Семак убил интригу: как «Зенит» разделался с ЦСКА

Болельщики обеих команд предвкушали центральную игру 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) как главную битву весны. Для армейцев успех в этом матче мог открыть дорогу к золотым медалям, если бы не ужасное поражение в Туле, которое состоялось в минувшую субботу. Петербуржцы же могли увеличить отрыв от ближайшего преследователя в лице столичного «Спартака» до семи очков и прикончить интригу в борьбе за чемпионство.

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И фанаты ЦСКА, и фанаты «Зенита» вряд ли довольны качеством игры, демонстрируемой их любимцами. Сергея Семака обвиняют в «веганском» футболе, смысл которого заключается в бесконечных навесах на Артема Дзюбу и неумении проводить позиционные атаки. Виктора Гончаренко в основном критикуют за излишний уклон в тактику, не приносящий результата, и слабую работу с составом.

И, вообще, список резко регрессировавших после работы с ВМГ внушает

1. Чалов

2. Зайнутдинов

3. Ахметов

4. Обляков

5. Сигурдсонн

6. Бийол

7. Дивеев

8. Чернов



Да, можно возразить, что и прогресс многих из них произошёл при ВМГ. Это так. Но затем спад ещё ниже — Василий Уралев (@Vasia_Dembel) March 14, 2021

В 2021 году «Зенит» успел вылететь из Кубка России, потерять пять очков в матчах против казанского «Рубина» и «Ростова» и все равно сделать отрыв от второго места в турнирной таблице чемпионата России больше, чем он был до зимней паузы. Матч прошедшего тура против «Ахмата» до сумасшедшего голевого удара Вячеслава Караваева во втором тайме сложно было назвать выдающимся, однако после этого сине-бело-голубые забили еще три мяча и в хорошем настроении начали подготовку к выезду в российскую столицу.

Красно-синие повергли в шок футбольную общественность, не сумев справиться с предпоследней командой чемпионата и получив тонну хейта перед важнейшим матчем марта. Фиаско с «Арсеналом» опустило команду на третью строчку в таблице — их после победы над «Динамо» опередили заклятые друзья из Тушино. В качестве громоотвода выступил Виктор Гончаренко, которого фанаты иронично прозвали «лучшим тренером».

Фанаты ЦСКА не испугались и высказали ВСЕ в лицо Гончаренко pic.twitter.com/H38vTpN7ee — Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) March 13, 2021

На матч против действующих чемпионов страны белорусский специалист выставил состав идентичный тому, что был в игре с «Арсеналом», лишь за исключением перестановки в опорной зоне — вместо Константина Марадишвили вышел Иван Обляков. Под вопросом было участие Марио Фернандеса, покинувшего игру в Туле на носилках, но российский бразилец успел восстановиться и появился в основе.

У петербуржцев также произошла одна перестановка по сравнению с игрой прошлого тура: вернулся после дисквалификации Деян Ловрен, заменивший в старте Дмитрия Чистякова.

Первый тайм начался с атак зенитовцев: уже на седьмой минуте Далер Кузяев неопасно пробил издали, Игорь Акинфеев контролировал ситуацию. А вот спустя 60 секунд петербуржцы легко могли открыть счет — прострел с правого фланга, к которому привел обостряющий пас Артема Дзюбы, был неловко прерван Хердуром Магнуссоном: мяч попал на ногу Кузяеву, который плохо пробил с лета в упор из пределов вратарской.

Начало для команды хозяев получилось обескураживающее, правда ситуацию на поле довольно быстро получилось выровнять. Первый удар в створ ворот Андрея Лунева нанес Чидера Эджуке, без устали критикуемый болельщиками ЦСКА за бестолковый дриблинг. Но ругать сегодня красно-синим стоило оборону, регулярно допускавшие грубые ошибки.

Обрез Магнуссона на 15-й минуте чуть ни привел к взятию ворот Акинфеева — подобравший мяч Кузяев скинул на Вячеслава Караваева, но выжать из опасного момента им удалось лишь угловой.

После последовавшего углового Дуглас Сантос попал в штангу, и атакующий порыв гостей утих. Этим воспользовался ЦСКА, перехватив инициативу. Активность Эджуке на левом фланге позволила красно-синим открыть счет: нигериец исполнил кросс прямо на линию вратарской, где Саломон Рондон продавил Деяна Ловрена и забил свой третий мяч в ворота «Зенита». В своем дебютном матче за сине-бело-голубых в 2014 году венесуэлец оформил хет-трик в ворота «Рубина», за который выступал до этого. Круг замкнулся — правило бывших сработало во второй раз.

Правда армейская радость на Песчаной улице продлилась недолго: Дзюба извернулся после передачи пяткой от Кузяева и ловко проткнул мяч головой — 1:1.

Следующий 100%-й момент упустили игроки ЦСКА — Марио Фернандес тончайшим пасом разрезал защитную линию «Зенита», после чего мяч прикатился к Николе Влашичу и Рондону, совсем этого не ожидавших.

А буквально через минуту свой 100%-й момент получили игроки «Зенита» — мяч после удара Кузяева попал в руку Фернандеса, заставив главного арбитра Евгения Кукуляка отправиться к монитору. Недолгий просмотр, пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый пошел Артем Дзюба, не реализовавший до этого два удара с точки. В третий раз капитану сборной забить также не удалось — мяч намертво забрал Игорь Акинфеев.

Второй тайм мог подарить зрителям на «ВЭБ Арене» интригу — все-таки ЦСКА довольно неплохо действовал против действующего чемпиона, и смог компенсировать неудачную игру оборонцев достойным построением атак. Но все вышло иначе — уже на 50-й минуте сине-бело-голубые вышли вперед. Дзюба исправился за незабитый пенальти блестящей передачей в одно касание на Вендела, расстрелявшего ворота Акинфеева.

Гвоздем в крышку красно-синего гроба стало удаление Ильзата Ахметова — молодой хавбек рассек ногу своему более опытному коллеге по сборной Далеру Кузяеву. Кукуляк после просмотра ВАР был непреклонен, несмотря на активные споры игроков ЦСКА.

Дальнейший ход матча не подразумевал ничего, что могло бы кардинально его изменить. «Зенит» уверенно контролировал мяч, дважды откладывал свой третий гол (сначала Кузяев не реализовал выход один на один, затем Караваев плотно пробил в створ ворот Акинфеева). Но на 77-й минуте Вендел оформил дубль, замкнув шикарную передачу Кузяева, совершившего слаломный проход по левому флангу.

За минуту до конца основного времени Алексей Сутормин, появившийся на поле вместо Сердара Азмуна, казалось бы, возродил интригу, сфолив на Эмиле Бохинене в штрафной, но даже забитый пенальти Влашичем не спас армейцев от поражения.

2:3 — Виктор Гончаренко проигрывает третью игру подряд в чемпионате России и ставит свою тренерскую карьеру в ЦСКА на грань отставки. А «Зенит» вновь увеличивает отрыв от второго места. Кажется, третий подряд чемпионский кубок уплывет в Санкт-Петербург.