Обидные промахи: россияне остались без медалей в спринте

Первый комментарий Карима Халили после гонки в эфире «Матч ТВ»:

«В целом хорошие впечатления, интересная гонка получилась. Сегодня было обманчивое самочувствие. Сначала казалось, что сил нет вообще, думал: «Как побегу?!». Сначала вкатывался, но на второй части первого круга уже отпустило, я прибавил в темпе, и гонка неплохо прошла.

Что касается стрельбы, то хотелось реабилитироваться после вчерашней неудачной стрельбы в эстафете. «Лежка» тогда не получилась совсем, но я изучил все, сделал выводы, и сегодня получилось все исправить.

Буду ли рисковать на стрельбище завтра в пасьюте? Нет, в первую очередь буду пособраннее работать».