Не оставил норвежцам шансов: Большунов выиграл масс-старт

На этапе Кубке мире по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине состоялся мужской масс-старт на 15 км. В гонке приняли участие сразу восемь представителей сборной России: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Артем Мальцев, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Илья Порошкин.

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В начале заезда лидеры не предпринимали попыток оторваться друг от друга, идя плотной группой. На отсечке 2,4 км более 50-ти лыжников находились в пределах десяти секунд друг от друга. Большунов, который являлся одним из фаворитов гонки, шел 14-м (+3,8), а возглавил пелотон норвежец Ханс Кристер Холунд.

На отметку 7,6 км Большунов пришел уже на первом месте, а вторым был Алексей Червоткин. Впрочем, было ясно, что судьба медалей будет решаться ближе к финишу. Это понимали и спортсмены, не предпринимая попыток уйти в отрыв.

Неприятная ситуация произошла с Евгением Беловым в середине гонки. Он сломал инвентарь, откатившись с девятого места в пятый десяток и лишившись шансов побороться за высокую позицию.

За 4 км до финиша Большунов начал убегать от основного пелотона. Россиянин уверенно удерживал преимущество, которое составляло порядка десяти секунд, и было видно, что у него еще есть запас сил. Когда соперники включились, чтобы догнать беглеца, он без особых проблем прибавил, не давая к себе приблизиться. На финиш россиянин приехал в гордом одиночестве, не оставив шансов своему обидчику на чемпионате мира Йоханнесу Клебо, который занял второе место и отстал от Большунова на 18,4 секунды. Замкнул тройку Пол Голберг из Норвегии (+18,9).

Также в десятку сильнейших попали Мальцев (6-й) и Червоткин (10-й).

Наставник сборной России Юрий Бородавко сразу после триумфа Большунова вспомнил инцидент, который произошел между россиянином и Клебо в марафоне на чемпионате мира. Напомним, на финишной прямой гонки, которая прошла 7 марта, Клебо потерял равновесие и толкнул Сан Саныча. В результате контакта лидировавший россиянин сломал палку и финишировал третьим. Занявший первое место Клебо был дисквалифицирован, серебро досталось Большунову, а победу присудили пришедшему к финишу вторым норвежцу Эмилю Иверсену.

«На сегодняшний день было видно, что у Саши хорошее самочувствие. Сделал рывок, который никто не смог поддержать, а дальше наращивал преимущество. Видно, что он в хорошем состоянии и настроении. Станет ли эта победа над Клебо пилюлей к тому, что было на чемпионате мира? Нет. Такого шанса предстоит ждать до следующего чемпионата мира или Олимпиады. То, что произошло тогда на финише, не заживает. И сегодняшняя победа не поможет это забыть», — сказал Бородавко.

Свой триумф прокомментировал и сам Большунов.

«Расставил ли сегодня все точки над i? Надо было расставить их еще на чемпионате мира.

Но здесь очень классное место, много подготовленных трасс. И здесь такая высота, какая будет на Олимпийских играх, — 1850 метров. Плюс сегодня были зимние условия, где можно было показать свою силу. Высшая точка — 1860 метров. Я даже удивлен, что мне здесь нормально.

Перед стартом были такие мысли, что сегодня нужно не нарушать социальную дистанцию и держаться от всех минимум на 1,5 метра. Но сегодня получилось даже больше», — иронично заявил триумфатор в эфире «Матч ТВ».

А вот олимпийская чемпионка Анфиса Резцова посоветовала Большунову быть скромнее.

«Саня снова доказал, что он сильнейший. Только нужно чуть-чуть скромнее себя вести. Как чемпион, но с уважением к другим. Клебо извинился перед ним после финиша, а Саша как-то неуважительно себя повел. Мы же не знаем, специально это было или не специально. Но все равно Сашка умница, чемпионат у него удался», — передает ее слова «СЭ».

14 марта мужчины сразятся в гонке преследования. Этот старт станет последним в Кубке мира сезона-2020/21.