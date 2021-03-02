«Стремлюсь внести вклад»: Квят стал третьим пилотом «Альпин»

2 марта французская команда «Формулы-1» «Альпин», переименованная из «Рено», представила свой болид на сезон-2021. Теперь машины заводской команды будут иметь не традиционную для «Рено» желто-черную ливрею, а будут окрашены в цвета нового бренда — насыщенный синий с вкраплениями красного и черного.

Но главная для российских болельщиков новость пришла до начала презентации. Twitter-аккаунт Alopine F1 Updates опубликовал информацию, что третьим, то есть запасным пилотом команды станет Даниил Квят.

Правда, во время самой видеопрезентации А521 о российском гонщике поначалу не было сказано ни единого слова, а в качестве тест-пилота был представлен китаец Чжоу Гуанъюй, являющийся членом молодежной программы команды.

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Впрочем, это никак не противоречит возможности Квята получить место запасного гонщика французской команды, так как выступающий в «Формуле-2» Гуанъюй, как и еще один член молодежной программы датчанин Кристиан Лундгор, не имеет суперлицензии от Международной автомобильной федерации (ФИА), которая дает право участвовать в гонках «Ф-1».

Позиция запасного пилота с прошлого года в «королевских автогонках» особенно важна, потому что ситуация с коронавирусной инфекцией может в любой момент лишить любого гонщика права участвовать в Гран-при, и тогда его конюшня будет вынуждена прибегнуть к услугам резервиста.

Собственно, в чемпионате-2020 таких случаев было несколько. Из-за COVID-19 этапы пропускали три человека. Пострадали оба пилота «Рейсинг Пойнт», в результате чего немец Нико Хюлькенберг провел три Гран-при (два вместо Серхио Переса и еще один вместо Ланса Стролла).

Ну а почти на самом финише сезона один этап пропустил даже уже оформивший очередной чемпионский титул Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», в результате чего его заменил в сильнейшей команде пелотона Джордж Расселл, выступающий в «Ф-1» в аренде за «Уильямс», но являющийся проспектом именно «Мерседеса».

Кроме того, две последних гонки сезона пропустил после своей страшной аварии в Бахрейне Ромен Грожан из «Хааса». Он был заменен бразильцем Кристианом Фиттипальди.

Так что за прошлый сезон в гонках поучаствовали изначально ни за кого не заявленные Хюлькенберг, Фиттипальди и Джек Эйткен, подменивший Расселла в «Уильямсе». Это уже немало, а ведь на грани пропуска гонок были и другие пилоты, например, Ландо Норрис в «Макларене» и Эстебан Окон как раз в «Рено».

Сергей Сироткин, являвшийся резервным пилотом французского коллектива последние два сезона, вышел бы на стартовую решетку, если бы диагноз Окона подтвердился.

Статус третьего пилота не является гарантией попадания на этап в случае болезни, травмы или, например, дисквалификации кого-то из призовых гонщиков. Есть пример Стоффеля Вандорна, который был официальным резервистом «Мерседеса», но не стал заменой Хэмилтону.

Однако в «Рено»/«Альпин» эта роль куда более стабильна и основательна. Особых сомнений в том, что свой шанс в прошлом году, если что, получил бы именно Сироткин, нет.

В нынешнем сезоне многие предполагали, что россиянин останется на своей позиции. У него есть опыт сезона в «Уильямсе», он несколько лет отработал в «Рено» тестером, а также славится своей шикарной обратной связью, однако, видимо, всего этого оказалось недостаточным.

Назывались и другие фамилии. Например, тот же Хюлькенберг, хорошо проявивший себя в «Рейсинг Пойнт», но с ним сложность в том, что «Рено» уже отказывалось от так за много лет и не добравшегося до подиума немца, заменив его перед стартом предыдущего чемпионата на Окона.

Называлась в прессе и кандидатура Квята. Так что сам «твит», который упомянул его фамилию в день презентации болида команды, вряд ли удивителен.

«Как много из вас могли предположить, что Даниил Квят — третий гонщик «Альпин»?» — написал автор аккаунта. Более того, в ответ на вопросы в комментариях он подтвердил реальность данной информации.

И действительно, уже после окончания официального представления нового болида, «Альпин» объявил о подписании контракта с Квятом, который стал третьим пилотом французской конюшни.

«Я очень рад присоединиться к семье «Альпин». Команда добилась отличных результатов за последний год и очень продвинута с технологической точки зрения. Команда быстро развивается и я стремлюсь внести свой вклад в эту положительную тенденцию, — приводит слова самого пилота пресс-служба команды.

— Я постараюсь использовать свой опыт как на трассе, так и вне ее, чтобы помочь в разработке A521 и будущих автомобилей. Резервный пилот должен сохранять внимательность, так что я с нетерпением жду возможности интегрироваться в команду в нескольких различных областях».

Квят еще в конце прошлого года, когда стало точно известно, что «Альфа Таури» вместо него подпишет японца Юки Цуноду, а место призовых пилотов для него не осталось, заявил, что приложит все усилия, чтобы вернуться в 2022 году, когда произойдет смена регламента, в плане трансферов ожидается определенная турбулентность из-за большого числа заканчивающихся контрактов.

Для россиянина такой путь не впервой. Когда система «Ред Булл», к которой относится «Альфа Таури», буквально выкинула его в прошлый раз, он стал пилотом по развитию «Феррари» и работал на симуляторе, чем очень помог итальянской команде в плане развития по ходу сезона.

Затем он получил приглашение в «АТ», где провел мощный первый сезон с подиумом в Германии и сложный второй, в котором серьезно уступил партнеру по команде Пьеру Гасли. Правда, существенный перевес француза по очкам стал следствием большого невезения Квята, а также зачастую неверной стратегии команды для россиянина на гонку.

Однако при этом Гасли обыграл Квята в квалификациях со счетом 13-4, хотя на последних двух этапах россиянин показал себя, оба раза выиграв у партнера.

В общем, в лице Квята «Альпин» получил опытного и весьма мастеровитого гонщика, который станет надежным выбором в случае потери Фернандо Алонсо или Эстебана Окона.

А с 40-летним испанцем, возвращающимся в «большие призы», не все гладко. Он во время велотренировки перед сезоном был сбит автомобилем и перенес операцию из-за перелома челюсти и потери нескольких зубов.

К старту сезона он должен быть готов, но мало ли что. Ну и коронавирус никто в любом случае не отменял.

Если Квят выйдет на старт в гонках нового сезона и сможет проявить себя на весьма конкурентоспособной технике «Альпин», его шансы на попадание в пелотон на чемпионат-2022 существенно возрастут.