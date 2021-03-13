Клебо в нокауте: Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира

Масс-старт добавляет интриги с точки зрения последних событий вокруг Большунова и Йоханнеса Клебо (он стартует под 16-м номером). В финальном гонке на чемпионате мира, напомним, норвежец задел россиянина на финишной прямой и лишил того шансов на золото, а сам был дисквалифицирован. Норвегия впоследствии подала апелляцию, но накануне сам Клебо попросил ее отозвать. Большунов в свою очередь обид на заклятого соперника не держит.