Шанс для десяти: российских легкоатлетов пустят на Олимпиаду

Российские легкоатлеты снова смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом заявил председатель рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Руне Андерсен.

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«Совет принял рекомендацию рабочей группы позволить авторизованным нейтральным атлетам начать соревноваться в международных соревнованиях вновь. Комиссия по проверке на допинг немедленно начнет прием заявок на получение нейтрального статуса», — передает слова Андерсена РИА «Новости».

Это означает, что российские спортсмены, пусть и под нейтральным флагом, смогут выступить на Олимпиаде в Токио, которая пройдет летом. Правда, речь идет лишь о группе из десяти легкоатлетов, — больше WA не допустит до Игр из-за санкций.

Напомним, с 2015 года — после того как ВФЛА была лишена членства в World Athletics из-за допинговых скандалов, — россияне могут выступать на международных турнирах только в статусе нейтральных спортсменов, без флага и гимна. Однако и этого права легкоатлеты лишились в 2020 году из-за «дела Данила Лысенко» — прыгуна в высоту, который еще в 2018-м был обвинен в предоставлении фальшивых справок для того, чтобы оправдать пропуск трех допинг-тестов. При этом утверждалось, что подделывать документы ему помогало руководство ВФЛА.

В результате этого скандала World Athletics оштрафовала российское ведомство на $10 млн (в реальности пришлось выплатить почти $6 млн, а остальная сумма осталась «условной»), ограничила заявку ВФЛА на ближайшие летние Олимпийские игры до всего десяти участников, а также временно отказалась выдавать российским легкоатлетам даже нейтральный статус.

В итоге в 2020 году ни один отечественный спортсмен не выступал на международных соревнованиях. Так, в начале марта сборная России по легкой атлетике в полном составе пропустила чемпионат Европы в помещении, который проходил в Польше.

По причине новых санкций против России, наложенных из-за обвинений в махинациях с данными Московской антидопинговой лаборатории, отечественные спортсмены теперь не имеют права выступать под своим флагом до декабря 2022 года. В такой ситуации лишение легкоатлетов нейтрального статуса означало, что они рискуют второй раз подряд пропустить летние Олимпийские игры. На предыдущую Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро отечественные легкоатлеты не были допущены в полном составе за единственным исключением в лице Дарьи Клишиной, которая тренировалась в США.

Было ясно, что надо срочно решать проблемы, возникшие из-за «дела Лысенко». Произошло отстранение почти всего руководящего состава ВФЛА от любой спортивной деятельности. Глава организации Дмитрий Шляхтин получил бан на четыре года, вместе с ним наказание понесли чиновники федерации Александр Паркин, Елена Орлова, Елена Иконникова и Артур Карамян.

Дисциплинарный трибунал AIU (независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике) признал Шляхтина и Карамяна виновными в фальсификации и уничтожении документов и отказе сотрудничать с AIU. Остальные получили дисквалификацию только за отказ от сотрудничества.

Проблемы решались медленно. Сначала Всероссийская федерация не смогла найти денег на уплату штрафа по «делу Лысенко», в итоге пришлось просить Министерство спорта. А затем не успела вовремя разработать и подать на рассмотрение совета World Athletics дорожную карту с планом мероприятий. В результате чего сроки подачи этого документа были перенесены на 1 марта нынешнего года, — из-за этого российские легкоатлеты и не смогли принять участие в чемпионате Европе в Польше.

16 февраля документ наконец-то был предоставлен, а 1 марта совет World Athletics одобрил план восстановления ВФЛА в правах.

«Мы с вами очень хотим, чтобы российская легкая атлетика наконец был полностью восстановлена в правах. Для этого мы делаем все возможное и необходимое. И министерство спорта, и Олимпийский комитет России, и ВФЛА», — сказал министр спорта Олег Матыцин.

В новом плане, рассчитанном на три года, много пунктов, которые необходимо выполнить уже в 2021 году. Некоторые из них должны быть реализованы до 1 апреля. В частности, эти:

— пересмотр внутренних правил, политики, процедур и документов ВФЛА, а также подготовка новых нормативных документов для прозрачного управления федерацией к 1 апреля;

— усиление роли комиссии спортсменов ВФЛА и создание комиссий спортсменов в региональных федерациях; внедрение механизма приостановления членства региональных федераций, в том числе в случае системных/систематических нарушений антидопинговых правил их представителями к 1 апреля.

Андерсен пообещал, что рабочая группа будет внимательно следить за исполнением плана восстановления и рассказывать на будущих заседаниях совета, справляется ли ВФЛА с работой.