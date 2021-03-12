В «Ювентусе» просят на выход, Роналду провел переговоры с «Реалом»

Криштиану Роналду может вернуться в мадридский «Реал». Это стало возможным после того, как «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от скромного португальского «Порту». Пошли разговоры о том, что 36-летняя звезда с зарплатой 31 млн евро за сезон является, скорее, дорогой обузой для клуба, чем реально необходимой частью команды.

Реклама

Эту мысль емко выразил бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли в эфире Radio Punto Nuovo:

«Трансфер Роналду был ошибочным? Абсолютно так! Я говорил это с первого дня. Хотя я уважаю его как невероятного чемпиона, но он слишком дорого обходится клубу. Мы платим ему миллион за гол».

Напомним, туринцы покупали Роналду у «Реала» за 112 млн евро в расчете на долгожданный успех в Лиге чемпионов. «Ювентус» с 1996 года не может победить в главном клубном турнире Европы, хотя с того момента выходил в финал уже пять раз, — и португалец должен был снять это проклятье. Однако и с Роналду в составе удача не появилась: в его первом сезоне за «бьянконери» они вылетели в 1/4 финала от «Аякса», во втором — в 1/8 от «Лиона», а в третьем, как уже говорилось, в 1/8 от «Порту».

Личная статистика португальца в ЛЧ также ухудшилась. В своем последнем сезоне за «Реал» (2017/18) он наколотил 15 голов, став лучшим бомбардиром турнира. В «Ювентусе» же нападающий за три сезона в Лиге чемпионов в сумме забил только 14 (6+4+4).

Если отойти от еврокубков и заглянуть в Серию А, то и там у команды дела разладились. В данный момент «Ювентус» идет лишь на третьем месте, проигрывая лидирующему «Интеру» десять очков. Учитывая, что до этого туринцы выигрывали чемпионат Италии девять раз подряд, нынешнюю ситуацию можно назвать катастрофой. И Роналду исправить это положение не помогает. Да, он забил 20 мячей в Серии А, но ни одного «Интеру» или «Милану», которые обгоняют туринцев в таблице. В основном страдали «Кальяри», «Специя» и другие подобные клубы.

Еще больше осложняет положение португальца тот факт, что руководство «Ювентуса» в последний год взяло курс на омоложение команды.

Главным тренером был назначен малоопытный Андреа Пирло, перед которым поставили задачу сделать упор на развитии перспективных молодых игроков. В связи с этим клуб наметил масштабную чистку состава, судьба многих возрастных футболистов — таких как Роналду, Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро и Аарон Рэмзи — под вопросом.

И еще один факт в пользу продажи пятикратного обладателя «Золотого мяча»: его огромная зарплата сильно сокращает варианты клуба на трансферном рынке, поскольку бюджет на покупки приходится урезать с учетом финансовых обязательств перед португальцем. По информации инсайдера Фабрицио Романо,

руководство «Ювентуса» собирается в скором времени провести переговоры с Роналду и обсудить возможность его ухода из клуба за год до истечения контракта, который заканчивается в июне 2022-го.

Однако La Gazzetta dello Sport сообщила, что представители португальца не очень довольны подобным развитием событий, поскольку сложно найти такой клуб, в котором ему готовы предложить столь же высокую зарплату, как в стане туринцев.

Вскоре после этих известий в испанской прессе начали появляться инсайды о том, что агент Роналду Жорже Мендеш уже связался с руководством «Реала». Так что, возможно, такая команда все-таки нашлась. Как заявил телеведущий Хосеп Педрероль в эфире известной испанской передачи про футбол El Chiringuito,

Мендеш обсудил с «королевским клубом» возможность возвращения звездного нападающего. Разговор носил неформальный характер, однако агент Роналду четко дал понять намерения своего клиента, который не прочь снова подписать контракт со «сливочными».

Отмечается, что заигрывания форварда с «Реалом» активно продолжаются уже несколько месяцев, а впервые лед тронулся еще год назад, когда он приехал на «Сантьяго Бернабеу» поддержать команду в матче против «Барселоны» (2:0).

Возможность трансфера кажется уже такой реальной, что даже главный тренер мадридцев Зинедин Зидан высказался по этой теме:

«Вы хорошо знаете, что значит Криштиану для «Реала», что он сделал для этого клуба и как сильно мы все его любим. То, что он делал здесь, было великолепно.

Но сейчас он игрок «Ювентуса» и очень хорошо выступает там. Поэтому я ничего не могу сказать вам. Есть много слухов по этому поводу, но надо уважать нынешнее положение вещей», — отметил француз.

Несмотря на уверения Зидана в том, что он «не может ничего сказать», сам факт того, что тренер прокомментировал трансферные слухи, выглядит необычным. Обычно Зидан резко отсекает все вопросы на отвлеченные темы (не захотел говорить даже о Лиге чемпионов), но вдруг согласился высказаться о возможном возвращении Роналду на пресс-конференции, посвященной матчу против «Эльче» в Ла Лиге. Судя по всему, стороны делают шаг навстречу друг другу.