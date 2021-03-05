Уступили в борьбе: российские лыжники заняли второе место на ЧМ

На чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла мужская эстафета 4x10 километров. Российскую команду представляли Алексей Червоткин и Иван Якимушкин, которые бежали на классических этапах, а также Артем Мальцев и Александр Большунов. Им предстояло соревноваться коньковым стилем.

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Россия наряду с Норвегией и Финляндией выглядела одним из фаворитом гонки.

На первом этапе за россиян бежал Червоткин. Уже на первых километрах было заметно, что у Червоткина лыжи скользят лучше, чем у соперников. После спусков он пытался оторваться от соперников. После трех километров россиянин добился пятисекундного преимущества. На половине своего этапа Червоткин прошел, опережая француза Уго Лапалуса, который шел на втором месте, на 14 секунд.

На восьми километрах он и вовсе увеличил свой отрыв до минуты, правда, эстафету Якимушкину Червоткин передал с гандикапом в 45 секунд от пелотона. Несмотря на то, что преследователи немного приблизились, сборная России все равно оставалась главным фаворитом заезда. Интересно, что норвежец Пол Голдберг приехал к финишу своего этапа лишь 11-м, упав на своем отрезке дистанции.

После финиша Червоткин, поделившись впечатлениями от своего этапа, признался, что испытывал некоторые проблемы со здоровьем.

«Сначала не дергался, шел своим темпом. Старался делать акцент на уход на спуск, именно расталкиваться. Потом уже — идти ровнее, держать дистанционную скорость. Но всё равно на концовку накрыло. Все равно тяжело идти одному. Старался дотерпеть. После финиша немного подташнивало. Немного отхожу сейчас. Волнительно смотреть. Бежать легче», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Якимушкин, пробежав километр дистанции, растерял 15 секунд преимущества. Не прошло и середины второго этапа, как преследователи догнали его. На оставшимся участке трассы исправить ситуацию россиянину не удалось. Наоборот, на финише он отстал от лидирующей сборной Норвегии и Финляндии на 30 секунд, придя к финишу лишь шестым. Было заметно, что после пятого километра Якимушкин очень устал и бежит из последних сил. За десять километров Россия превратилась из главного претендента на золота в команду, которая может не попасть в медали.

«Я надеялся, что лыжи у меня будут работать не хуже. У Леши они работали классно. Он садился со спуска и выкатывался. Когда я начал гонку, не было понятно, как работают лыжи. А когда начали меня догонять, я понимаю: отдаю все силы, толкаюсь, насколько это возможно, а меня догоняют с невозможной скоростью. Я не понимал, что происходит».

Исправлять ситуацию на третьем этапе отправился Мальцев. Он сразу бросился сокращать отставание. На отметке 23,3 км преимущество лидирующих норвежца Ханса Кристера Холунда и финна Пертту Хювяринена от россиянина составляло всего шесть секунд. Затем спортсмен из Норвегии убежал в отрыв, воспользовавшись отличной работой лыж и прекрасным физическим состояниям. На отметке 26.5 километров Холунд увеличил отставание от пелотона на 19 секунд. В группе преследователей шли Россия, Финляндия, Швеция, Франция и Швейцария.

Большунову на последнем этапе предстояло попытаться отыграть 35 секунд у норвежца Йоханесса Клебо. Также Россию опережали Франция, Швеция и Финляндия. Интересно, что за финнов бежал Йони Мяки, у которого достаточно непростые отношения с Александром в этом сезоне.

За пять километров до конца эстафеты Большунов вырвался вперед, обогнав Клебо. Стало очевидно, что россиянин и норвежец разыграют между собой золото. Остальные сборные слишком отстали, чтобы вмешаться в борьбу.

За два километра до конца гонки лидеры были менее чем в секунде друг от друга. Судьба эстафеты решилась на последнем подъеме, где Клебо оказался быстрее.

Уже на финишной прямой именитый норвежец создал себе комфортное преимущество, которое Большунов не стал пытаться отыгрывать. На финиш соперники пришли буквально пешком. В итоге у России на этом чемпионате мира новое серебро в эстафете. Накануне того же успеха добились представительницы женской команды.