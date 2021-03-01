«Побьется за подиум»: Туктамышеву включили в состав сборной на ЧМ

Накануне завершился финал Кубка России, по итогам которого Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) должна была определиться с составом национальной сборной на чемпионат мира.

В прошлом году мировой форум должен был пройти в канадском Монреале, но был отменен из-за пандемии коронавируса, когда участники уже прибыли в канадский город.

Несмотря на продолжившиеся в новом сезоне из-за все той же инфекции сложности с расписанием международного фигурного сезона — фактической отменой серии Гран-при и чемпионата Европы — Международная федерация фигурного катания (ISU) все же не стала отказываться от проведения ЧМ второй год подряд.

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Турнир состоится в столице Швеции Стокгольме и пройдет с 22 по 28 марта.

И вот в первый день весны, как и планировалось, федерация объявила состав национальной команды на главный турнир сезона.

Состав сборной России на ЧМ-2021

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова.

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Пары: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

Главной интригой был, конечно же, состав женской сборной, где конкуренция традиционно для последних лет просто сумасшедшая.

Именно финал Кубка страны должен был определить третью участницу национальной команды. Место чемпионки России Анны Щербаковой никаких сомнений не вызывало, а в попадании на турнир Александры Трусовой по итогам голосования в федерации сомнений тоже было немного.

Русская ракета переживает, наверное, не самое лучшее время, но она заслужила место в команде своими предыдущими результатами. При этом ни действующая чемпионка мира Алина Загитова, все еще не объявившая о завершении карьеры, ни бронзовый призер последнего ЧМ Евгения Медведева на поездку не претендовали.

Если бы на взрослый ЧМ можно было бы везти спортсменок, не достигших 15-летнего возраста, то ситуация, конечно, была бы иной, но никто из расположившихся после своих блестящих прокатов в тройке лучших в финале КР (Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева) поехать в Стокгольм еще права не имеет.

Вот и получается, что все свелось к заочному сравнению Трусовой с выступавшими в «Мегаспорте» взрослыми соперницами. Отцепить ученицу Евгения Плющенко могли, пожалуй, только Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

Но Косторная провалилась в короткой программе, после чего в произвольной откатала чисто упрощенный контент и не смогла подняться выше шестой строчки.

А вот Туктамышева, хоть и выдала небезупречный прокат и даже умудрилась в конце сделать фортель на вращении (арбитры его даже строго обнулили), все равно убедила.

Подопечная Алексея Мишина готова к борьбе на самом серьезном уровне, о чем свидетельствуют два акселя в три с половиной оборота в произвольной программе, пусть в Кубке России второй она исполнила и со степ-аутом.

Туктамышева не выступала на чемпионатах мира с 2015 года, когда она проводила свой лучший сезон в карьере и увенчала его как раз золотом этого турнира.

Но сейчас на нее не будет оказываться давление, поскольку на турнир она едет скорее третьим номером при явном лидере команды Анне Щербаковой, от которой и будут ждать победы.

Сама Туктамышева уже сказала, что отправится в Стокгольм кататься и кайфовать, выполнив свою цель на сезон — попадание на турнир. И это, пожалуй, самый правильный подход.

«У девушек состав боевой. Туктамышева посражается за подиум. Ей будет очень сложно бороться с Трусовой и Щербаковой, но все равно легче, чем было бы Косторной,

— рассказал «Спорт-Экспрессу» заслуженный тренер России Александр Жулин.

— Что касается мужской команды, то сложно сказать. С точки зрения проведения чемпионата, все правильно, но на Олимпиаду, скорее всего, повезли бы Алиева как более опытного. Видимо, решили рискнуть и послать молодого парня. Может быть, он так здорово прокатается, что зарекомендует себя к следующему сезону в роли опытного фигуриста. Логически все сделано правильно».

«Я принимала участие в голосовании. Поддержала все те кандидатуры, которые и объявлены на чемпионат мира. Что касается перспектив Лизы Туктамышевой, то поживем – увидим. Я люблю соревнования, а не результат», — высказалась и Татьяна Тарасова.