«Это его работа»: что говорят о победе Большунова на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов завоевал первую в своей карьере золотую медаль чемпионата мира. Спортсмен оказался сильнее своих соперников в скиатлоне на мировом первенстве, которое проходит в немецком Оберстдорфе.

Сам спортсмен достаточно эмоционально отреагировал на завоеванную медаль. В своем Instagram он опубликовал пост, посвященный этому событию.

«Да-а-а-а-а-а-а-а-а! Вот оно! Долгожданное! Ура, ура, ура-а-а-а!» — подписал он снимок.



Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что у нее «екнуло сердце», когда незадолго до финиша норвежец Ханс Кристер Холунд начал убегать от Большунова, создавая большой зазор между ними.

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Однако она подчеркнула, что была уверена в лидере сборной России и знала, что он держит все под контролем. А вот в других российских лыжниках, которые бежали скиатлон, Иване Якимушкине (8-е место), Алексее Червоткине (18) и Евгении Белове (23), Вяльбе была разочарована.

«Другими ребятами разочарована очень сильно: и Червоткиным, и Беловым. Ванька Якимушкин тоже недоволен своим результатом, после гонки видела пока только его, расстроен, говорит, что не пошло сегодня. Большунову было бы намного проще бороться с норвежцами рядом с нашими спортсменами, но ребята не могли ничем помочь, к ним никаких претензий нет, у всех же свои возможности», — приводит слова главы ФЛГР Sport24.

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум, говоря о победе россиянина, высоко оценил его способности и признал превосходство. Стоит отметить, что борьба за медали развернулась именно между Большуновым и норвежцами. На финише российский лыжник, преодолевший дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды, смог оставить позади сразу пятерых спортсменов Норвегии — Симена Хегстада Крюгера (+1,1), Ханса Кристера Ходунда (+1,7), Йоханнеса Клэбо (+21,5), Эмиля Иверсена (+22,1) и Шура Рете (+47,3).

«Я не знаю, каким образом мы могли его обыграть. Для этого нам понадобился бы скутер. То, что он показал сегодня, — одно из лучших выступлений, которое я видел.

Гонка не изобиловала тактической борьбой. Большунов с самого старта сделал ее непростой. Лыжи — индивидуальный вид спорта. Каждый старается использовать свои сильные стороны, но сегодня ни одна тактика не помогла бы победить его», — цитирует Носсума Aftenposten.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что победа Большунова ценна и тем, что спортсмен смог справиться с колоссальным давлением, которое сейчас оказывается на российских спортсменов. Стоит напомнить, что атлеты из России имеют право выступать на крупных международных соревнованиях только под нейтральным флагом из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Такое наказание связано с махинациями с базами данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Большунов обогнал этих лосей и оленей. Это двойная победа, потому что нашим всегда тяжело психологически сражаться против норвежцев — все рычаги политического давления на стороне Норвегии, это традиционно уже. Сейчас давление на наших спортсменов колоссальное, тем более Большунов на этом испытательном сроке находится.

От всей души поздравляю Александра с его первой победой на чемпионате мира. Он доказал, что медведи быстрее лосей. Надеюсь, всякие негодяи не будут на него оказывать давление неспортивными методами, и Большунов продолжит радовать нас своими медалями», — заявил Милонов в комментарии Sport24.

Другой депутат Госдумы Игорь Лебедев, в свою очередь, не увидел ничего героического в победе Большунова на чемпионате мира. Он привел в пример водителя автобуса, который каждый день выходит на работу и возит пассажиров, так, по его словам, выигранная медаль – это и есть работа российского лыжника, которой он посвятил всю свою жизнь.

«Поэтому я не вижу в этом ничего сверхгероического, тем более чего-то похожего на подвиг. Он молодец, завоевал золотую медаль.

Поздравляю его. Поздравляю всех болельщиков лыжного спорта. Поздравляю сборную России. Саша шел к этой медали долго и упорно. Но видеть что-то в этом героическое — я не согласен с этим, потому что это его работа. Он с детских лет шел к этой медали. Молодец», — цитирует Лебедева Sport24.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова тоже не увидела в чемпионстве лыжника ничего сверхгероического и подчеркнула, что героем можно назвать спортсмена, который завоевал уже много медалей, да и сами спортсмены должны как можно чаще радовать своих болельщиков подобными результатами.

«Я против присвоения героя России любым спортсменам. Народная любовь большего стоит, чем другие награды. Для зимнего сезона, когда сезон подходит к концу, мы уже можем делать какие-то промежуточные итоги для общекомандного места на ОИ-2022. Все ЧМ по зимним видам будут считаться для этого. И эта золотая медаль, безусловно, важна. Саша — большой молодец», — приводит слова Журовой Sport24.