«Стерлинг претендует на «Оскар»: что говорят о дисквалификации Яна

Петр Ян лишился пояса чемпиона UFC в легком весе. Он применил запрещенный удар коленом в голову стоявшему на коленях сопернику — Алджамейну Стерлингу. Встречу остановили в четвертом раунде, присудив победу и, соответственно, титул Стерлингу. К этому моменту россиянин обыгрывал своего оппонента по судейским запискам со счетом 29-28, 29-28, 28-29.

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Сразу после поединка Ян признал ошибку и извинился за свой поступок.

«Я извиняюсь и желаю скорейшего выздоровления Алджамейну Стерлингу. Я не хотел наносить нелегальный удар. Я совершил ошибку и поплатился за нее», — написал боец в Twitter.

I apologize and wish speedy recovery to @funkmasterMMA I didn't mean to throw an illegal strike, I just made a big mistake and paid for it. — Petr "No Mercy" Yan (@PetrYanUFC) March 7, 2021

На пресс-конференции россиянин признался, что не сразу понял, что нанес Стерлингу нелегальный удар. По словам экс-чемпиона, он не обратил внимание на положение ног ямайца.

«Опять же, я видел, что руки его были не на канвасе. Я думал, что все сделал правильно. Не углядел, что одно его колено касалось канваса. Не знаю, мог ли Стерлинг продолжить бой. Со стороны виднее. Но вы видели, что я выигрывал этот бой. Это досадно и обидно — потерять пояс таким вот образом. Он боец, я думаю, что он не примет пояс, добытый таким образом. Если нам организуют реванш, я проведу его с ним. В ближайшее время», — объяснил Ян.

Стерлинг в свою очередь отметил, что Ян специально нанес удар коленом.

«Не таким способом я хотел выиграть этот бой. Это был равный, конкурентный и насыщенный поединок. Чувствовал, что удар коленом был намеренным, особенно с учетом того, как судья объявил, что я на настиле, так что я не ожидал этого удара. Ян — плохой парень»,

— написал американец в Twitter.

Not the way I ever want to win a fight. It was close, competitive and filled with action. I felt the knee was intentional, especially after the ref announced I was a downed opponent, so I didn't expect to be hit.

Yan is a bad dude! WE WILL DO IT AGAIN!#UFC259 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) March 7, 2021

При этом Стерлинг не был рад вручению ему чемпионского пояса и сбросил с себя трофей. Он плакал и утверждал, что не хочет таким способом становиться чемпионом.

Реакция на дисквалификацию Яна оказалась неоднозначной. По мнению бойца Виталия Минакова, он заслужил это, однако Стерлинг мог продолжить поединок после запрещенного удара. Согласно правилам, получившему урон бойцу дается пять минут на восстановление, после чего решение о его допуске к продолжению поединку принимает медик.

«Все говорят и никто не отрицает, что это нарушение. И если это нарушение, то все санкции обоснованы. Но вопрос в другом, удар коленом был такой сильный, что Стерлинг не мог продолжить? Вопрос. Вроде Стерлинг и отказывается от пояса, бросил его в октагоне, но кино он свое сыграл. Продолжать мог, но это было его право на паузу и непродолжение боя. Досадная ошибка Петра, он уверенно работал при таком неудобном сопернике. Ян делал ставку на поздние раунды, он забирал бой», — поделился Минаков в беседе с «Чемпионат.com».

Британский боец Даррен Тилл также не поверил в то, что Стерлинг не мог продолжать драться. Новый чемпион провел на настиле больше десяти минут и не мог подняться, сигнализируя, что у него сильно кружится голова.

«В этом году на «Оскар» номинированы: Роберт де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Алджамейн Стерлинг», — оставил Тилл сообщение в социальной сети.

А вот экс-чемпион UFC Генри Сехудо открыто раскритиковал именно Яна за нелегальный прием. Впрочем, он также критично высказался в адрес Стерлинга.

«Эй, Ян, ты «пнул» меня, чтобы я вернулся и спас этот дивизион. Твой удар коленом был грязнее, чем моча Ти Джея Диллашоу (намек на проваленный допинговый тест Диллашоу. — «Газета.Ru»). Алджа, твоя защита была хуже, чем у Капитолия. Я заставлю вас всех преклонить колени. Конечно, следуя правилам», — с иронией заметил бывший двойной чемпион, ныне завершивший карьеру.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который находился на турнире в качестве секунданта Ислама Махачева, считает, что секунданты Яна могли посоветовать ему нанести роковой удар, а тот просто выполнил их указание. Об этом сообщил комментатор Джо Роган. Однако секундант Яна Денис Лаврентьев такую позицию оспаривает.

«Я не знаю, откуда взялась эта дезинформация, что кто-то из угла кричал: «Бей коленом!» Такого не было! Никто не упоминал колено вообще. Когда Петр занял позицию сверху в партере, ему просто кричали два тренера, которые говорят по-английски: «Just punch», что в переводе значит: «Только бей». Имелось в виду «не борись, а только бей руками». А мы, двое русских угловых, кричали ему по-русски: «Бей! Бей!» Никто не кричал «Бей коленом!» Я не знаю, откуда это пошло. Мы не можем понять этого», — сказал Лаврентьев «СЭ».

Стерлинг отказался забирать чемпионский пояс, оставив его в октагоне, хотя номинально он все-таки остается чемпионом. Глава промоушена Дана Уайт пообещал, что между бойцами будет организован реванш.

«Жаль, что так получилось. Все ждали хороший бой. Но что поделать. Мы организуем реванш настолько быстро, насколько сможем. Алджамейна проверили врачи, с ним все в порядке», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Дата реванша будет объявлена позже.