Самый успешный президент: кого избрала «Барса», чтобы сохранить Месси

7 марта в «Барселоне» прошли очередные президентские выборы. Предыдущий глава сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу стал автором одной из самых печальных страниц в истории клуба и покинул свой пост осенью прошлого года со скандалом. Теперь 58-летнему управленцу в ближайший период предстоит ответить перед законом, в то время как «Барса» начнет решать многочисленные проблемы, возникшие в результате его работы.

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Ответственным за это станет Жоан Лапорта. Его конкурентами на выборах были Виктор Фонт и Тони Фрейша, которых экс-президент клуба победил с ощутимым преимуществом. По итогам подсчета всех голосов, Лапорта набрал 54,28% — за него проголосовали более 30 тысяч избирателей. У Фонта оказалось почти вдвое меньше сторонников (16 679 голосов), а Фрейша не дошел и до 9% поддержки (4 769 голосов).

ELECCIONES 2021

Asн se han repartido los votos en las elecciones del FC Barcelona con el 100% del escrutinio pic.twitter.com/USWiJlkIZD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2021

«Хочу поблагодарить Тони Фрейшу и Виктора Фонта — они проделали невероятную работу, и я благодарен им за их неравнодушие к клубу. Они были выдающимися оппонентами в этой гонке. Мы будем сотрудничать с ними там, где это будет необходимо, и их опыт поможет нам. Прошу болельщиков не думать о том, что клуб должен сделать для вас. Вместо этого надо подумать о том, что вы, болельщики, может сделать для «Барсы». Например, любить больше и сильнее, чем когда-либо. Мы должны объединиться ради блага нашего клуба. Мы — отличная семья, и вместе мы преодолеем ситуацию, в которой находимся. Вместе мы добьемся любых целей, которые поставим перед собой! Каждый из нас является частичкой нашего клуба и так будет всегда! Да здравствует «Барса»! — заявил старый-новый президент сине-гранатовых в своей торжественной речи.

Лапорта уже управлял «Барселоной», и именно с его именем ассоциируются главные и самые громкие успехи клуба.

Когда Лапорта впервые занял свой пост в 2003 году, сине-гранатовые переживали крайне трудные времена. Например, клуб погряз в огромных, многомиллионных долгах, которые составляли €350 млн. С ними постепенно, в течение нескольких лет, удалось расплатиться. Помимо этого, «Барселона» смогла провернуть ряд удачных сделок, одной из которых стало приобретение Роналдиньо. Тот трансфер стал во многом историческим, ведь изначально Лапорта намеревался привезти на «Камп Ноу» не бразильца, а Дэвида Бекхэма. Однако английская звезда «Манчестер Юнайтед» в итоге оказался в «Реале» — в составе принципиального соперника «Барселоны». Как показало время, каталонцы ни разу не ошиблись, взяв вместо Бекхэма Роналдиньо, отдав «ПСЖ» примерно €30 млн.

В итоге за те семь лет, что Лапорта управлял клубом, сине-гранатовые завоевали 12 титулов. В том числе и два кубка Лиги чемпионов. А в 2009 году, когда Лапорта уже находился под волной критики, он назначил главным тренером Хосепа Гвардиолу, а «Барса» стала первым клубом, кому за один фактический сезон удалось выиграть все возможные трофеи. Лишь в 2021 году этот грандиозный успех с победой в шести турнирах из шести смогла повторить «Бавария».

Moltes felicitats, Jan!

Moltes felicitats, President!

Visca el Barзa! https://t.co/RxSnCoi9PP — PepTeam (@PepTeam) March 7, 2021

«Исходя из моего опыта, мы должны найти стабильность, как это было раньше, когда мы побеждали везде и всегда. И вообще во время моего первого президентского срока «Реал» ни разу выигрывал Лигу чемпионов», — подчеркивал Лапорта на финальных дебатах.

До больших побед «Барселоне» сейчас далеко. Для этого сине-гранатовым — а теперь конкретно и Лапорте — надо решить ряд серьезных проблем. Одной из них является очередная финансовая яма, куда каталонцы погрузились в результате работы Бартомеу. Прямо сейчас краткосрочный долг клуба составляет около €720 млн, а суммарный — все €1,2 млрд! По плану Лапорты, спасения «Барса» сможет добиться несколькими способами.

Первым из них является привлечение спонсоров, благодаря которым клуб надеется увеличить доходы минимум на €250 млн в ближайшие три года. Также Лапорта намерен начать диалог с государством и болельщиками, у которых 58-летний управленец планирует взять долг в виде облигаций и рассчитаться с ними в 2023 году. Рассчитывает новый президент сине-гранатовых и серьезно поработать на трансферном рынке, чтобы, во-первых, усилить саму команду, а во-вторых, тем самым сделать клуб более имиджевым и привлекательным для новых спонсоров. Именно из-за Лапорты в последние месяцы в СМИ активно ходят слухи о возможном переезде на «Камп Ноу» талантливого и, главное, забивного норвежского дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Также новое руководство «Барселоны» рассчитывает наконец заняться реконструкцией своего легендарного стадиона. Разговоры об этом ведутся уже около десяти лет, но ни Сандро Россель, ни Хосеп Бартомеу сдвинуть дело с мертвой точки не смогли. Лапорта же в своей президентской программе рассказал о специальном проекте комплексе Espai Barca, который включит в себя и реконструкцию «Камп Ноу» с увеличением вместимости трибун арены, и расширение тренировочного комплекса, и строительство рядом многофункционального дворца для баскетбольного клуба каталонцев (а в Испании баскетбол также является весьма популярным видом спорта), а также Лапорта намерен добиться сооружения у всего комплекса большой автомобильной парковки. Данные планы также напрямую должны повлиять на улучшение финансовой ситуации в «Барселоне», ведь у успешных клубов хорошо функционирующая система со стадионами приносит четверть всех доходов. Учитывая популярность сине-гранатовых, а также привлекательность самого города среди миллионов туристов, эта идея, по планам Лапорты, принесет успех.

Немаловажным в программе избранного президента станет работа по сохранению в составе Лионеля Месси.

В конце лета прошлого года аргентинец взорвал футбольную общественность своим твердым намерением разорвать контракт с клубом. Добиться этого капитану «Барселоны» не удалось — для одностороннего расторжения договора ему бы пришлось судиться с сине-гранатовыми, и от этой идеи футболист отказался. Сейчас же его соглашение с «Барсой» рассчитано до конца текущего сезона, и сам Месси имеет полное право вести свободные переговоры с другими командами. Ведет ли он их — точно не известно никому, несмотря на множественные слухи о возможном трансфере, например, в «ПСЖ» к Неймару. Аргентинец, аргументируя свое желание покинуть команду, открыто выражал свое недовольство работой Бартомеу и негодовал, что все претензии на фоне неудачных результатов «Барсы» адресовались не управляющим лицам клуба, а именно Месси.

Очередной урон отношениям футболиста с сине-гранатовыми нанес скандальный материал газеты El Mundo, которая раскрыла подробности контракта живой легенды «Барсы». Так, общая стоимость четырехлетнего соглашения Месси с клубом, по данным СМИ, составила более €555 млн. То, что аргентинец серьезно увеличивает финансовую нагрузку в «Барселоне», секретом не является. Только на него одного у клуба уходит почти 10% от общего дохода. Однако вместе с этим Месси является так называемым товарным лицом сине-гранатовых, ведь именно с ним уже порядка десяти лет ассоциируется сама «Барселона». Это в свою очередь приносит команде неплохую прибыль, которая составляет около 30% от всей выручки. Терять высококлассного футболиста, а также лицо сине-гранатовых Лапорта не намерен. Для него задача сохранить аргентинца в команде является одной из главных. Прежде всего с имиджевой точки зрения.

«Мне было приятно видеть, как Месси пришел на выборы, чтобы отдать голос за своего кандидата. То, что он принимает участие в таких мероприятиях, говорит о том, что ему небезразлична судьба клуба, он любит «Барселону». Смогу ли я убедить его остаться? Я сделаю все, что в моих силах и в рамках экономических возможностей клуба, чтобы добиться этого», — сказал Лапорта.