Клебо дисквалифицирован: судьи отдали Большунову серебро

Кто мог представить такую драму в главной лыжной дисциплине чемпионата мира? Но драма случилась. Сломанная палка Большунова, дисквалификация Клебо и итоговая фантастическая победа Иверсена, которому очень повезло, но который точно не виноват в этом. Он заслужил золото тем, что боролся до конца. Не сломай Клебо Большунову палку, он мог выиграть, а мог и проиграть, но точно обогнал бы Иверсена. Невероятное хитросплетение коллизий. В конечном счете больше всех по факту пострадал-то Клебо, но эмоционально главный проигравший в этой истории все равно Большунов. Но для нас он — главный герой! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.