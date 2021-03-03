Плющенко не виноват: почему Косторная попросилась назад к Тутберидзе

Алена Косторная не стала останавливаться на душераздирающей сцене со слезами после выступления в финале Кубка России и спустя два дня поразила публику еще одной драмой. По информации «Матч ТВ»,

фигуристка в одиночестве приехала на каток к Этери Тутберидзе и инициировала переговоры о своем возвращении в группу.

Наставница не спешит давать ответ. Решение должно быть принято завтра, 4 марта, совместно с тренерами и руководством катка «Хрустальный». Тутберидзе останавливают не только воспоминания о болезненном разрыве с Косторной, но и серьезные проблемы со здоровьем спортсменки: есть сомнения, что она сможет подняться на высокий уровень.

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В этом сезоне на девушку навалились травма спины, стрессовый перелом ноги, коронавирус в декабре, ангина в феврале. Восстановить тройной аксель и вступить в серьезную конкуренцию за золото ни на одном турнире не получилось.

Косторная дважды была второй, а в финале Кубка России, который являлся отборочным стартом на чемпионат мира, и вовсе провалилась, оказавшись на шестом месте и без борьбы отдав Елизавете Туктамышевой путевку на главный турнир сезона. По данным Telesport,

после такого кошмара Косторная покинула академию Плющенко, не поставив в известность ни самого главу организации, ни каких-либо других тренеров.

В итоге обычно готовый пообщаться с журналистами Плющенко весь день не берет трубку, его супруга Яна Рудковская в комментарии Sport24 призналась, что ничего не знает об уходе Косторной, а личный тренер фигуристки Сергей Розанов вообще отказался давать комментарии.

Сама спортсменка тоже предпочла хранить молчание. «Я ничего подтверждать или опровергать не буду. Просто не обсуждаю эту тему», — приводит слова Косторной РИА «Новости».

Зато молчать не собирается директор спортивной школы «Самбо-70», к которой относится «Хрустальный», — Ренат Лайшев. Функционер, который весь сезон говорил о том, что с распростертыми объятиями примет назад и Косторную, и Александру Трусову, стал единственным официальным лицом, подтвердившим факт переговоров.

«Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания. Желание исходит от Алены. Они решают все с Этери Георгиевной. Как Тутберидзе решит, так и будет.

А я, как руководитель организации, буду только рад, если девочки будут воссоединяться. Мы, как те родители, которые радуются своим детям», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Напомним, Косторная неожиданно покинула «Хрустальный» в июле 2020 года, несмотря на то что в прошлом сезоне стала лучшей фигуристкой планеты, побив два мировых рекорда — по оценке за короткую программу и по сумме баллов — и выиграв чемпионат Европы и финал Гран-при.

Фигуристка жаловалась на неудобно выстроенный тренировочный процесс (необходимость кататься одновременно со множеством спортсменов младшего возраста), на то, что тренеры отказываются слышать ее мнение (в частности, отдали музыку для короткой программы, которую она просила, другой спортсменке) и в целом на атмосферу. Возможно, были и другие личные причины, поскольку озвученные выше не кажутся достаточно серьезными для ухода от лучшего тренерского штаба в карьере.

Первый и, похоже, последний сезон фигуристки в академии Плющенко оказался настоящим кошмаром. Очевидно, это не то, на что рассчитывала Косторная при переходе в другую академию.

Однако винить Плющенко в ее неудачах все же несправедливо. Олимпийский чемпион сделал все возможное для комфорта, восстановления и успешного выступления фигуристки.

Тренировки на отдельном льду от Трусовой — дал. Две невероятно дорогих произвольных программы от одного из самых востребованных хореографов мира Ше-Линн Бурн — дал. Бесплатное проживание в личном коттедже на территории нового тренировочного комплекса — дал. Терпение, время на восстановление от постоянных проблем со здоровьем, поддержка в любой ситуации — дал.

Не вина Плющенко, что едва ли не все возможные проблемы настигли Косторную именно в этом сезоне. Не исключено, что, если бы фигуристка осталась в его академии, восстановилась и провела нормальное межсезонье, то в следующем спортивном году снова вернулась бы в элиту. У нее было бы достаточно времени, чтобы вернуть тройной аксель, который поставил ей именно Сергей Розанов, а не Тутберидзе, Сергей Дудаков или Даниил Глейхенгауз. Кроме того, фигуристка могла бы уже с марта накатывать для олимпийского сезона программы, которые ей совсем недавно поставили в академии, в том числе и отличную произвольную от Ше-Линн Бурн.

Однако Косторная резко покинула школу Плющенко, а что впереди — неизвестно. Скажет ли Тутберидзе «да»? А если откажет, возьмут ли фигуристку обратно в академию олимпийского чемпиона?

Кажется, от милосердия тренеров «Хрустального» сейчас буквально зависит карьера действующей чемпионки Европы.

На это в своей привычно бескомпромиссной манере указала и Татьяна Тарасова:

«Тутберидзе выдающийся тренер, она сама решит, что ей делать. А желание Алены мы не учитываем, у нее сегодня одни, а завтра другие». Также специалист потребовала, чтобы Косторная просила прощения у Тутберидзе:

«Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера».

Но в такое положение себя поставила сама Косторная последними хаотичными решениями и особенно — резким уходом от Плющенко без каких-либо слов.

Не факт, что Тутберидзе захочет принять обратно практически 18-летнюю спортсменку, проблемную как в физическом, так и в психологическом плане. Тем более что на носу олимпийский сезон, когда нужно будет вкладывать огромное количество сил в Анну Щербакову, Камилу Валиеву, Дарью Усачеву и Майю Хромых — четырех явных претенденток на поездку в Пекин-2022. Захочет ли тренер тратить время на то, чтобы вытягивать из болота Косторную? Узнаем уже завтра.