0) 7. Йоханнес Бё — +41.5 — 2 (2+0) 8. Йоханнес Дале — +50.7 — 2 (1+1)
Симон Детьё финиширует четвертым, отодвигая и Легрейда и Йоханнеса!
Симон Детьё и Кентен Фийон Майе после второй стрельбы пятый и шестой. Могут разбавить норвежцев на финише.
У Логинова один промах после двух рубежей, у Латыпова — два. Лучший после второй стрельбы Елисеев, у него 11-е место. На финише Елисеев пока 14-й, Логинов — 16-й.
Французы Эмильен Жаклен и Симон Детьё идут хорошо и могут побороться за медали.
Самуэльссону не хватает всего четырех секунд! Но норвежцев обошел. 1. Лукас Хофер — 15:49.5 — 0 (0+0) 2. Себастиан Самуэльссон — +4.0 — 0 (0+0) 3. Тарьей Бё — +14.7 — 0 (0+0) 4. Стурла Легрейд — +15.1 — 0 (0+0) 5. Йоханнес Бё — +41.5 — 2 (2+0)
Себастиан Самуэльссон идет на медаль. Ни разу не промазал, пока по дистанции чуть проигрывает Хоферу, но имеет шанс обойти всех норвежцев.
Тарьей Бё финиширует вторым, отодвигает и Легрейда, и брата. 14 секунд он проиграл Хоферу.
Легрейд финишировал вторым, он проиграл Хоферу 31 секунду. Итальянец сегодня очень быстр.
А что россияне? После первой стрельбы лучший Елисеев - 16-е место. После второй стрельбы Матвей уже шестой.
После второй стрельбы так:
Лукас Хофер — 15:49.5 — 0 (0+0) Тарьей Бё — 16:04.2 +14.7 — 0 (0+0) Стурла Легрейд — 16:04.6 +15.1 — 0 (0+0) Йоханнес Бё — 16:31.0 +41.5 — 2 (2+0)
Хофер привез на финише Бё аж 46 секунд!
Себастиан Самуэльссон точен на лежке и пока третий после первой стрельбы.
Легрейд снова точно острелялся и проигрывает Хоферу 15 секунд. Йоханнес Бё проигрывает итальнцу более 40 секунд.
Тарьей Бё отстрелялся чисто на лежке и ушел на дистанцию третьим, отодвинул Легрейда. Матвей Елисеев на первой стрельбе с одним промахом.
На отметке 5,4 Легрей по-прежнему третий, но сокращает потихоньку отставание от Хофера.
А вот Йоханнес Бё на второй стрельбе отработал быстро и чисто. Так что он в деле.
Пока так: Мартин Понсилуома Лукас Хофер +3.3 0 (0) Стурла Легрейд +13.0
Легрейд стреляет точно, но вот ходом пока идет не слишком быстро — он только третий. Плюс 20 секунд с Бё.
Тем временем, Тарьей Бё ушел на дистанцию.
Бё стреляет на лежке с двумя промахами. Все интереснее!
Легрейд уходит на дистанцию. У нас прямо с самого начала начинается все интересное.
Лукас Хофер ушел под четвертым номером, а мы ждем Легрейда, он стартует 12-м
Йоханнес Бё уходит на дистанцию первым!
В спринтерском зачете расклад такой, тоже полностью норвежский. Если до конца всего сезона в Кубке мира будут еще две гонки (гонка преследования и масс-старт), то спринт это последний.
Йоханнес Бё — 421 Йоханнес Дале — 358 Стурла Легрейд — 355 Тарьей Бё — 351
Главная интрига гонки и всего этапа (он последний в сезоне) — битва за победу в общем зачете между двумя норвежцами: Йоханнесом Бё и Стурлой Легрейдом. Их разделяет всего семь очков.
Первым среди россиян под 20-м номером на старт выйдет Матвей Елисеев, 34-м — Александр Логинов, 39-м — Эдуард Латыпов, 56-м — Карим Халили, 71-м — Евгений Гараничев, 97-м — Кирилл Стрельцов.
Начало гонки — в 17.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в чешском Эстерсунде.