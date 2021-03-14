«Это кокоринская статья»: игрока «Локо» избили после матча

Игрока «Локо» избили после матча, полиция начала расследование

Рядовой, казалось, матч 17-го тура второй Юношеской футбольной лиги (до 16 лет) между столичными «Локомотивом» и «Чертаново» завершился самым настоящим скандалом. Уже после встречи, которая завершилась победой красно-зеленых со счетом 2:1, крайний защитник «железнодорожников» Максим Шнапцев, отыгравший все 90 минут и сделавший результативную передачу в эпизоде с первым голом, не по своей воле оказался в больнице.

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Как сообщил «Чемпионат» со ссылкой сразу на нескольких источников,

16-летнего футболиста избили сразу несколько игроков «Чертаново». Группа нападавших вытолкнула Шнапцева на улицу из подтрибунной зоны «Сапсан Арены», после чего те нанесли ему несколько ударов, сломав пострадавшему нос. В больнице игроку «Локо» также диагностировали сотрясение мозга».

По данному инциденту проверку уже проводят правоохранительные органы, сам Шнапцев при общении с сотрудниками полиции идентифицировал нападавших. Некоторые эпизоды конфликта оказались зафиксированы камерами видеонаблюдения, записи с них уже оказались в сети.

«В 21:30 в полицию поступила телефонограмма из больницы о поступлении к ним несовершеннолетнего с телесными повреждениями, которые, с его слов, он получил на Большой Черкизовской улице, 125, от известных ему граждан. Проводится проверка», — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

А вот видео с другой камеры. pic.twitter.com/YvTyvGQfhy — Sport24 (@sport24_ru) March 14, 2021

РФС проведет расследование, в «Чертаново» просят не делать поспешных выводов

Скандальным инцидентом также заинтересовались и органы Российского футбольного союза, которые потребовали от обоих клубов объяснений произошедшего.

«Юношеская футбольная лига не место для агрессии и подобные случаи недопустимы», — приводит «Чемпионат» сообщение пресс-службы РФС.

Сами команды также в стороне не остались и выступили с официальными заявлениями. Красно-зеленые, например, в лице директора спортивной школы клуба Алексея Щиголева сообщили о продолжающихся переговорах с полицией и выразили намерение добиться наказания для напавших на Шнапцева.

«Футбол — спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле», — говорится в заявлении.

В «Чертаново» же, обращаясь к общественности и, в частности, к представителям СМИ попросили не делать поспешных выводов о деянии футболистов московской команды, а также пожелали пострадавшему игроку «Локо» скорейшего выздоровления. Сам Шнапцев, к слову, уже встретился со своими приятелями, его здоровью ничто не угрожает.

В официальном пресс-релизе клуб подчеркнул, что конфликт между пострадавшим и хавбеком «Чертаново» Никитой Салтыковым возник еще на футбольном поле, после чего выяснение отношений продолжилось уже в подтрибунном помещении, где, как отмечается, не было сотрудников охраны. В «Чертаново» уточнили, что именно их игрок стал инициатором драки, однако особенно подчеркнули, что «никакого массового избиения футболиста «Локомотива» не было» — остальные игроки, наоборот, пытались разнять конфликтующих.

Примечательно, что 20 марта Салтыков должен был дебютировать за главную команду в матче Футбольной национальной лиги с ярославским «Шинником», однако теперь своей первой игры на профессиональном уровне ему придется подождать.

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«Это же кокоринская статья»

Так или иначе, расследование, по всей видимости, пойдет по уголовному делу, которое может привести к судебным разбирательствам. В связи с этим известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин сразу же провел аналогию со скандалом, инициатором которого стали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, в октябре 2018 года избившие водителя ведущей Первого канала, а также двух чиновников, после чего угодили в колонию общего режима и вышли оттуда по УДО в сентябре 2019-го. По мнению Уткина, избившие игрока «Локо» заслуживают того же наказания, если не более строгого.

«История с избиением футболиста «Локомотива» после матча с «Чертаново» в юношеской футбольной лиге столь же омерзительна, сколь и проста. Особенно для тех, кто следит за футболом. Это же кокоринская статья. Здоровью причинен легкий вред, а именно сотрясение мозга и побои, отягощение — совершено группой лиц, которые действовали по сговору. Ну, то есть в случае с Мамаевым и Кокориным все понимали, что сговора не было. Да и вреда здоровью в общем-то тоже, потому что стулом в присущем Александру стиле — не попали. А здесь все налицо. Чертановские по некоей причине сговорились, дождались после игры и отмолотили парня. Это статья, ребятки. Два года вам светит, хоть кого спросите», — написал он в своем Telegram-канале.

Куда более конкретные оценки данному инциденту дали люди, специализирующиеся на подобных делах. Высказался, например, адвокат Игорь Бушманов, который ранее как раз защищал интересы Павла Мамаева. Он заявил, что

нападавших могут осудить по первой части статьи 213 УК РФ «Хулиганство», а также по 112 статье УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» или по 115 статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» из-за того, что пострадавший игрок «Локомотива» получил перелом и сотрясение мозга. В случае обвинительного приговора осужденным может грозить тюрьма.

«Если пострадавший будет лечиться больше 21 дня, то это будет дополнительная квалификация по 112 статье УК РФ. Одна и другая статья — это максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Если же пострадавшего избивала группа лиц, а не один человек, то деяние будет квалифицироваться по 2 части 213 статьи УК РФ, а там уже наказание до 7 лет лишения свободы», — цитирует адвоката Sport24.

Еще один юрист, Андрей Князев, также выразил мнение, что лиц, избивших Шнапцева, могут осудить по 213 статье уголовного кодекса РФ. При этом он подчеркнул, что нападавшим могут присудить условное наказание.

«Доктора обязаны будут сообщить в органы полиции о том, что человек поступил с такой-то травмой, а органы должны возбудить уголовное дело. Думаю, это вопрос времени, несколько дней — и оно будет. Скорее всего, это будет хулиганство, совершенное группой лиц, вторая часть 213-й статьи УК — до пяти лет лишения свободы. Когда речь идет о хулиганстве, то разницы в возрасте нет. Единственное, несовершеннолетнему не могут дать больше десяти лет лишения свободы, но здесь это и не грозит. Может, тут будет условное наказание, но разницы нет», — цитирует Князева «Чемпионат».