«Уже не удивляет, верно?» Капризов оформил первый хет-трик в НХЛ

Переезд Кирилла Капризова в «Миннесоту» заставил говорить про «Уайлд» все чаще и громче. Ярко заявив о себе на старте сезона, российский форвард не устает удивлять своей игрой за океаном.

Очередной бенефис 23-летний форвард, проводящий первый сезон в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выдал в домашнем матче с «Аризоной».

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Два стартовых периода завершились с нулями на табло, а первый гол случился на шестой минуте третьего отрезка матча.

«Дикари» проводили очередную атаку, Капризов из угла площадки передвинулся ближе к центру и, несмотря на плотную опеку нападающего «Койотс» Лоусона Круза, исполнил мощный бросок с кистей.

Через две с половиной минуты забросил практически идентичную первому голу шайбу. Хоккеисты «Миннесоты» буднично выезжали в атаку, Капризов оказался слева и получил передачу возле круга вбрасывания. После этого россиянин объехал ворота и с дальнего пятачка пробил сетку Эдина Хилла. Джордан Истерли и Джон Хэйден, как показалось, его даже не пытались сдержать.

KAPRIZOV AGAIN! Kirill Kaprizov AGAIN from the high slot with a terrific shot, setting himself up with terrific skating ability! 2-0 Wild!#mnwild pic.twitter.com/99oZfsOxye — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 13, 2021

Под конец матча «Койотс» сняли с игры вратаря, но в итоге получили еще один гол — шведский защитник «Уайлд» Юнас Бродин со своей половины площадки покатил шайбу в пустые ворота.

Brodin with a bank shot from the parking lot. 3-0 #mnwild pic.twitter.com/I03E6TgbtE — Spoked Z (@SpokedZ) March 13, 2021

А красивую точку в игре поставил ее главный герой. «Миннесота» выиграла вбрасывание, после непродолжительного розыгрыша Матс Цуккарелло отдал шайбу Капризову, а тот хлестким броском с колена забросил свою третью шайбу в ворота «Аризоны». 4:0 — «Уайлд» одерживают уверенную победу и поднимаются на второе место в Западном дивизионе.

«Очень радостно видеть, что Кирилл забил три гола. Это большой день для него. Мы держали в уме, что Капризов близок к хет-трику, и даже обсуждали это на лавочке. Понятно, что для него это был бы особый момент. И в такой ситуации ты хочешь сделать все, чтобы поддержать партнера. Повезло, что хет-трик в итоге случился», — произнес Цуккарелло после игры.

Absolutely ripped for the hatty.



Kirill Kaprizov's third was easy choice for Shot of the Night!



NHL x @JagermeisterUSA pic.twitter.com/gc7JXHiMiL — NHL (@NHL) March 13, 2021

«Одно только слово, чтобы описать Кирилла Капризова: вперед! Абсолютная «пушка» при оформлении хет-трика. Бросок Капризова, который привел к его третьему голу, был легким выбором, чтобы признать его лучшим броском вечера», — описала действия лидера атаки «Уайлд» пресс-служба НХЛ.

Это первый хет-трик Капризова в НХЛ. В сумме у российского нападающего на него ушло 13 минут и 24 секунды. Он закончил встречу с показателем полезности +4.

«Капризов нас уже не удивляет, верно? Уверен, что вы не удивлены. В каждой игре он показывает что-то интересное. Это по-настоящему особенный хоккеист. Думаю, нам придётся привыкать к этим вещам», — приводит слова главного тренера «Миннесоты» Дина Эвасона русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Впоследствии Капризов был признан не только лучшим хоккеистом матча «Миннесота» — «Аризона», но и первой звездой игрового дня в НХЛ. Он обогнал дуэт нападающих «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, которые на двоих набрали пять очков в победной игре с «Оттава Сенаторз», а также вратаря «Колорадо Эвеланш» Филиппа Грубауэра, оформившего шатаут в матче с «Лос-Анджелес Кингз».

«Он каждый день усердно работает. Первым приходит на каток, последним уходит. Очень радостно и приятно видеть, как Капризов старается. Он отлично контролирует шайбу, здорово бросает, гоняет на скоростях. Не жадничает, всегда отдаст пас. Классный форвард!» – охарактеризовал Капризова капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен.

Капризов подтверждает статус самого эффективного новичка сезона в НХЛ. В настоящий момент у него 23 (10+13) балла в 25 матчах.