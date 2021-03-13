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Клебо в нокауте: Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира

Большунов стал победителем масс-старта на этапе КМ, у Клебо — серебро

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Россиянин Александр Большунов стал победителем масс-старта классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине. Серебро досталось норвежцу Йоханнесу Клебо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Трансляция
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14:20

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Не пропустите завтрашний марафон — в 12.35 по мск.

14:20

Шикарная гонка в преддверии марафона в исполнении Александра Большунова. Ни одного шанса не было ни у Клебо, ни у других соперников.

14:18

Результаты других россиян: Мальцев (6), Червоткин (10), Якимушкин (25), Белов (27), Порошкин (32), Семиков (34), Мельниченко (64).

14:16

Клебо с отставанием +18.4 берет серебро, бронза отходит еще одному норвежцу Полу Голбергу.

14:15

Это победа! Александр Большунов становится победителем масс-старта с огромным преимуществом.

14:13

Пошла атака от норвежцев, но Большунов на повороте здорово включился.

14:11

В группе ближайших преследователей, увы, россиян пока нет. Там в основном норвежцы.

14:09

В длинную гору Большунов укатывает! И создает себе уже очень серьезный задел — 15 секунд почти. Это хороший шаг к победе.

14:05

Ведет Сан Саныч норвежца за собой. Но на финише его, конечно, будет очень тяжело обыграть.

14:02

Плечо в плечо бегут Большунов и Клебо за круг до конца.

13:59

Ох, как обидно! У Белова поломка инвентаря. Теряет слишком много позиций.

13:57

Большунов полностью контролирует ситуацию и возвращается в тройку на подъеме. Активные действия приобретает пелотон.

13:53

Подключаются российские лыжники к работе впереди. Червоткин вот вперед вышел.

13:51

Большунов 2,5 секунды проигрывает Клебо. Резво стартовал норвежец.

13:49

Норвежцы и французы держатся в голове. Россияне чуть отстали, но пока не критично.

13:45

Британец Эндрю Янг падает и выбывает из гонки за высокие места.

13:40

Гонка началась!

13:35

Масс-старт добавляет интриги с точки зрения последних событий вокруг Большунова и Йоханнеса Клебо (он стартует под 16-м номером). В финальном гонке на чемпионате мира, напомним, норвежец задел россиянина на финишной прямой и лишил того шансов на золото, а сам был дисквалифицирован. Норвегия впоследствии подала апелляцию, но накануне сам Клебо попросил ее отозвать. Большунов в свою очередь обид на заклятого соперника не держит.

13:30

От сборной России в гонке сегодня участвуют Александр Большунов (1-й стартовый номер), Иван Якимушкин (2), Андрей Мельниченко (3), Евгений Белов (4), Артем Мальцев (5), Алексей Червоткин (8), Илья Семиков (9) и Илья Порошкин (33).

13:25

Начало гонки — в 13.40 мск.

13:20

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции мужского масс-старта классическим стилем на этапе Кубка мира в Энгадине.

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