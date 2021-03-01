«Стали ближе к Олимпиаде»: когда реабилитируют легкую атлетику России

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) согласовал план восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая была лишена статуса еще в ноябре 2015 года. Документ был составлен и доработан независимыми экспертами и представителями рабочей группы по восстановлению отечественного ведомства в середине февраля, он рассчитан, как минимум, на ближайшие три года.

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Согласно ему, до 1 сентября 2021-го ВФЛА совместно с международными экспертами обязана провести аудит внутри организации, а также до 1 августа текущего года должен быть принят к рассмотрению план развития отечественной легкоатлетической федерации на период 2021 — 2024 годов. В число немедленных действий, которые ВФЛА должна предпринять в 2021 году, вошли также пересмотр внутренних правил, политики, процедур и документов ведомства и подготовка новых нормативных документов для прозрачного управления им.

Данное требование должно быть выполнено к 1 апреля. К этой же дате ВФЛА должна добиться приостановления членства региональных федераций и усиления роли комиссии спортсменов ВФЛА, которые смогут получить руководящие должности в региональных ассоциациях. Кроме того, до лета в ВФЛА должна быть создана комиссия по восстановлению независимого попечительского совета. В World Athletics, резюмируя согласованный документ, подчеркнули, что без серьезных изменений ВФЛА добиться «чистого будущего в легкой атлетике» не сможет.

«Три международных эксперта World Athletics тесно работали с ВФЛА над разработкой плана восстановления и уверили рабочую группу в том, что этот план отвечает задаче внедрения в российскую легкую атлетику кардинальных изменений в культуре отношения к допингу, чего требует совет World Athletics на протяжении пяти последних лет», — подчеркнул глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу в свою очередь отметил, что предложенный план по восстановлению ВФЛА в статусе должен положительно повлиять на состояние отечественного ведомства, а также выразил надежду, что представители рабочей группы из России «сможет выполнить поставленные перед собой задачи».

В России же, реагируя на решение совета World Athletics, выразили надежду на то, что уже на ближайшем заседании, которое состоится в середине марта, отечественным спортсменам будет дан нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Этой возможности российские легкоатлеты были лишены еще в конце 2019 года из-за нашумевшего «дела Лысенко».

Скандал берет свое начало еще с августа 2018 года, когда российский прыгун в высоту, серебряный призер чемпионата мира — 2017 Данил Лысенко был временно отстранен из-за пропуска трех допинг-тестов. Спортсмен в свое оправдание предоставил медицинские справки, оправдывая пропуск тестирования проблемами со здоровьем, однако следствие обнаружило, что документы оказались поддельными.

Сам Лысенко в ходе расследования данный факт признал, но отдельно подчеркнул, что участие в этой махинации приняло тогдашнее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным, который осенью 2019-го был отстранен от своей деятельности. Вины в содеянном Шляхтин не признал, но пост президента отечественной легкоатлетической федерации все же покинул.

Совет World Athletics в свою очередь оштрафовал ВФЛА на $10 млн и лишил россиян нейтрального статуса, также ограничив заявку России на летнюю Олимпиаду в Токио. Уложиться в дедлайн по выплате первой половины штрафа ВФЛА не смогла, из-за чего оказалась на грани полного исключения из состава WA, однако в конечном счете этого избежала.

«Много работы сделано, но еще больше предстоит сделать в будущем. Очень хорошо, что теперь есть четкая линия, согласно которой ВФЛА будет действовать. Стали ли российские легкоатлеты после утверждения плана ближе к Олимпийским играм в Токио? Их шансы выросли. И об этом говорится в самом релизе, что с 17 по 18 марта будет рассмотрен вопрос о возможности возобновления получения нейтральных статусов. И десять человек затем могут претендовать на участие в Олимпиаде», — приводит ТАСС слова независимого эксперта World Athletics Маргариты Пахноцкой.