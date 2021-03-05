Большунов проиграл норвежцам золото на финише эстафеты

Мальцев в 27 лет дебютирует в эстафете на чемпионате мира — и пока делает это весьма неплохо. После первых 1,5 км он в два раза сократил отставание от лидера — с 23 до 12 секунд. Браво!

Лидером пелотона сейчас является норвежец Холунд, финн Хювяринен следует за ним по пятам (+0,1 секунды), третий — француз Парисс (+10,6).