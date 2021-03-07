«Решение остаться зависит от Тедеско»: что говорили после победы «Спартака»

Победа «Спартака» над «Краснодаром» со счетом 6:1 стала для команды самой крупной под руководством Доменико Тедеско. Однако из-за продолжавшейся дисквалификации главного тренера красно-белых непосредственно на бровке обязанности наставника исполнял другой немец, его ассистент Андреас Хинкель.

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«Мы очень-очень счастливы, рады не только результату, но и общему представлению, которое устроили ребята. С самого начала выкладывались на 100%, классный матч. Давление перед игрой было большим, но подготовка — такой же, — рассказал Хинкель по окончании поединка.

— У команды была правильная реакция: высоко прессинговали, забили дважды. Потом нам немного везло, но если так играть, как мы с начала матча, то везение логично».

А вот у главного тренера потерпевшего четыре поражения в последних пяти встречах «Краснодара» Мурада Мусаева настроение было, конечно, иным.

«На поле сегодня не было именно команды, в каждой фазе игры мы недоработали. Мы понимали, что «Спартак» весь год наигрывал 4-4-2 или 4-2-3-1, но последние игры у них не сложились, поэтому предполагали, что они могут поменять эту схему, — признался Мусаев.

— Неважно, какая схема, у них всегда два нападающих — либо два быстрых, либо быстрый и Промес. Мы плохо убирали эти атаки. Когда счет стал 0:2, это заставляло нас больше идти вперед, освобождать зоны и рисковать. «Спартак» этим хорошо пользовался, это их сильная сторона».

Наставника «быков» в очередной раз спросили и об отставке.

«Это вопрос к руководству, я сегодня не готов на него ответить», — отрезал тренер.

Вышел к прессе после матча и владелец «Спартака» Леонид Федун. Он сообщил, что смотрел игру вместе с дисквалифицированным Тедеско.

«Я сам позвал Тедеско в ложу. Хорошо, что Доменико матерится на немецком, а я на русском. В футболе всегда эмоции. Он мне показывал, как футболисты действуют на поле. Может ли он остаться? Это зависит от его решения, — цитирует слова Федуна «Спорт-Экспресс».

— Если и есть тренерские кандидатуры, я вам сейчас про них не расскажу. Все узнаете потом. Команда нацелена зацепиться за Лигу чемпионов. Промес харизматичный футболист, игрок высокого класса. Нам повезло, что он пришел к нам».

Спросили хозяина клуба также о роли в управлении командой его супруги Заремы Салиховой, которой в последнее время приписывают фактически все ключевые решения.

«Она моя жена. Ребят, ну давайте я начну про ваших жен спрашивать? У многих из вас четверо детей, нет? Так вот представьте, у кого один или два, каково это – четверых воспитывать.

А все остальное — это легенды, которые кто-то распространяет. Особенно тогда, когда начинают обсуждать судейство, тут же вспоминают про Зарему Салихову», — подчеркнул Федун.

«Впервые проводил официальный матч в свой день рождения, не могу сказать, что это как-то повлияло на мое состояние. Просто у «Спартака» сейчас все получилось. Играли в два форварда, поэтому в случае чего надо было бежать на центральных защитников, а Промес накрывал опорника. Так «Спартак» должен дома играть со всеми, — поделился своими впечатлениями автор дубля Александр Соболев.

— Второй гол? Я когда бежал, то уже знал, что Промес мне отдаст пас. В голове мысль была, что поле не очень качественное, и я, в принципе, не очень качественный (смеется), решил, что если буду принимать, то могу запутаться в ногах, поэтому пробил в касание.

«Спартак» показал качественную игру, которая всем должна понравиться. Конечно, нам не хватает Тедеско на бровке, но у главного тренера есть качественные помощники, которые нам подсказывают».

«Проиграть с таким счетом для нас – это позор! Мы не ожидали такого исхода. Приехали в Москву выигрывать. С таким результатом я в своей карьере еще не сталкивался, — посыпал голову пеплом в эфире «Матч ТВ» после окончания встречи шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

– Проблема реализации – не главная проблема нашей команды. Главная проблема – наша оборона. Мы мало забили, но мы много пропустили. Шесть голов. И могли пропустить еще шесть.

Мы не оборонялись всей командой. Не было слаженности и сосредоточенности в обороне. Мы не играли в обороне как команда. Вот наша проблема. Нам очень недостает нашего нападающего [Маркуса Берга]. Но с ним или без него мы не должны пропускать шесть мячей. Это непозволительно. К тому же в этой игре травму получил Ари.

Ситуация обостряется еще сильнее. Мы все еще отличная команда, мы играем достаточно хорошо, но, несмотря на все это, проигрываем».

«Прекрасная игра. После неудачных первых матчей важно было победить. Сделали все для этого. Можно сказать, что выиграли просто. После 2:0 мы немножко расслабились. Все знают, что это очень опасный счет. Когда ты пропускаешь, игра оживляется. Но смогли забить третий, продолжили натиск и напор. Продолжали атаковать и дальше, в итоге забили шесть, — цитирует «Чемпионат» еще одного героя встречи, оформившего 2+1 Джордана Ларссона.

— Горжусь тем, как ребята отработали в обороне: и защитники, и Саша Максименко. У всех было чувство голода, выгрызали мячи. Надеюсь, что мы сможем перенести это чувство и на следующие матчи».