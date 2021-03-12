Фомин сыграет, Жиго не сыграет: решение РФС вызвало споры

Перед субботним матчем «Динамо» — «Спартак» в рамках 22-го тура РПЛ, КДК РФС решил отменить желтую карточку динамовцу Даниилу Фомину, полученную в игре минувшего тура. Это было четвертое предупреждение игрока, из-за которого он должен был пропустить дерби. При этом КДК решил не отменять желтую карточку спартаковцу Самуэлю Жиго, также четвертую по счету.

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Градуса этой истории добавляет тот факт, что оба клуба ведут борьбу как минимум за Лигу чемпионов, а «Спартак», проигрывающий «Зениту» всего четыре очка, при удачном раскладе еще может побороться за золото.

«Что касается этого решения, то, конечно, зная, что будет дерби, и когда одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют, и тем более, насколько мы знаем, по Фомину мнение судейского комитета разделилось, то это выглядит странно. Естественно, что тут же у наших болельщиков возникает теория заговора», — сказал владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии «РБК-Спорт».

Также «Спартак» официально потребовал разъяснений от РФС. Там ответили, что КДК в таких вопросах следует рекомендациям Экспертно-судейской комиссии, состоящей исключительно из признанных специалистов.

Реакция «Спартака» и его владельца вполне понятна, учитывая недавний скандал с фотошопом, после которого Российскому футбольному союзу пришлось оправдываться. Тогда фанаты «Спартака» заподозрили, что на фотографии, которой РФС иллюстрировал спорный эпизод из кубкового матча, мяч был перемещен на другое место с помощью монтажа, чтобы игра рукой Мозеса не вызывала вопросов.

Стоит пояснить, что в Европе отменять желтые карточки, даже показанные не совсем правильно, не принято. Есть исключения, но они только подтверждают правило. Это чисто российская практика, которую предложили клубы перед началом сезона, а Исполком РФС утвердил. Именно поэтому КДК подобные ситуации и рассматривает в принципе.

Инициатива ввести подобную практику исходила от «Краснодара», речь именно об отмене ошибочно показанных карточек, влекущих за собой дисквалификацию игрока.

Президент РФС Александр Дюков назвал это решение экспериментом.

Соответственно, и «Спартак», и «Динамо», по итогам прошлого тура обратились с просьбой аннулировать карточки своих игроков, но в одном случае просьбу удовлетворили, а в другом — отказали.

Справедливо ли это решение? Чтобы понять это, нужно рассматривать каждый эпизод в отдельности.

Предупреждение, полученное Жиго на 67-й минуте матча с «Краснодаром», ни у кого в ЭСК вопросов не вызвало.

«Жиго выполнял подкат сзади, причем в безрассудной манере. Он на большой скорости вступил в единоборство. Даже если он сыграл в мяч, но потом сбил соперника – это желтая карточка, причем во всех случаях», — сказал член ЭСК Николай Левников «Чемпионату».

С предупреждением Фомина, которое он получил на 55-й минуте игры с «Тамбовом», не все так просто даже для экспертов.

«У членов комиссии была дискуссия по этому моменту», — сказал Левников. Его слова означают, что не для всех даже в ЭСК очевидно, что карточку нужно было отменять. То есть, к единому мнению, что Фомин был наказан ошибочно, комиссия не пришла. В этом случае неясно, как именно было принято итоговое решение.

«Некоторые из членов комиссии говорили, что это нарушение можно квалифицировать как срыв перспективной атаки, но главный арбитр матча в протоколе записал, что желтая карточка показана за грубую игру со стороны Фомина»,

— еще одна цитата от Левникова, из которой следует, что арбитр матча трактовал действия Фомина как грубую игру, многие члены ЭСК посчитали это срывом атаки (что тоже наказывается предупреждением), но в итоге все равно решили карточку отменить.

После 21-го тура «Спартак» набрал 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 36 очков и пятая позиция. Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 13 марта в 19.00 мск.